https://ria.ru/20210121/gruziya-1593995098.html

ЕСПЧ отклонил обвинения Грузии в адрес России из-за Южной Осетии

ЕСПЧ отклонил обвинения Грузии в адрес России из-за Южной Осетии

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал необоснованными обвинения Грузии в адрес России в связи с событиями августа 2008 года в Южной Осетии, сообщает РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T13:22

2021-01-21T13:22

2021-01-21T14:28

михаил гальперин

абхазия

европейский суд по правам человека

россия

южная осетия

грузия

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал необоснованными обвинения Грузии в адрес России в связи с событиями августа 2008 года в Южной Осетии, сообщает пресс-служба российского Министерства юстиции.Отмечается, что 21 января опубликовано постановление Большой палаты ЕСПЧ по межгосударственной жалобе "Грузия против России (II)", предметом которой являются события августа 2008 года в Южной Осетии и их последствия.После почти 12-летнего процесса ЕСПЧ постановил, что на Россию нельзя возлагать ответственность по Конвенции о защите прав человека и основных свобод за инциденты, произошедшие в ходе отражения российскими военнослужащими нападения грузинской армии на миротворческий контингент и местное гражданское население в ходе событий в Южной Осетии.Суд также не поддержал заявления Тбилиси о якобы вторжении российской армии на территорию Южной Осетии 7 августа 2008 года, то есть за день до начала грузинской агрессии.Как отметил заместитель министра юстиции России Михаила Гальперин, Грузия пыталась доказать, что европейская Конвенция о защите прав человека применяется не только в мирное время, но и в ходе боевых действий, что противоречит основам международного гуманитарного права.По его словам, российская сторона смогла убедить судей в том, что правовая оценка событий августа 2008 года в Абхазии и Южной Осетии не входит в их юрисдикцию."Также ЕСПЧ не установил ни одного случая нарушения российскими военнослужащими прав гражданского населения во время событий августа 2008 года", — подчеркнул Гальперин.При этом в министерстве отметили, что не согласны с выводами ЕСПЧ, в соответствии с которыми на российскую сторону возлагается ответственность за инциденты, случившиеся после 12 августа на территории Абхазии и Южной Осетии, хотя причастность к ним российских военнослужащих суд установить не смог.Постановление ЕСПЧ по делу "Грузия против России (II)" не содержит решения о денежной компенсации. Соответствующий вопрос оставлен судом в Страсбурге для дальнейшего рассмотрения.В ночь на 8 августа 2008 года грузинские войска обстреляли из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Поскольку многие жители Южной Осетии были российскими гражданами, Россия ввела в республику войска, спустя пять дней боевых действий вытеснила грузинские войска из региона. Двадцать шестого августа 2008 года Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Российское руководство неоднократно подчеркивало, что их суверенитет отражает сложившиеся реалии и пересмотру не подлежит. Тбилиси все еще считает территорию республик частью Грузии.

https://ria.ru/20210101/obida-1591772714.html

https://ria.ru/20201212/abkhaziya-1588919889.html

https://ria.ru/20201026/gruziya-1581619781.html

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михаил гальперин, абхазия, европейский суд по правам человека, россия, южная осетия, грузия, в мире