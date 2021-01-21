https://ria.ru/20210121/frantsiya-1593964826.html

Во Франции горнолыжные подъемники в феврале останутся закрытыми

Во Франции горнолыжные подъемники в феврале останутся закрытыми

Правительство Франции приняло решение не открывать горнолыжные подъемники 1 февраля, как надеялись представители отрасли, сообщает газета Parisien. РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T13:50

2021-01-21T13:50

2021-01-21T13:50

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ПАРИЖ, 21 янв — РИА Новости. Правительство Франции приняло решение не открывать горнолыжные подъемники 1 февраля, как надеялись представители отрасли, сообщает газета Parisien."Открытие в середине или в конце февраля представляется очень маловероятным", — сказал госсекретарь по вопросам туризма при МИД Франции Жан-Батист Лемуан после заседания совета обороны.Власти Франции в конце ноября, несмотря на протесты профсоюзов, заявили, что подъемники на французских горнолыжных курортах не будут открыты в декабре на фоне эпидемии коронавируса. Чиновники обещали пересмотреть ситуацию в новом году, если позволит санитарная обстановка. Однако в январе объекты остались закрытыми.С 15 декабря во Франции действует комендантский час из-за эпидемии COVID-19. С 16 января он начинается с 18, а не 20 часов, как было ранее, на всей территории страны.Остаются закрытыми музеи, театры, кинотеатры, рестораны, бары.

https://ria.ru/20210121/privetstviya-1593881615.html

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курорт, отдых, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, франция