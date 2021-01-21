https://ria.ru/20210121/khischenie-1593934948.html

Экс-замгубернатора Ульяновской области взяли под арест

Экс-замгубернатора Ульяновской области взяли под арест

Басманный районный суд Москвы арестовал руководителя коммерческого предприятия из Ульяновской области, бывшего замглавы региона Евгения Никифорова, обвиняемого... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T01:28

2021-01-21T01:28

2021-01-21T04:12

следственный комитет россии (ск рф)

ульяновская область

происшествия

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САМАРА, 21 янв - РИА Новости. Басманный районный суд Москвы арестовал руководителя коммерческого предприятия из Ульяновской области, бывшего замглавы региона Евгения Никифорова, обвиняемого в хищении 140 миллионов рублей бюджетных средств, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.Обвиняемого, как пояснили в главке, задержали после того, как он нарушил ранее избранную ему меру пресечения.Согласно данным, размещенным на официальном сайте правительства Ульяновской области, Никифоров занимал должность заместителя губернатора, когда регион возглавлял Владимир Шаманов.

https://ria.ru/20210115/dizertir-1593121606.html

ульяновская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), ульяновская область, происшествия