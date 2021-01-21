Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210121/kamera-1593936781.html
Эксперт рассказал, как найти скрытую камеру слежения
Эксперт рассказал, как найти скрытую камеру слежения
Вероятность скрытой слежки в номерах отелей, съемном жилье, офисах нельзя назвать высокой. При наличии подобных подозрений можно проверить помещение... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T02:18
2021-01-21T10:46
интеллектуальный резерв
павел мясоедов
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/98051/89/980518963_0:36:801:486_1920x0_80_0_0_67299de550a0433a5d1b64294f788e94.jpg
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Вероятность скрытой слежки в номерах отелей, съемном жилье, офисах нельзя назвать высокой. При наличии подобных подозрений можно проверить помещение самостоятельно, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.Для начала необходимо ознакомиться с местом, где вы находитесь. "Если камеру целенаправленно хотели спрятать, то, вероятнее всего, она будет находиться рядом с другими предметами для отвлечения внимания на них. Особенно внимательно нужно осмотреть датчики дыма, картины, мягкие игрушки и необычно расположенную электронику вроде настольных часов или медиапроигрывателя", — советует эксперт.В темной комнате можно включить фонарик на телефоне и пройтись лучом света по комнате. Если вы увидите где-то световые блики, то, возможно, именно там и находится скрытая камера, от стекла которой отражается свет.Стоит обратить внимание на современные технологии. Есть программы, отображающие все подключенные к интернету устройства в комнате. Они продаются свободно и легально, их можно найти через поисковики. Обычно скрытые камеры подключены к местной сети, поэтому такой софт покажет их наличие.Можно воспользоваться профессиональными средствами, например детекторами электромагнитного излучения. "Они продаются в интернете и используются для поиска волн, которые излучают и скрытые камеры", — заключил Мясоедов.
https://ria.ru/20201219/billing-1589996645.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/98051/89/980518963_0:0:801:600_1920x0_80_0_0_913e71ee2fe641ccb1e2c7d807332b2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
интеллектуальный резерв, павел мясоедов, технологии

Эксперт рассказал, как найти скрытую камеру слежения

02:18 21.01.2021 (обновлено: 10:46 21.01.2021)
 
© Фото : Управления на транспорте МВД России по Сибирскому Федеральному округу (УТ МВД по СФО)Скрытая камера
Скрытая камера - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© Фото : Управления на транспорте МВД России по Сибирскому Федеральному округу (УТ МВД по СФО)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Вероятность скрытой слежки в номерах отелей, съемном жилье, офисах нельзя назвать высокой. При наличии подобных подозрений можно проверить помещение самостоятельно, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.
Для начала необходимо ознакомиться с местом, где вы находитесь. "Если камеру целенаправленно хотели спрятать, то, вероятнее всего, она будет находиться рядом с другими предметами для отвлечения внимания на них. Особенно внимательно нужно осмотреть датчики дыма, картины, мягкие игрушки и необычно расположенную электронику вроде настольных часов или медиапроигрывателя", — советует эксперт.
В темной комнате можно включить фонарик на телефоне и пройтись лучом света по комнате. Если вы увидите где-то световые блики, то, возможно, именно там и находится скрытая камера, от стекла которой отражается свет.
Стоит обратить внимание на современные технологии. Есть программы, отображающие все подключенные к интернету устройства в комнате. Они продаются свободно и легально, их можно найти через поисковики. Обычно скрытые камеры подключены к местной сети, поэтому такой софт покажет их наличие.
Можно воспользоваться профессиональными средствами, например детекторами электромагнитного излучения. "Они продаются в интернете и используются для поиска волн, которые излучают и скрытые камеры", — заключил Мясоедов.
Девушка в защитной маске на одной из станция Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
19 декабря 2020, 03:27
Специалист посоветовал методы защиты от слежки по биллингу телефона
 
Интеллектуальный РезервПавел МясоедовТехнологии
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:13Саудовская Аравия приостановила вакцинацию препаратом от Pfizer
15:04Слуцкий прокомментировал возвращение США в ВОЗ и соглашение по климату
15:02В Совфеде проконтролируют ситуацию с готовившими атаку на школу учениками
15:00В Петербурге нет случаев повторного заражения коронавирусом
14:59Байдену посоветовали признать провал санкций против России
14:56В России начали массово проверять квартиры
14:53Температура воздуха в конце января достигнет рекордных значений
14:52Лаборатория в Благовещенске получала ложные результаты тестов на COVID-19
14:49Врач назвал главную проблему при восстановлении после COVID-19
14:48Путин дал поручения правительству по восстановлению экономики
14:47Защита обжаловала арест Навального на 30 суток
14:45Россияне рассказали, как относятся к введению "ковидных паспортов"
14:39В РФПИ прокомментировали регистрацию Венгрией вакцины "Спутник V"
14:36Меркель заявила, что освободить Навального "верно и необходимо"
14:36Врач сравнила рассуждения о "сырой" вакцине от COVID-19 с геноцидом
14:33Потерпевшие хотят добиться ужесточения приговора для Шамсутдинова
14:29В РФПИ оценили возможности поставок "Спутник V" на Ближний Восток
14:29Меркель предложила поддержку в одобрении вакцины "Спутник V" в Европе
14:28Способное достроить "Северный поток — 2" судно направилось в Висмар
14:25В РФПИ рассказали о переговорах с европейскими странами по "Спутнику V"
Лента новостейМолния