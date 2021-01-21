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ГП призвала заблокировать сайты с призывами к незаконным акциям 23 января
ГП призвала заблокировать сайты с призывами к незаконным акциям 23 января
Генпрокуратура России потребовала ограничить доступ к сайтам с призывами участвовать в незаконных акциях 23 января, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 21.01.2021
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россия
генеральная прокуратура рф
происшествия
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Генпрокуратура России потребовала ограничить доступ к сайтам с призывами участвовать в незаконных акциях 23 января, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Отмечается, что в ходе мониторинга интернета прокуроры выявили призывы к участию 23 января в незаконных массовых мероприятиях, в связи с чем принимаются меры прокурорского реагирования."Внесены требования в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций об ограничении доступа к противоправной информации. Лицам, призывающим к незаконным действиям, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона", — говорится в сообщении.Указывается, что правоохранительные органы ориентированы на принятие предупредительных мер, а при наличии оснований — привлечение виновных лиц к административной ответственности.
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60
россия, генеральная прокуратура рф, происшествия

ГП призвала заблокировать сайты с призывами к незаконным акциям 23 января

11:29 21.01.2021 (обновлено: 15:11 21.01.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Генпрокуратура России потребовала ограничить доступ к сайтам с призывами участвовать в незаконных акциях 23 января, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Отмечается, что в ходе мониторинга интернета прокуроры выявили призывы к участию 23 января в незаконных массовых мероприятиях, в связи с чем принимаются меры прокурорского реагирования.
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"Внесены требования в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций об ограничении доступа к противоправной информации. Лицам, призывающим к незаконным действиям, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона", — говорится в сообщении.
Указывается, что правоохранительные органы ориентированы на принятие предупредительных мер, а при наличии оснований — привлечение виновных лиц к административной ответственности.
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