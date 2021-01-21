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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210121/khranenie-1593960658.html
Минздрав изменил требования к хранению вакцины "Спутник V"
Минздрав изменил требования к хранению вакцины "Спутник V"
Минздрав России одобрил изменения по условиям хранения вакцины "Спутник V", теперь ее можно перевозить и хранить при температуре от двух до пяти градусов тепла... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T10:23
2021-01-21T11:24
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Минздрав России одобрил изменения по условиям хранения вакцины "Спутник V", теперь ее можно перевозить и хранить при температуре от двух до пяти градусов тепла по Цельсию, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на селекторном совещании с экспертами."Минздравом России одобрены изменения в регистрационное удостоверение вакцины "Спутник V". Производителю удалось обеспечить стабильность вакцины при условии перевозки и хранения жидкой формы при температуре от плюс двух до плюс восьми градусов, что подтверждено экспертизой. Этот холодовой режим является стандартным для хранения иммунобиологических препаратов", — сказал Мурашко.Он уточнил, что теперь на рынок могут поставляться вакцины с режимами хранения плюс два — плюс восемь градусов и минус 18 градусов."Начало выпуска вакцины "Спутник V" с новыми условиями хранения на одной из производственных площадок позволит нам расширить охват и повысить доступность массовой вакцинации от новой коронавирусной инфекции для населения", — пояснил Мурашко.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

Минздрав изменил требования к хранению вакцины "Спутник V"

10:23 21.01.2021 (обновлено: 11:24 21.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей КуденкоМедработник с вакциной "Спутник V" от коронавируса COVID-19
Медработник с вакциной Спутник V от коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Минздрав России одобрил изменения по условиям хранения вакцины "Спутник V", теперь ее можно перевозить и хранить при температуре от двух до пяти градусов тепла по Цельсию, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на селекторном совещании с экспертами.
"Минздравом России одобрены изменения в регистрационное удостоверение вакцины "Спутник V". Производителю удалось обеспечить стабильность вакцины при условии перевозки и хранения жидкой формы при температуре от плюс двух до плюс восьми градусов, что подтверждено экспертизой. Этот холодовой режим является стандартным для хранения иммунобиологических препаратов", — сказал Мурашко.
Он уточнил, что теперь на рынок могут поставляться вакцины с режимами хранения плюс два — плюс восемь градусов и минус 18 градусов.
"Начало выпуска вакцины "Спутник V" с новыми условиями хранения на одной из производственных площадок позволит нам расширить охват и повысить доступность массовой вакцинации от новой коронавирусной инфекции для населения", — пояснил Мурашко.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
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