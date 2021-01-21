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В РФПИ оценили изменение требований к хранению вакцины "Спутник V"
В РФПИ оценили изменение требований к хранению вакцины "Спутник V"
Изменения в температурном режиме хранения российской вакцины "Спутник V" от коронавируса очень важны для упрощения ее логистики, заявил глава Российского фонда... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T15:26
2021-01-21T15:26
2021-01-21T15:26
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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распространение коронавируса
кирилл дмитриев
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Изменения в температурном режиме хранения российской вакцины "Спутник V" от коронавируса очень важны для упрощения ее логистики, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в четверг сообщил, что Минздрав России одобрил изменения по условиям хранения вакцины "Спутник V" - теперь ее можно перевозить и хранить при температуре от плюс 2 до плюс 8 градусов. Министр уточнил, что теперь на рынок могут поставляться вакцины с режимами хранения плюс 2 - плюс 8 градусов и минус 18 градусов."Это очень важно для логистики, потому что большие издержки, связанные с вакциной, относятся к логистике, и тот факт, что "Спутник V" и некоторые другие вакцины могут быть доставлены при температуре плюс 2 - плюс 8 - это большой плюс. Но только "Спутник V" среди вакцин, которые могут быть доставлены при температуре плюс 2 - плюс 8, имеет эффективность более 90%", - сказал Дмитриев на брифинге.Он указал, что разработчики изначально ставили своей целью создать вакцину, которая будет не только безопасной и эффективной, но и которую можно будет легко поставлять в разные страны. "Мы бы никогда не сделали вакцину с минус 70 градусами, потому что мы понимаем, что она не будет доступна большинству стран мира. "Спутник V" - это доступная вакцина", - подчеркнул глава фонда."Спутник" V была зарегистрирована Минздравом России в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, весь мир, в мире, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, михаил мурашко
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости.
Изменения в температурном режиме хранения российской вакцины "Спутник V" от коронавируса очень важны для упрощения ее логистики, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ
) Кирилл Дмитриев
.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко
в четверг сообщил, что Минздрав России одобрил изменения по условиям хранения вакцины "Спутник V" - теперь ее можно перевозить и хранить при температуре от плюс 2 до плюс 8 градусов. Министр уточнил, что теперь на рынок могут поставляться вакцины с режимами хранения плюс 2 - плюс 8 градусов и минус 18 градусов.
"Это очень важно для логистики, потому что большие издержки, связанные с вакциной, относятся к логистике, и тот факт, что "Спутник V" и некоторые другие вакцины могут быть доставлены при температуре плюс 2 - плюс 8 - это большой плюс. Но только "Спутник V" среди вакцин, которые могут быть доставлены при температуре плюс 2 - плюс 8, имеет эффективность более 90%", - сказал Дмитриев на брифинге.
Он указал, что разработчики изначально ставили своей целью создать вакцину, которая будет не только безопасной и эффективной, но и которую можно будет легко поставлять в разные страны. "Мы бы никогда не сделали вакцину с минус 70 градусами, потому что мы понимаем, что она не будет доступна большинству стран мира. "Спутник V" - это доступная вакцина", - подчеркнул глава фонда.
"Спутник" V была зарегистрирована Минздравом России в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.