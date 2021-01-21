https://ria.ru/20210121/khimki-1593992409.html

Поручение Путина по развязке в Химках выполнено, заявил Песков

Поручение Путина по развязке в Химках выполнено, заявил Песков

Поручение президента РФ Владимира Путина по ускорению темпов строительства транспортной развязки в Химках выполнено, о сроках и формах открытия будет сообщено... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T13:11

2021-01-21T13:11

2021-01-21T13:11

энергомаш

андрей воробьев

дмитрий песков

владимир путин

московская область (подмосковье)

химки

общество

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Поручение президента РФ Владимира Путина по ускорению темпов строительства транспортной развязки в Химках выполнено, о сроках и формах открытия будет сообщено дополнительно, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее президент РФ Владимир Путин поручил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву ускорить темпы строительства транспортной развязки в Химках."Мы никогда не анонсируем такие мероприятия, вы знаете, и по соображениям безопасности, и для того, чтобы не затруднять движение граждан и так далее. Действительно, вы знаете, это было поручение Путина и министру транспорта, и руководителю Московской области Воробьеву", - ответил Песков на вопрос, планирует ли Путин принять участие в открытии дорожной развязки в Химках 26 января."После того как Путин посетил завод "Энергомаш", там один из рабочих, если не ошибаюсь, девушка, как раз говорила о том, что добираться до работы тяжело, и это годами длится, и многие-многие работники предприятия мучаются из-за этого. И жители района. И тогда Путин поручил рассмотреть возможность создания этого транспортного узла и действительно это поручение президента выполнено. О сроках и форме открытия мы вам сообщим", - добавил Песков.

https://realty.ria.ru/20191227/1562917591.html

московская область (подмосковье)

химки

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энергомаш, андрей воробьев, дмитрий песков, владимир путин, московская область (подмосковье), химки, общество