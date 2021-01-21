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Поручение Путина по развязке в Химках выполнено, заявил Песков
Поручение Путина по развязке в Химках выполнено, заявил Песков
Поручение президента РФ Владимира Путина по ускорению темпов строительства транспортной развязки в Химках выполнено, о сроках и формах открытия будет сообщено... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T13:11
2021-01-21T13:11
энергомаш
андрей воробьев
дмитрий песков
владимир путин
московская область (подмосковье)
химки
общество
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Поручение президента РФ Владимира Путина по ускорению темпов строительства транспортной развязки в Химках выполнено, о сроках и формах открытия будет сообщено дополнительно, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее президент РФ Владимир Путин поручил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву ускорить темпы строительства транспортной развязки в Химках."Мы никогда не анонсируем такие мероприятия, вы знаете, и по соображениям безопасности, и для того, чтобы не затруднять движение граждан и так далее. Действительно, вы знаете, это было поручение Путина и министру транспорта, и руководителю Московской области Воробьеву", - ответил Песков на вопрос, планирует ли Путин принять участие в открытии дорожной развязки в Химках 26 января."После того как Путин посетил завод "Энергомаш", там один из рабочих, если не ошибаюсь, девушка, как раз говорила о том, что добираться до работы тяжело, и это годами длится, и многие-многие работники предприятия мучаются из-за этого. И жители района. И тогда Путин поручил рассмотреть возможность создания этого транспортного узла и действительно это поручение президента выполнено. О сроках и форме открытия мы вам сообщим", - добавил Песков.
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энергомаш, андрей воробьев, дмитрий песков, владимир путин, московская область (подмосковье), химки, общество

Поручение Путина по развязке в Химках выполнено, заявил Песков

13:11 21.01.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Поручение президента РФ Владимира Путина по ускорению темпов строительства транспортной развязки в Химках выполнено, о сроках и формах открытия будет сообщено дополнительно, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву ускорить темпы строительства транспортной развязки в Химках.
"Мы никогда не анонсируем такие мероприятия, вы знаете, и по соображениям безопасности, и для того, чтобы не затруднять движение граждан и так далее. Действительно, вы знаете, это было поручение Путина и министру транспорта, и руководителю Московской области Воробьеву", - ответил Песков на вопрос, планирует ли Путин принять участие в открытии дорожной развязки в Химках 26 января.
"После того как Путин посетил завод "Энергомаш", там один из рабочих, если не ошибаюсь, девушка, как раз говорила о том, что добираться до работы тяжело, и это годами длится, и многие-многие работники предприятия мучаются из-за этого. И жители района. И тогда Путин поручил рассмотреть возможность создания этого транспортного узла и действительно это поручение президента выполнено. О сроках и форме открытия мы вам сообщим", - добавил Песков.
Транспортная развязка на пересечении МКАД с Каширским шоссе - РИА Новости, 1920, 27.12.2019
27 декабря 2019, 09:11Новости Подмосковья
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ЭнергомашАндрей ВоробьевДмитрий ПесковВладимир ПутинМосковская область (Подмосковье)ХимкиОбщество
 
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