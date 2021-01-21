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Экс-замгубернатора Ульяновской области взяли под арест
Экс-замгубернатора Ульяновской области взяли под арест
Басманный районный суд Москвы арестовал руководителя коммерческого предприятия из Ульяновской области, бывшего замглавы региона Евгения Никифорова, обвиняемого... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T01:28
2021-01-21T01:28
2021-01-21T04:12
следственный комитет россии (ск рф)
ульяновская область
происшествия
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САМАРА, 21 янв - РИА Новости. Басманный районный суд Москвы арестовал руководителя коммерческого предприятия из Ульяновской области, бывшего замглавы региона Евгения Никифорова, обвиняемого в хищении 140 миллионов рублей бюджетных средств, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.Обвиняемого, как пояснили в главке, задержали после того, как он нарушил ранее избранную ему меру пресечения.Согласно данным, размещенным на официальном сайте правительства Ульяновской области, Никифоров занимал должность заместителя губернатора, когда регион возглавлял Владимир Шаманов.
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следственный комитет россии (ск рф), ульяновская область, происшествия