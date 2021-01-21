https://ria.ru/20210121/fas-1593977110.html
Топ-менеджер "дочек" РЖД назначен замглавы ФАС
Топ-менеджер "дочек" РЖД назначен замглавы ФАС
Бывший гендиректор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК) Петр Иванов, с сентября прошлого года возглавляющий "Скоростные магистрали", назначен заместителем... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T11:56
2021-01-21T11:56
2021-01-21T11:56
петр иванов
скоростные магистрали
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
федеральная пассажирская компания
москва
московская область (подмосковье)
мосгортранс
экономика
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Бывший гендиректор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК) Петр Иванов, с сентября прошлого года возглавляющий "Скоростные магистрали", назначен заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы РФ, говорится в распоряжении кабмина.Ранее в четверг о переходе Иванова в ФАС сообщали источники РИА Новости."Назначить Иванова Петра Валерьевича заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы", - говорится в документе.Иванов родился 15 января 1970 года. В разное время работал Кредобанке, Монтажспецбанке, "Мосгортрансе", департаменте транспорта и связи Москвы, занимал пост зампредседателя правительства Московской области. С января 2016 по сентябрь 2020 года был генеральным директором ФПК. С сентября 2020 года возглавляет "Скоростные магистрали". ФПК и "Скоростные магистрали" - "дочки" РЖД.
https://ria.ru/20210118/naznachenie-1593553355.html
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петр иванов, скоростные магистрали, федеральная антимонопольная служба (фас россии), федеральная пассажирская компания, москва, московская область (подмосковье), мосгортранс, экономика