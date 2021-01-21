Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210121/investitsii-1593972496.html
Объем прямых иноинвестиций в Китай в 2020 году вырос на 6,2%
Объем прямых иноинвестиций в Китай в 2020 году вырос на 6,2%
Объем освоенных иностранных инвестиций в Китае в 2020 году увеличился на 6,2% в годовом исчислении до рекордных 999,98 миллиарда юаней, сообщает министерство... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T11:27
2021-01-21T11:27
россия-китай: главное
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/16468/48/164684837_0:844:2334:2157_1920x0_80_0_0_0d1a61ebedd6ced7abfcfa9e1773e2a6.jpg
МОСКВА, 21 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Объем освоенных иностранных инвестиций в Китае в 2020 году увеличился на 6,2% в годовом исчислении до рекордных 999,98 миллиарда юаней, сообщает министерство коммерции КНР.Китаю удалось справиться с негативным воздействием эпидемии COVID-19, преодолев нисходящую тенденцию мировых иностранных инвестиций, отметили в ведомстве.В прошлом году произошла оптимизация структуры иностранных инвестиций в КНР. Приток иностранных инвестиций в сферу услуг в 2020 году составил 776,8 миллиарда юаней с приростом 13,9% в годовом исчислении, а инвестиции в сектор высокотехнологических услуг выросли на 28,5%.
https://ria.ru/20210121/vef-1593967127.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/16468/48/164684837_0:625:2334:2376_1920x0_80_0_0_7afb2cb96bf22df583a8fb6d5b68ae9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
китай

Объем прямых иноинвестиций в Китай в 2020 году вырос на 6,2%

11:27 21.01.2021
 
© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкВиды Пекина, архивное фото
Виды Пекина, архивное фото - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Объем освоенных иностранных инвестиций в Китае в 2020 году увеличился на 6,2% в годовом исчислении до рекордных 999,98 миллиарда юаней, сообщает министерство коммерции КНР.
Китаю удалось справиться с негативным воздействием эпидемии COVID-19, преодолев нисходящую тенденцию мировых иностранных инвестиций, отметили в ведомстве.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в Пекине - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
11:16Россия-Китай: Главное
МИД КНР: Си Цзиньпин примет участие в Давосской повестке дня ВЭФ
В прошлом году произошла оптимизация структуры иностранных инвестиций в КНР. Приток иностранных инвестиций в сферу услуг в 2020 году составил 776,8 миллиарда юаней с приростом 13,9% в годовом исчислении, а инвестиции в сектор высокотехнологических услуг выросли на 28,5%.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитай
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:13Саудовская Аравия приостановила вакцинацию препаратом от Pfizer
15:04Слуцкий прокомментировал возвращение США в ВОЗ и соглашение по климату
15:02В Совфеде проконтролируют ситуацию с готовившими атаку на школу учениками
15:00В Петербурге нет случаев повторного заражения коронавирусом
14:59Байдену посоветовали признать провал санкций против России
14:56В России начали массово проверять квартиры
14:53Температура воздуха в конце января достигнет рекордных значений
14:52Лаборатория в Благовещенске получала ложные результаты тестов на COVID-19
14:49Врач назвал главную проблему при восстановлении после COVID-19
14:48Путин дал поручения правительству по восстановлению экономики
14:47Защита обжаловала арест Навального на 30 суток
14:45Россияне рассказали, как относятся к введению "ковидных паспортов"
14:39В РФПИ прокомментировали регистрацию Венгрией вакцины "Спутник V"
14:36Меркель заявила, что освободить Навального "верно и необходимо"
14:36Врач сравнила рассуждения о "сырой" вакцине от COVID-19 с геноцидом
14:33Потерпевшие хотят добиться ужесточения приговора для Шамсутдинова
14:29В РФПИ оценили возможности поставок "Спутник V" на Ближний Восток
14:29Меркель предложила поддержку в одобрении вакцины "Спутник V" в Европе
14:28Способное достроить "Северный поток — 2" судно направилось в Висмар
14:25В РФПИ рассказали о переговорах с европейскими странами по "Спутнику V"
Лента новостейМолния