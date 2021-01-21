https://ria.ru/20210121/gomofobiya-1593937114.html

Фракция Европарламента исключила депутата за гомофобию

Фракция Европарламента исключила депутата за гомофобию

Либеральная фракция Европейского парламента "Обновить Европу" (Renew Europe) исключила из своих рядов депутата из Литвы Виктора Успасских, обвинив его в... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T02:31

2021-01-21T02:31

2021-01-21T10:06

европарламент

литва

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 21 янв - РИА Новости. Либеральная фракция Европейского парламента "Обновить Европу" (Renew Europe) исключила из своих рядов депутата из Литвы Виктора Успасских, обвинив его в гомофобии.Фракция проголосовала за это решение в среду вечером в рамках внутренней дисциплинарной процедуры из-за комментариев Успасских в социальных сетях. Решение вступает в силу немедленно.Лидер Renew Europe Дачиан Чолош заявил, что во фракции "нет места для гомофобии". По его словам, политическое объединение привержено защите прав представителей ЛГБТ. "Высказывания Успасских несовместимы с ценностями, которые дороги нам", - отметил Чолош.

https://ria.ru/20200710/1574165468.html

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европарламент, литва, в мире