https://ria.ru/20210121/kamera-1593936781.html

Эксперт рассказал, как найти скрытую камеру слежения

Эксперт рассказал, как найти скрытую камеру слежения

Вероятность скрытой слежки в номерах отелей, съемном жилье, офисах нельзя назвать высокой. При наличии подобных подозрений можно проверить помещение... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T02:18

2021-01-21T02:18

2021-01-21T10:46

интеллектуальный резерв

павел мясоедов

технологии

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Вероятность скрытой слежки в номерах отелей, съемном жилье, офисах нельзя назвать высокой. При наличии подобных подозрений можно проверить помещение самостоятельно, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.Для начала необходимо ознакомиться с местом, где вы находитесь. "Если камеру целенаправленно хотели спрятать, то, вероятнее всего, она будет находиться рядом с другими предметами для отвлечения внимания на них. Особенно внимательно нужно осмотреть датчики дыма, картины, мягкие игрушки и необычно расположенную электронику вроде настольных часов или медиапроигрывателя", — советует эксперт.В темной комнате можно включить фонарик на телефоне и пройтись лучом света по комнате. Если вы увидите где-то световые блики, то, возможно, именно там и находится скрытая камера, от стекла которой отражается свет.Стоит обратить внимание на современные технологии. Есть программы, отображающие все подключенные к интернету устройства в комнате. Они продаются свободно и легально, их можно найти через поисковики. Обычно скрытые камеры подключены к местной сети, поэтому такой софт покажет их наличие.Можно воспользоваться профессиональными средствами, например детекторами электромагнитного излучения. "Они продаются в интернете и используются для поиска волн, которые излучают и скрытые камеры", — заключил Мясоедов.

https://ria.ru/20201219/billing-1589996645.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интеллектуальный резерв, павел мясоедов, технологии