Поручение Путина по развязке в Химках выполнено, заявил Песков
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Поручение президента РФ Владимира Путина по ускорению темпов строительства транспортной развязки в Химках выполнено, о сроках и формах открытия будет сообщено дополнительно, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву ускорить темпы строительства транспортной развязки в Химках.
"Мы никогда не анонсируем такие мероприятия, вы знаете, и по соображениям безопасности, и для того, чтобы не затруднять движение граждан и так далее. Действительно, вы знаете, это было поручение Путина и министру транспорта, и руководителю Московской области Воробьеву", - ответил Песков на вопрос, планирует ли Путин принять участие в открытии дорожной развязки в Химках 26 января.
"После того как Путин посетил завод "Энергомаш", там один из рабочих, если не ошибаюсь, девушка, как раз говорила о том, что добираться до работы тяжело, и это годами длится, и многие-многие работники предприятия мучаются из-за этого. И жители района. И тогда Путин поручил рассмотреть возможность создания этого транспортного узла и действительно это поручение президента выполнено. О сроках и форме открытия мы вам сообщим", - добавил Песков.
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