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Фракция Европарламента исключила депутата за гомофобию
Фракция Европарламента исключила депутата за гомофобию
Либеральная фракция Европейского парламента "Обновить Европу" (Renew Europe) исключила из своих рядов депутата из Литвы Виктора Успасских, обвинив его в... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T02:31
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европарламент
литва
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 21 янв - РИА Новости. Либеральная фракция Европейского парламента "Обновить Европу" (Renew Europe) исключила из своих рядов депутата из Литвы Виктора Успасских, обвинив его в гомофобии.Фракция проголосовала за это решение в среду вечером в рамках внутренней дисциплинарной процедуры из-за комментариев Успасских в социальных сетях. Решение вступает в силу немедленно.Лидер Renew Europe Дачиан Чолош заявил, что во фракции "нет места для гомофобии". По его словам, политическое объединение привержено защите прав представителей ЛГБТ. "Высказывания Успасских несовместимы с ценностями, которые дороги нам", - отметил Чолош.
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европарламент, литва, в мире

Фракция Европарламента исключила депутата за гомофобию

02:31 21.01.2021 (обновлено: 10:06 21.01.2021)
 
© AP Photo / Mindaugas KulbisЛидер Лейбористской партии Литвы Виктор Успасских
Лидер Лейбористской партии Литвы Виктор Успасских - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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БРЮССЕЛЬ, 21 янв - РИА Новости. Либеральная фракция Европейского парламента "Обновить Европу" (Renew Europe) исключила из своих рядов депутата из Литвы Виктора Успасских, обвинив его в гомофобии.
"Членство евродепутата Виктора Успасских в Renew Europe прекращено", - говорится в коммюнике на сайте политического объединения.
Фракция проголосовала за это решение в среду вечером в рамках внутренней дисциплинарной процедуры из-за комментариев Успасских в социальных сетях. Решение вступает в силу немедленно.
Лидер Renew Europe Дачиан Чолош заявил, что во фракции "нет места для гомофобии". По его словам, политическое объединение привержено защите прав представителей ЛГБТ. "Высказывания Успасских несовместимы с ценностями, которые дороги нам", - отметил Чолош.
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