https://ria.ru/20210121/investitsii-1593972496.html
Объем прямых иноинвестиций в Китай в 2020 году вырос на 6,2%
Объем прямых иноинвестиций в Китай в 2020 году вырос на 6,2%
Объем освоенных иностранных инвестиций в Китае в 2020 году увеличился на 6,2% в годовом исчислении до рекордных 999,98 миллиарда юаней, сообщает министерство... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T11:27
2021-01-21T11:27
2021-01-21T11:27
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китай
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МОСКВА, 21 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Объем освоенных иностранных инвестиций в Китае в 2020 году увеличился на 6,2% в годовом исчислении до рекордных 999,98 миллиарда юаней, сообщает министерство коммерции КНР.Китаю удалось справиться с негативным воздействием эпидемии COVID-19, преодолев нисходящую тенденцию мировых иностранных инвестиций, отметили в ведомстве.В прошлом году произошла оптимизация структуры иностранных инвестиций в КНР. Приток иностранных инвестиций в сферу услуг в 2020 году составил 776,8 миллиарда юаней с приростом 13,9% в годовом исчислении, а инвестиции в сектор высокотехнологических услуг выросли на 28,5%.
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