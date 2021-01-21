https://ria.ru/20210121/istrebitel-1593958616.html

Первый серийный истребитель Су-57 разместили на юге России

Первый серийный истребитель Су-57 разместили на юге России

Первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 передали в один из авиаполков Южного военного округа (ЮВО), сообщило правительство Хабаровского края. РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T10:09

2021-01-21T10:09

2021-01-21T11:52

новое оружие россии

су-57

хабаровский край

безопасность

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ХАБАРОВСК, 21 янв — РИА Новости. Первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 передали в один из авиаполков Южного военного округа (ЮВО), сообщило правительство Хабаровского края."Пять многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 передаст Комсомольский-на-Амуре авиазавод (КнААЗ) Вооруженным силам России в этом году. Первый самолет уже поступил в один из авиаполков ЮВО", — говорится в релизе.Неофициально о передаче первой серийной машины стало известно еще в декабре: РИА Новости об этом заявлял знакомый с ситуацией источник.Где именно дислоцируют самолет, не сообщалось, но было известно, что перед поступлением в строевую часть Су-57 пройдет испытания в Государственном летно-испытательном центре в Ахтубинске (Астраханская область).По данным краевого Министерства промышленности, к концу 2024 года Воздушно-космические силы Российской Федерации получат 22 истребителя этого типа, а до 2028-го — 76 машин.Кроме того, для опытной эксплуатации ВКС России ранее получили партию из десяти Су-57. После ее "обкатки" и было принято решение взять самолет на вооружение.Контракт на производство Су-57 по личному распоряжению президента Владимира Путина подписали в ходе форума "Армия-2018". По словам директора КнААЗ Александра Пекарша, на заводе планомерно идет оснащение агрегатно-сборочных цехов дополнительными стендами и оснасткой для сборки, в том числе уникальными поворотными стапелями, разработанными специально для строительства истребителей пятого поколения.Су-57, разработанный в компании "Сухой", — самый современный российский военный самолет, который построен на совершенно новой платформе. Это многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей противника с преодолением систем ПВО. Первый полет Су-57 состоялся в январе 2010 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20210121/cu57-1593946650.html

хабаровский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

су-57, хабаровский край, безопасность