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Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20210121/impichment-1594068431.html
Пелоси заявила, что Конгресс готов начать процесс по импичменту Трампа
Пелоси заявила, что Конгресс готов начать процесс по импичменту Трампа
Конгресс готов к началу процесса над Трампом в рамках импичмента, заявила в четверг на брифинге спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, но не стала называть... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T19:44
2021-01-21T19:44
выборы президента сша — 2020
нэнси пелоси
капитолий
дональд трамп
конгресс сша
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в мире
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ВАШИНГТОН, 21 янв – РИА Новости. Конгресс готов к началу процесса над Трампом в рамках импичмента, заявила в четверг на брифинге спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, но не стала называть точных сроков передачи дела в сенат и начала процесса."Я не назову вам дату, когда это произойдет. Мы должны дождаться, чтобы сенат возобновил работу. Они (сенат) уже проинформировали нас, что они готовы к получению (объявленного палатой представителей импичмента), остаются вопросы о том, как будет происходить сам процесс. Но мы готовы", - сказала спикер журналистам на регулярном брифинге в Конгрессе.Она сообщила, что в предстоящие несколько дней будет продолжать переговоры с "менеджерами импичмента о том, когда сенат будет готов начать судебный процесс" над Трампом.После штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа палата представителей объявила 45-му президенту США импичмент за подстрекательство к мятежу, это произошло за неделю до истечения президентских полномочий Трампа. Теперь процесс в отношении уже бывшего президента должен пройти в сенате, которому в качестве суда предстоит вынести решение о виновности или невиновности Трампа.
https://radiosputnik.ria.ru/20210118/impichment-1593572444.html
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нэнси пелоси, капитолий, дональд трамп, конгресс сша, сша, в мире

Пелоси заявила, что Конгресс готов начать процесс по импичменту Трампа

19:44 21.01.2021
 
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteСпикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси
Спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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ВАШИНГТОН, 21 янв – РИА Новости. Конгресс готов к началу процесса над Трампом в рамках импичмента, заявила в четверг на брифинге спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, но не стала называть точных сроков передачи дела в сенат и начала процесса.
"Я не назову вам дату, когда это произойдет. Мы должны дождаться, чтобы сенат возобновил работу. Они (сенат) уже проинформировали нас, что они готовы к получению (объявленного палатой представителей импичмента), остаются вопросы о том, как будет происходить сам процесс. Но мы готовы", - сказала спикер журналистам на регулярном брифинге в Конгрессе.
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Она сообщила, что в предстоящие несколько дней будет продолжать переговоры с "менеджерами импичмента о том, когда сенат будет готов начать судебный процесс" над Трампом.
После штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа палата представителей объявила 45-му президенту США импичмент за подстрекательство к мятежу, это произошло за неделю до истечения президентских полномочий Трампа. Теперь процесс в отношении уже бывшего президента должен пройти в сенате, которому в качестве суда предстоит вынести решение о виновности или невиновности Трампа.
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Выборы президента США — 2020Нэнси ПелосиКапитолийДональд ТрампКонгресс СШАСШАВ мире
 
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