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ЕСПЧ отклонил обвинения Грузии в адрес России из-за Южной Осетии
ЕСПЧ отклонил обвинения Грузии в адрес России из-за Южной Осетии
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал необоснованными обвинения Грузии в адрес России в связи с событиями августа 2008 года в Южной Осетии, сообщает РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T13:22
2021-01-21T14:28
михаил гальперин
абхазия
европейский суд по правам человека
россия
южная осетия
грузия
в мире
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал необоснованными обвинения Грузии в адрес России в связи с событиями августа 2008 года в Южной Осетии, сообщает пресс-служба российского Министерства юстиции.Отмечается, что 21 января опубликовано постановление Большой палаты ЕСПЧ по межгосударственной жалобе "Грузия против России (II)", предметом которой являются события августа 2008 года в Южной Осетии и их последствия.После почти 12-летнего процесса ЕСПЧ постановил, что на Россию нельзя возлагать ответственность по Конвенции о защите прав человека и основных свобод за инциденты, произошедшие в ходе отражения российскими военнослужащими нападения грузинской армии на миротворческий контингент и местное гражданское население в ходе событий в Южной Осетии.Суд также не поддержал заявления Тбилиси о якобы вторжении российской армии на территорию Южной Осетии 7 августа 2008 года, то есть за день до начала грузинской агрессии.Как отметил заместитель министра юстиции России Михаила Гальперин, Грузия пыталась доказать, что европейская Конвенция о защите прав человека применяется не только в мирное время, но и в ходе боевых действий, что противоречит основам международного гуманитарного права.По его словам, российская сторона смогла убедить судей в том, что правовая оценка событий августа 2008 года в Абхазии и Южной Осетии не входит в их юрисдикцию."Также ЕСПЧ не установил ни одного случая нарушения российскими военнослужащими прав гражданского населения во время событий августа 2008 года", — подчеркнул Гальперин.При этом в министерстве отметили, что не согласны с выводами ЕСПЧ, в соответствии с которыми на российскую сторону возлагается ответственность за инциденты, случившиеся после 12 августа на территории Абхазии и Южной Осетии, хотя причастность к ним российских военнослужащих суд установить не смог.Постановление ЕСПЧ по делу "Грузия против России (II)" не содержит решения о денежной компенсации. Соответствующий вопрос оставлен судом в Страсбурге для дальнейшего рассмотрения.В ночь на 8 августа 2008 года грузинские войска обстреляли из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Поскольку многие жители Южной Осетии были российскими гражданами, Россия ввела в республику войска, спустя пять дней боевых действий вытеснила грузинские войска из региона. Двадцать шестого августа 2008 года Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Российское руководство неоднократно подчеркивало, что их суверенитет отражает сложившиеся реалии и пересмотру не подлежит. Тбилиси все еще считает территорию республик частью Грузии.
https://ria.ru/20210101/obida-1591772714.html
https://ria.ru/20201212/abkhaziya-1588919889.html
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михаил гальперин, абхазия, европейский суд по правам человека, россия, южная осетия, грузия, в мире

ЕСПЧ отклонил обвинения Грузии в адрес России из-за Южной Осетии

13:22 21.01.2021 (обновлено: 14:28 21.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЕвропейский Суд по Правам Человека в Страсбурге
Европейский Суд по Правам Человека в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал необоснованными обвинения Грузии в адрес России в связи с событиями августа 2008 года в Южной Осетии, сообщает пресс-служба российского Министерства юстиции.
Отмечается, что 21 января опубликовано постановление Большой палаты ЕСПЧ по межгосударственной жалобе "Грузия против России (II)", предметом которой являются события августа 2008 года в Южной Осетии и их последствия.
Нино Бурджанадзе - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
1 января, 16:10
Бурджанадзе рассказала об обиде Грузии на Россию
После почти 12-летнего процесса ЕСПЧ постановил, что на Россию нельзя возлагать ответственность по Конвенции о защите прав человека и основных свобод за инциденты, произошедшие в ходе отражения российскими военнослужащими нападения грузинской армии на миротворческий контингент и местное гражданское население в ходе событий в Южной Осетии.
Суд также не поддержал заявления Тбилиси о якобы вторжении российской армии на территорию Южной Осетии 7 августа 2008 года, то есть за день до начала грузинской агрессии.
Как отметил заместитель министра юстиции России Михаила Гальперин, Грузия пыталась доказать, что европейская Конвенция о защите прав человека применяется не только в мирное время, но и в ходе боевых действий, что противоречит основам международного гуманитарного права.
Сухум - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
12 декабря 2020, 15:41
В Сухуме раскритиковали слова президента Грузии об "оккупации" Абхазии
По его словам, российская сторона смогла убедить судей в том, что правовая оценка событий августа 2008 года в Абхазии и Южной Осетии не входит в их юрисдикцию.
"Также ЕСПЧ не установил ни одного случая нарушения российскими военнослужащими прав гражданского населения во время событий августа 2008 года", — подчеркнул Гальперин.
При этом в министерстве отметили, что не согласны с выводами ЕСПЧ, в соответствии с которыми на российскую сторону возлагается ответственность за инциденты, случившиеся после 12 августа на территории Абхазии и Южной Осетии, хотя причастность к ним российских военнослужащих суд установить не смог.
Постановление ЕСПЧ по делу "Грузия против России (II)" не содержит решения о денежной компенсации. Соответствующий вопрос оставлен судом в Страсбурге для дальнейшего рассмотрения.
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
26 октября 2020, 17:19
Грузия выдвинула условие для урегулирования отношений с Россией
В ночь на 8 августа 2008 года грузинские войска обстреляли из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Поскольку многие жители Южной Осетии были российскими гражданами, Россия ввела в республику войска, спустя пять дней боевых действий вытеснила грузинские войска из региона. Двадцать шестого августа 2008 года Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Российское руководство неоднократно подчеркивало, что их суверенитет отражает сложившиеся реалии и пересмотру не подлежит. Тбилиси все еще считает территорию республик частью Грузии.
 
Михаил ГальперинАбхазияЕвропейский суд по правам человекаРоссияЮжная ОсетияГрузияВ мире
 
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