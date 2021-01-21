https://ria.ru/20210121/investitsii-1593972496.html

Объем прямых иноинвестиций в Китай в 2020 году вырос на 6,2%

Объем прямых иноинвестиций в Китай в 2020 году вырос на 6,2%

Объем освоенных иностранных инвестиций в Китае в 2020 году увеличился на 6,2% в годовом исчислении до рекордных 999,98 миллиарда юаней, сообщает министерство... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T11:27

2021-01-21T11:27

2021-01-21T11:27

россия-китай: главное

китай

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МОСКВА, 21 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Объем освоенных иностранных инвестиций в Китае в 2020 году увеличился на 6,2% в годовом исчислении до рекордных 999,98 миллиарда юаней, сообщает министерство коммерции КНР.Китаю удалось справиться с негативным воздействием эпидемии COVID-19, преодолев нисходящую тенденцию мировых иностранных инвестиций, отметили в ведомстве.В прошлом году произошла оптимизация структуры иностранных инвестиций в КНР. Приток иностранных инвестиций в сферу услуг в 2020 году составил 776,8 миллиарда юаней с приростом 13,9% в годовом исчислении, а инвестиции в сектор высокотехнологических услуг выросли на 28,5%.

https://ria.ru/20210121/vef-1593967127.html

китай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай