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Экс-замгубернатора Ульяновской области взяли под арест
Экс-замгубернатора Ульяновской области взяли под арест
Басманный районный суд Москвы арестовал руководителя коммерческого предприятия из Ульяновской области, бывшего замглавы региона Евгения Никифорова, обвиняемого... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T01:28
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следственный комитет россии (ск рф)
ульяновская область
происшествия
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САМАРА, 21 янв - РИА Новости. Басманный районный суд Москвы арестовал руководителя коммерческого предприятия из Ульяновской области, бывшего замглавы региона Евгения Никифорова, обвиняемого в хищении 140 миллионов рублей бюджетных средств, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.Обвиняемого, как пояснили в главке, задержали после того, как он нарушил ранее избранную ему меру пресечения.Согласно данным, размещенным на официальном сайте правительства Ульяновской области, Никифоров занимал должность заместителя губернатора, когда регион возглавлял Владимир Шаманов.
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следственный комитет россии (ск рф), ульяновская область, происшествия

Экс-замгубернатора Ульяновской области взяли под арест

01:28 21.01.2021 (обновлено: 04:12 21.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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САМАРА, 21 янв - РИА Новости. Басманный районный суд Москвы арестовал руководителя коммерческого предприятия из Ульяновской области, бывшего замглавы региона Евгения Никифорова, обвиняемого в хищении 140 миллионов рублей бюджетных средств, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Обвиняемого, как пояснили в главке, задержали после того, как он нарушил ранее избранную ему меру пресечения.
Согласно данным, размещенным на официальном сайте правительства Ульяновской области, Никифоров занимал должность заместителя губернатора, когда регион возглавлял Владимир Шаманов.
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Следственный комитет России (СК РФ)Ульяновская областьПроисшествия
 
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