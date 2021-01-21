https://ria.ru/20210121/khilkevich-1593961326.html
Анна Хилькевич заявила, что в 15 лет стала жертвой домогательств
Анна Хилькевич заявила, что в 15 лет стала жертвой домогательств
Российская актриса Анна Хилькевич, известная зрителям по роли Маши Беловой в сериале "Универ", рассказала в Instagram, как в юности стала жертвой харассмента. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T11:18
2021-01-21T11:18
2021-01-21T11:18
шоубиз
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Российская актриса Анна Хилькевич, известная зрителям по роли Маши Беловой в сериале "Универ", рассказала в Instagram, как в юности стала жертвой харассмента. Хилькевич сразу оговорилась, что имен не назовет и никакие данные не передаст. По словам актрисы, с сексуальным преследованием она столкнулась в 15 лет, когда только заканчивала театральную школу и мечтала о карьере в кино."У меня почти не было опыта в съемках, кинопроизводстве, я не знала, как проводятся пробы, ведь я только только вступала на этот путь", — написала Анна Хилькевич.Однажды она пришла на студию Мосфильм, чтобы пройти пробы в один проект. Там девушка познакомилась с режиссером и поговорила с ним по поводу дальнейшего сотрудничества. Юная актриса очень переживала из-за этой беседы, боялась услышать: "Спасибо, мы вам перезвоним", но режиссер ее приятно удивил.Хилькевич с нетерпением ждала новостей и, наконец, получила "заветное смс", в котором ее просили приехать и указали адрес."Наступает день Х. Я приезжаю к назначенному адресу — это жилой дом. Поднимаюсь, захожу и понимаю, что это жилая квартира. Меня встречает режиссер, по квартире ходит еще один взрослый дядя. Они обмолвились, второй дядя вышел, а режиссер пригласил меня в гостиную", — рассказала звезда "Универа", прервав на этом историю.В комментариях взволнованные поклонники написали, что с нетерпением ждут продолжения, а также отметили: "Очень жаль, что в мире происходят такие неприятные вещи"."Ужас, мне не по себе стало", "Надеюсь, историю прочитают девчонки, которые начинают свой путь (профессия не важна — такое может случится в любой сфере) и сделают соответствующие выводы", — прокомментировали публикацию пользователи.
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анна хилькевич, знаменитости, звезды
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости.
Российская актриса Анна Хилькевич, известная зрителям по роли Маши Беловой в сериале "Универ", рассказала
в Instagram, как в юности стала жертвой харассмента.
Хилькевич сразу оговорилась, что имен не назовет и никакие данные не передаст. По словам актрисы, с сексуальным преследованием она столкнулась в 15 лет, когда только заканчивала театральную школу и мечтала о карьере в кино.
"У меня почти не было опыта в съемках, кинопроизводстве, я не знала, как проводятся пробы, ведь я только только вступала на этот путь", — написала Анна Хилькевич.
Однажды она пришла на студию Мосфильм, чтобы пройти пробы в один проект. Там девушка познакомилась с режиссером и поговорила с ним по поводу дальнейшего сотрудничества. Юная актриса очень переживала из-за этой беседы, боялась услышать: "Спасибо, мы вам перезвоним", но режиссер ее приятно удивил.
"Он вывел меня в коридор и сказал: "Очень хорошо, ты мне понравилась. Я тебе напишу, куда и когда приехать в следующий раз". Я была на седьмом небе от счастья! Прошла этап! Дальше реальные пробы", — поделилась воспоминаниями актриса.
Хилькевич с нетерпением ждала новостей и, наконец, получила "заветное смс", в котором ее просили приехать и указали адрес.
"Наступает день Х. Я приезжаю к назначенному адресу — это жилой дом. Поднимаюсь, захожу и понимаю, что это жилая квартира. Меня встречает режиссер, по квартире ходит еще один взрослый дядя. Они обмолвились, второй дядя вышел, а режиссер пригласил меня в гостиную", — рассказала звезда "Универа", прервав на этом историю.
В комментариях взволнованные поклонники написали, что с нетерпением ждут продолжения, а также отметили: "Очень жаль, что в мире происходят такие неприятные вещи".
"Ужас, мне не по себе стало", "Надеюсь, историю прочитают девчонки, которые начинают свой путь (профессия не важна — такое может случится в любой сфере) и сделают соответствующие выводы", — прокомментировали публикацию пользователи.