https://ria.ru/20210121/imena-1593916675.html

"Нацистские параграфы". В Германии заговорили о преследовании евреев

"Нацистские параграфы". В Германии заговорили о преследовании евреев

В 75-летнюю годовщину окончания Нюрнбергского процесса в Германии опять обсуждают евреев. Община и чиновники требуют очистить законодательство от антисемитских... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T08:00

2021-01-21T08:00

2021-01-21T10:48

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости, Антон Скрипунов. В 75-летнюю годовщину окончания Нюрнбергского процесса в Германии опять обсуждают евреев. Община и чиновники требуют очистить законодательство от антисемитских реликтов, которые, оказывается, до сих пор действуют. Почему спохватились только сейчас и как портят людям жизнь нацистские законы 1938 года — в материале РИА Новости."Лучше не стало"США задают моду всему миру — теперь это уже повод для страха. Когда стало известно, что Капитолий 6 января штурмовали в том числе и неонацисты, в Германии заявили, что "волна ненависти" может докатиться до них. Страна и так взбудоражена после очередного всплеска праворадикальных настроений: в декабре 26 бойцов бундесвера уличили в распространении среди сослуживцев экстремистских и антисемитских материалов.Скандал по времени совпал с еще одним событием: суд приговорил к пожизненному заключению экстремиста, напавшего в октябре 2019-го на синагогу в Галле. Тогда погибли два человека. Преступление стало одним из самых резонансных за последние десять лет.Тогда власти объявили, что покончат с антисемитизмом раз и навсегда. Однако ситуация, уверяют в еврейской общине, толком не улучшилась."Мы, конечно, после того случая усилили охрану синагоги. С этой точки зрения все в порядке. Однако все еще не чувствуем себя в безопасности", — говорит раввин Жолт Балла, глава еврейской общины Лейпцига, который находится рядом с Галле.Причем пандемия, по его словам, лишь усилила антисемитские настроения. Среди граждан распространяется убеждение, что коронавирус якобы придумало "мировое еврейское правительство". Подобные заявления звучат все громче, особенно с введением полноценного локдауна — власти продлили его до середины февраля."Поэтому евреи сталкиваются с оскорблениями и нападками в интернете. Мне повезло, лично меня такое миновало. В отличие от моих знакомых по всей Германии. Теперь, конечно, нам нужно быть очень-очень осторожным в Сети", — предостерегает Балла.Опасения раввина подтверждают федеральные власти. Комиссар по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн сообщил, что каждый пятый немец "принимает на веру" различные юдофобские теории или же их активно распространяет."Большинство, конечно, держит в себе подобные вещи. Однако ситуация кардинально меняется, антисемитизм снова открыто проявляет себя", — сказал чиновник в интервью изданию Stimme.К истории Германии он обратился не просто так. Из-за пандемии, по его словам, в обществе разгорелись споры о прошлом — некоторые граждане сравнивают действия нынешних властей с нацистским режимом. И неспроста."Сложная процедура"Феликс Кляйн призвал избавиться от 29 "нацистских параграфов" в немецком законодательстве. Дело в том, что в 1945-м начался масштабный пересмотр правовых норм, который через четыре года привел к принятию новой конституции.Однако далеко не все фашистские законы удалось выкинуть. Например, по словам Кляйна, в Германии все еще действует положение 1938 года "О смене имени и фамилии" — оно делит их на еврейские и нееврейские."Этот пример — вопиющий! Любой, кто хочет изменить имя или фамилию, сегодня сталкивается с антисемитским законом 1938-го", — возмущался Кляйн в интервью Der Spiegel.Причем проблему пытались решить еще в послевоенные годы — безуспешно. Более того, закон неоднократно переиздавали. Последняя редакция вышла в 2008-м. Там встречаются такие фразы, как "Германский рейх" и "рейхсминистр внутренних дел". Это возмущает не только главного борца с антисемитизмом."Конечно, подобные фразы недопустимы в правовом государстве. Как и сам закон. Сейчас он действует так: если человек хочет сменить имя на еврейское, он обязан пройти довольно сложную процедуру. Как минимум надо получить справку от раввина, подтверждающую еврейство", — говорит глава Центрального совета раввинов Германии Авихай Апель.С бюрократической проволочкой сталкиваются прежде всего те, кто в сознательном возрасте стал религиозным иудеем (согласно вероучению, у каждого члена общины, помимо светского, есть еще еврейское имя). Это касается и тех, кто решил сменить имя в связи с переездом в Израиль или, допустим, хочет быть раввином.Сейчас в Германии проживает более 120 тысяч религиозных евреев. Сколько из них сталкивались с проблемой — неизвестно. Однако, как уверяют раввины, все они выступают против закона. И удивляются, что он все еще действует."Существование законопроектов, имеющих явно антисемитский характер, должно быть исключено, как и любые правила, дискриминирующие меньшинства. Мы все знаем, к чему привело законотворчество в нацистской Германии. Поэтому подобное ему наследие надо уничтожить на государственном уровне во всех европейских странах", — говорит глава Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт."Дело в политике"Почему законы нацистской эпохи еще не отменили — большой вопрос. Во всяком случае, разговоры об этом активно вели уже два года. Но безрезультатно. Только сейчас на это обратили внимание депутаты бундестага."Это все происходит в рамках единой риторики. Очень похоже на то, как совсем недавно немецкие города пересмотрели списки почетных граждан, обнаружив имя Адольфа Гитлера и других нацистских функционеров. То есть это чистка неприятных страниц прошлого", — объясняет РИА Новости политолог-германист Артем Соколов.Вместе с тем Германия сейчас готовится к осенним парламентским выборам. И ведущим политическим силам — Христианско-демократическому союзу (его лидера Армина Лашета прочат в канцлеры) — не нравится усиление правых партий, прежде всего "Альтернативы для Германии"."Поэтому инициативы политиков пересмотреть законы, с одной стороны, вдохновлены движением Black Lives Matter и "культурой отмены" (всего, что связано с рабовладельческим прошлым США. — Прим. ред.), а с другой — внутриполитической ситуацией", — полагает эксперт.Тем самым борьба с антисемитизмом и призраками нацистского прошлого стала частью политических игр. Вот только будут ли реально решать проблему — пока неясно.

https://ria.ru/20201216/reforma-1589399048.html

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