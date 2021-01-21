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Биография Аврил Хейнс
Биография Аврил Хейнс
Американский государственный деятель Аврил Дэнника Хэйнс (Avril Dannica Haines) родилась 29 августа 1969 года в Нью-Йорке (США) в семье художницы и биохимика. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T03:18
2021-01-21T03:18
2021-01-21T03:18
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Американский государственный деятель Аврил Дэнника Хэйнс (Avril Dannica Haines) родилась 29 августа 1969 года в Нью-Йорке (США) в семье художницы и биохимика. После окончания средней школы уехала на год в Японию, где проходила обучение боевому искусству в Институте Кодокан.В 1988 году поступила в Чикагский университет, где изучала теоретическую физику. В 1992 году окончила университет и получила степень бакалавра физики.В 1992 году переехала в Балтимор (штат Мэриленд) и поступила в Университет Джонса Хопкинса. Однако в этом же году бросила учебу и купила бар в Фелс-Пойнт (штат Балтимор), сделав его книжным кафе. До 1998 года также занимала пост президента бизнес-ассоциации Fell's Point.В 1998 году поступила в Джорджтаунский университет, в 2001 году получила степень доктора юридических наук.В 2001 году стала сотрудником по правовым вопросам на Гаагской конференции по международному частному праву. В 2002 году работала в Апелляционном суде шестого округа США.С 2003 по 2006 год работала в Управлении по правовым вопросам Государственного департамента США. Сначала была сотрудником в отделе по вопросам международных переговоров, а затем работала в отделе по военно-политическим вопросам.С 2007 по 2008 год занимала должность главного юрисконсульта в комитете по международным отношениям Сената США, который в то время возглавлял Джо Байден.С 2008 по 2010 год работала помощником юрисконсульта по вопросам международных договоров в Государственном департаменте США. В 2010 году Хейнс начала работать в Белом доме, занимала пост юрисконсульта в офисе помощника президента по вопросам национальной безопасности.18 апреля 2013 года президент США (2009-2017) Барак Обама номинировал Хейнс на должность юрисконсульта Госдепартамента, однако 13 июня 2013 года снял ее кандидатуру и назначил ее заместителем директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ).Хейнс вступила в должность 9 августа 2013 года и стала первой женщиной, когда-либо занимавшей этот пост. Занимала должность до января 2015 года. С 2015 по 2017 год – заместитель советника президента США по национальной безопасности. После ухода из Белого дома в 2017 году работала в Колумбийском университете.Заместитель директора Columbia World Projects, преподаватель права в Колумбийском университете и старший научный сотрудник Лаборатории прикладной физики в Университете Джона Хопкинса. Консультировала различные коммерческие организации, имеющие деловые интересы, связанные с политикой национальной безопасности США, работала в Palantir Technologies и WestExec Advisors.Член Национальной комиссии по вопросам военной, национальной и государственной службы. Является почетным научным сотрудником Института политики, безопасности и права Сиракузского университета. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, справки
Американский государственный деятель Аврил Дэнника Хэйнс (Avril Dannica Haines) родилась 29 августа
1969 года в Нью-Йорке (США) в семье художницы и биохимика.
После окончания средней школы уехала на год в Японию, где проходила обучение боевому искусству в Институте Кодокан.
В 1988 году поступила в Чикагский университет, где изучала теоретическую физику. В 1992 году окончила университет и получила степень бакалавра физики.
В 1992 году переехала в Балтимор (штат Мэриленд) и поступила в Университет Джонса Хопкинса. Однако в этом же году бросила учебу и купила бар в Фелс-Пойнт (штат Балтимор), сделав его книжным кафе. До 1998 года также занимала пост президента бизнес-ассоциации Fell's Point.
В 1998 году поступила в Джорджтаунский университет, в 2001 году получила степень доктора юридических наук.
В 2001 году стала сотрудником по правовым вопросам на Гаагской конференции по международному частному праву.
В 2002 году работала в Апелляционном суде шестого округа США.
С 2003 по 2006 год работала в Управлении по правовым вопросам Государственного департамента США. Сначала была сотрудником в отделе по вопросам международных переговоров, а затем работала в отделе по военно-политическим вопросам.
С 2007 по 2008 год занимала должность главного юрисконсульта в комитете по международным отношениям Сената США, который в то время возглавлял Джо Байден.
С 2008 по 2010 год работала
помощником юрисконсульта по вопросам международных договоров в Государственном департаменте США.
В 2010 году Хейнс начала работать
в Белом доме, занимала пост юрисконсульта в офисе помощника президента по вопросам национальной безопасности.
18 апреля 2013 года президент США (2009-2017) Барак Обама номинировал Хейнс на должность юрисконсульта Госдепартамента, однако 13 июня 2013 года снял ее кандидатуру и назначил ее заместителем директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ).
Хейнс вступила в должность 9 августа 2013 года и стала первой женщиной, когда-либо занимавшей этот пост. Занимала должность до января 2015 года.
С 2015 по 2017 год – заместитель советника президента США
по национальной безопасности.
После ухода из Белого дома в 2017 году работала
в Колумбийском университете.
Заместитель директора Columbia World Projects, преподаватель права в Колумбийском университете и старший научный сотрудник Лаборатории прикладной физики в Университете Джона Хопкинса.
Консультировала различные коммерческие организации, имеющие деловые интересы, связанные с политикой национальной безопасности США, работала в Palantir Technologies и WestExec Advisors.
Член Национальной комиссии
по вопросам военной, национальной и государственной службы.
Является почетным научным сотрудником Института политики, безопасности и права Сиракузского университета.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников