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Топ-менеджер "дочек" РЖД назначен замглавы ФАС
Топ-менеджер "дочек" РЖД назначен замглавы ФАС
Бывший гендиректор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК) Петр Иванов, с сентября прошлого года возглавляющий "Скоростные магистрали", назначен заместителем... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T11:56
2021-01-21T11:56
петр иванов
скоростные магистрали
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
федеральная пассажирская компания
москва
московская область (подмосковье)
мосгортранс
экономика
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Бывший гендиректор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК) Петр Иванов, с сентября прошлого года возглавляющий "Скоростные магистрали", назначен заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы РФ, говорится в распоряжении кабмина.Ранее в четверг о переходе Иванова в ФАС сообщали источники РИА Новости."Назначить Иванова Петра Валерьевича заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы", - говорится в документе.Иванов родился 15 января 1970 года. В разное время работал Кредобанке, Монтажспецбанке, "Мосгортрансе", департаменте транспорта и связи Москвы, занимал пост зампредседателя правительства Московской области. С января 2016 по сентябрь 2020 года был генеральным директором ФПК. С сентября 2020 года возглавляет "Скоростные магистрали". ФПК и "Скоростные магистрали" - "дочки" РЖД.
https://ria.ru/20210118/naznachenie-1593553355.html
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петр иванов, скоростные магистрали, федеральная антимонопольная служба (фас россии), федеральная пассажирская компания, москва, московская область (подмосковье), мосгортранс, экономика

Топ-менеджер "дочек" РЖД назначен замглавы ФАС

11:56 21.01.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГенеральный директор АО "Федеральная пассажирская компания" Петр Иванов на Международной выставке "Транспорт России". 20 ноября 2018
Генеральный директор АО Федеральная пассажирская компания Петр Иванов на Международной выставке Транспорт России. 20 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Бывший гендиректор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК) Петр Иванов, с сентября прошлого года возглавляющий "Скоростные магистрали", назначен заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы РФ, говорится в распоряжении кабмина.
Ранее в четверг о переходе Иванова в ФАС сообщали источники РИА Новости.
Павел Фрадков - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
18 января, 16:51
Путин назначил Павла Фрадкова первым заместителем управделами президента
"Назначить Иванова Петра Валерьевича заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы", - говорится в документе.
Иванов родился 15 января 1970 года. В разное время работал Кредобанке, Монтажспецбанке, "Мосгортрансе", департаменте транспорта и связи Москвы, занимал пост зампредседателя правительства Московской области. С января 2016 по сентябрь 2020 года был генеральным директором ФПК. С сентября 2020 года возглавляет "Скоростные магистрали". ФПК и "Скоростные магистрали" - "дочки" РЖД.
Открытие здания Центра специальной связи и информации ФСО РФ в Грозном - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
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Петр ИвановСкоростные магистралиФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Федеральная пассажирская компанияМоскваМосковская область (Подмосковье)МосгортрансЭкономика
 
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