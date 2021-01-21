ЕСПЧ отклонил обвинения Грузии в адрес России из-за Южной Осетии
13:22 21.01.2021 (обновлено: 14:28 21.01.2021)
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЕвропейский Суд по Правам Человека в Страсбурге
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал необоснованными обвинения Грузии в адрес России в связи с событиями августа 2008 года в Южной Осетии, сообщает пресс-служба российского Министерства юстиции.
Отмечается, что 21 января опубликовано постановление Большой палаты ЕСПЧ по межгосударственной жалобе "Грузия против России (II)", предметом которой являются события августа 2008 года в Южной Осетии и их последствия.
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После почти 12-летнего процесса ЕСПЧ постановил, что на Россию нельзя возлагать ответственность по Конвенции о защите прав человека и основных свобод за инциденты, произошедшие в ходе отражения российскими военнослужащими нападения грузинской армии на миротворческий контингент и местное гражданское население в ходе событий в Южной Осетии.
Суд также не поддержал заявления Тбилиси о якобы вторжении российской армии на территорию Южной Осетии 7 августа 2008 года, то есть за день до начала грузинской агрессии.
Как отметил заместитель министра юстиции России Михаила Гальперин, Грузия пыталась доказать, что европейская Конвенция о защите прав человека применяется не только в мирное время, но и в ходе боевых действий, что противоречит основам международного гуманитарного права.
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По его словам, российская сторона смогла убедить судей в том, что правовая оценка событий августа 2008 года в Абхазии и Южной Осетии не входит в их юрисдикцию.
"Также ЕСПЧ не установил ни одного случая нарушения российскими военнослужащими прав гражданского населения во время событий августа 2008 года", — подчеркнул Гальперин.
При этом в министерстве отметили, что не согласны с выводами ЕСПЧ, в соответствии с которыми на российскую сторону возлагается ответственность за инциденты, случившиеся после 12 августа на территории Абхазии и Южной Осетии, хотя причастность к ним российских военнослужащих суд установить не смог.
Постановление ЕСПЧ по делу "Грузия против России (II)" не содержит решения о денежной компенсации. Соответствующий вопрос оставлен судом в Страсбурге для дальнейшего рассмотрения.
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В ночь на 8 августа 2008 года грузинские войска обстреляли из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Поскольку многие жители Южной Осетии были российскими гражданами, Россия ввела в республику войска, спустя пять дней боевых действий вытеснила грузинские войска из региона. Двадцать шестого августа 2008 года Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Российское руководство неоднократно подчеркивало, что их суверенитет отражает сложившиеся реалии и пересмотру не подлежит. Тбилиси все еще считает территорию республик частью Грузии.