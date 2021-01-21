https://ria.ru/20210121/kataloniya-1593996975.html

Суд лишил главу каталонской дипломатии права занимать госдолжности

Суд лишил главу каталонской дипломатии права занимать госдолжности

Суд лишил члена каталонского правительства, советника по иностранным делам Берната Соле права занимать госдолжности в связи с причастностью к проведению... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T13:35

2021-01-21T13:35

2021-01-21T13:36

ким торра

карлес пучдемон

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МАДРИД, 21 янв – РИА Новости. Суд лишил члена каталонского правительства, советника по иностранным делам Берната Соле права занимать госдолжности в связи с причастностью к проведению незаконного референдума о независимости автономного сообщества от Испании в 2017 году.Соле лишается права занимать выборные и государственные должности в течение года, также он должен заплатить штраф в размере 16 800 евро, сообщил Высший суд Каталонии. Приговор вынесен в связи с его участием в подготовке так называемого "референдума" 1 октября 2017 года, когда Соле занимал должность мэра Аграмуна (население 5,5 тысячи человек).Приговор может быть обжалован, и пока Соле может продолжать занимать свой пост в каталонском правительстве.Бывший мэр, установил суд, разрешил использовать для политической агитации помещения, которые принадлежат городскому совету, а также сам активно в ней участвовал, призывая жителей прийти проголосовать, несмотря на то что проведение референдума запретили Конституционный суд и правительство Испании.Прокуратура также обвиняла Соле в том, что по его распоряжению были спрятаны урны для голосования, чтобы их не нашла Гражданская гвардия накануне "референдума". Сам политик на судебном заседании, которое проходило в декабре, опроверг все обвинения и заявил, что участвовал в политических мероприятиях ради "соблюдения порядка".Соле стал вторым членом женералитета, которому вынесен судебный приговор за неподчинение властям. Права занимать госдолжности лишен теперь уже бывший глава каталонского правительства Ким Торра, которого приговорили за отказ снимать сепаратистскую символику и плакаты со здания каталонского правительства во время предвыборных кампаний в Испании в 2019 году. Региональный парламент даже не попытался утвердить нового председателя правительства и в декабре был распущен. Внеочередные выборы назначены пока на 14 февраля.Верховный суд Испании в октябре 2019 года вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения. Троих суд признал виновными в неподчинении, они приговорены к штрафам.От испанского правосудия до сих пор скрываются бывший глава женералитета Карлес Пучдемон и трое бывших членов его правительства, которые уехали из Испании сразу после провозглашения независимости Каталонии региональным парламентом в конце октября 2017 года. В настоящее время Пучдемон находится в Бельгии.

https://ria.ru/20201029/posolstvo-1582013435.html

https://ria.ru/20200208/1564429404.html

https://ria.ru/20200804/1575354731.html

каталония

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ким торра, карлес пучдемон, каталония, испания, в мире