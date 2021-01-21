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В ОП призвали расследовать призывы детей к несанкционированным акциям
В ОП призвали расследовать призывы детей к несанкционированным акциям
Лига безопасного интернета призвала правоохранительные органы повести расследование в связи с призывом детей к участию в несанкционированных акциях, сообщила... РИА Новости, 21.01.2021
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Лига безопасного интернета призвала правоохранительные органы повести расследование в связи с призывом детей к участию в несанкционированных акциях, сообщила РИА Новости глава организации, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.Она уточнила, что обнаружено уже более 65 тысяч таких роликов и публикаций в сети, большинство из которых - в TikTok."В социальных сетях среди детей массово распространяются видеоролики с призывом участвовать в несанкционированных митингах 23 января 2021 года. По мнению экспертов, видеоролики созданы по единым шаблонам. Публикации поднимаются в тренды соцсетей с использованием определенных технологий. Только в TikTok данные публикации получили более 80 миллионов просмотров на данный момент", - рассказала Мизулина.В социальных сетях TikTok, Instagram, ВКонтакте, как отметила общественница, зафиксировано массовое распространение противоправной информации для несовершеннолетних с призывами к участию в несанкционированных митингах и "прогулках" 23 января в разных городах России. Ролики также получили широкое распространение на Украине и в странах СНГ.Эксперты Лиги полагают, что для попадания таких видео в тренды соцсетей используются методы продвижения в социальных сетях: хэштеги, бот-фермы, аккаунты-пустышки, рекламные платные публикации у блогеров, кросспостинг, покупной траффик."Только на данный момент специалистами организации обнаружено более 65 тысяч таких роликов и публикаций только с участием детей на разных платформах.... Большая часть этих видео обнаружена именно в соцсети TikTok - самой популярной платформе среди детей.... Мы призываем правоохранительные органы провести тщательное расследование и привлечь к ответственности тех, кто занимается подобными циничными провокациями", - сообщила Мизулина.
https://ria.ru/20210120/tiktok-1593912696.html
https://ria.ru/20201204/mizulina-1587636860.html
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tiktok, снг, украина, общество

В ОП призвали расследовать призывы детей к несанкционированным акциям

11:11 21.01.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЧлен комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Екатерина Мизулина
Член комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Лига безопасного интернета призвала правоохранительные органы повести расследование в связи с призывом детей к участию в несанкционированных акциях, сообщила РИА Новости глава организации, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.
Она уточнила, что обнаружено уже более 65 тысяч таких роликов и публикаций в сети, большинство из которых - в TikTok.
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"В социальных сетях среди детей массово распространяются видеоролики с призывом участвовать в несанкционированных митингах 23 января 2021 года. По мнению экспертов, видеоролики созданы по единым шаблонам. Публикации поднимаются в тренды соцсетей с использованием определенных технологий. Только в TikTok данные публикации получили более 80 миллионов просмотров на данный момент", - рассказала Мизулина.
В социальных сетях TikTok, Instagram, ВКонтакте, как отметила общественница, зафиксировано массовое распространение противоправной информации для несовершеннолетних с призывами к участию в несанкционированных митингах и "прогулках" 23 января в разных городах России. Ролики также получили широкое распространение на Украине и в странах СНГ.
"Многие видеоролики созданы по единым шаблонам: одинаковая музыка, титры, текст, фон, кадры. В большинстве из них дети и подростки призывают участвовать в протестных акциях, не брать с собой паспорт и устанавливать пароль на смартфон", - уточнила Мизулина.
Эксперты Лиги полагают, что для попадания таких видео в тренды соцсетей используются методы продвижения в социальных сетях: хэштеги, бот-фермы, аккаунты-пустышки, рекламные платные публикации у блогеров, кросспостинг, покупной траффик.
"Только на данный момент специалистами организации обнаружено более 65 тысяч таких роликов и публикаций только с участием детей на разных платформах.... Большая часть этих видео обнаружена именно в соцсети TikTok - самой популярной платформе среди детей.... Мы призываем правоохранительные органы провести тщательное расследование и привлечь к ответственности тех, кто занимается подобными циничными провокациями", - сообщила Мизулина.
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