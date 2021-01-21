https://ria.ru/20210121/italiya-1593971289.html

В Италии вакцину от коронавируса получили более миллиона жителей

В Италии вакцину от коронавируса получили более миллиона жителей

Италия стала первой страной в Европейском союзе, в которой было сделано более миллиона прививок от коронавируса, то есть в настоящее время вакцину получили... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T11:32

2021-01-21T11:32

2021-01-21T11:32

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Италия стала первой страной в Европейском союзе, в которой было сделано более миллиона прививок от коронавируса, то есть в настоящее время вакцину получили почти два процента населения, сообщает пресс-служба Национального агентства по туризму (ENIT).Государство в настоящее время занимает шестое место в мире по количеству вакцинированных и второе — в Европе. В агентстве уточняют, что 27 декабря там приступили к развертыванию первого этапа своей программы и уже привили весь медицинский персонал.Итальянские власти надеются, что к концу января защиту от вируса получат все люди старше 80 лет и жители домов престарелых, в результате чего общее число привитых достигнет двух миллионов.В рамках второй фазы программы, которая будет развернута с февраля по июнь, в стране планируют вакцинировать еще 21 миллион человек, включая лиц с сопутствующими заболеваниями, учителей и людей старше 60 лет.На третьем этапе прививка будет предложена всем работникам основных служб, а на четвертом, заключительном — до конца декабря 2021 года собираются провести вакцинацию остального населения."Мы делаем все возможное, чтобы Италия стала безопасным местом для путешествий, — сказала Ирина Петренко, руководитель ENIT в России, СНГ и странах Балтии. — Продолжая выпуск вакцины, мы надеемся восстановить доверие потребителей к неоднократному посещению страны, когда это будет безопасно".

https://ria.ru/20201123/retsepty-1585519223.html

https://ria.ru/20210121/privetstviya-1593881615.html

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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, европа, италия