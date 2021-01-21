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Путин дал поручения правительству по восстановлению экономики
Путин дал поручения правительству по восстановлению экономики
Президент Владимир Путин провел большое совещание по экономическим вопросам и дал поручения правительству на 2021 год. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T14:48
2021-01-21T14:57
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел большое совещание по экономическим вопросам и дал поручения правительству на 2021 год.Глава государства отметил, что "глубина экономического спада" в минувшем году в России была меньше, чем в других странах. При этом, как указал Путин, в 2020-м немного ускорилась инфляция: превысила целевой ориентир Банка России, составив 4,9%."При этом по отдельным группам товаров, прежде всего продовольственным, цены выросли более заметно — на 6,7%. И это только в среднем. Но мы знаем, что по отдельным группам скачок был значительным, заметным, в том числе из-за повышения мировых цен на продукты питания и ряда других факторов", — заявил Путин.Президент предложил правительству страны вернуться к теме стабилизации цен на продукты и обсудить ее с учетом итогов января. Он напомнил, что эту уже обсуждал эту тему с правительством: "договорились внимательно отслеживать ситуацию и держать ее под контролем. "Глава государства отметил, что это касается не только национальной экономики, но и социальной сферы, демографии, экологии и других важнейших направлений, которые закреплены в указе о долгосрочных национальных целях.По его словам, сейчас необходимо действовать "максимально оперативно, своевременно принимать решения, которые будут востребованы бизнесом и гражданами, дадут реальный позитивный эффект для предприятий, организаций, регионов и для всей страны в целом".Рынок трудаГлава государства заявил, что к концу 2021 года необходимо добиться полного восстановления рынка труда в России. Эта задача уже поставили перед правительством и "она должна быть выполнена"."Безусловно, нужно сохранить и усилить тенденцию на увеличение занятости в российской экономике", — указал он.По словам Путина, в последние месяцы наметилась тенденция на снижение безработицы —благодаря мерам поддержки экономики, предприятий, малого и среднего бизнеса, причем как на федеральном, так и на региональном уровне."После максимума в 6,4% в августе безработица снизилась до 6,3% в октябре, а в ноябре — уже 6,1%. Однако это по-прежнему высокий уровень, примерно на полтора процентных пункта выше, чем в 2019 году", — указал президент.
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россия, владимир путин, экономика

Путин дал поручения правительству по восстановлению экономики

14:48 21.01.2021 (обновлено: 14:57 21.01.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел большое совещание по экономическим вопросам и дал поручения правительству на 2021 год.
Глава государства отметил, что "глубина экономического спада" в минувшем году в России была меньше, чем в других странах. При этом, как указал Путин, в 2020-м немного ускорилась инфляция: превысила целевой ориентир Банка России, составив 4,9%.
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"При этом по отдельным группам товаров, прежде всего продовольственным, цены выросли более заметно — на 6,7%. И это только в среднем. Но мы знаем, что по отдельным группам скачок был значительным, заметным, в том числе из-за повышения мировых цен на продукты питания и ряда других факторов", — заявил Путин.
Президент предложил правительству страны вернуться к теме стабилизации цен на продукты и обсудить ее с учетом итогов января. Он напомнил, что эту уже обсуждал эту тему с правительством: "договорились внимательно отслеживать ситуацию и держать ее под контролем. "

"Важно не просто вернуть ключевые макроэкономические показатели на докризисный уровень, а выйти на устойчивую траекторию развития", — подчеркнул он.

Глава государства отметил, что это касается не только национальной экономики, но и социальной сферы, демографии, экологии и других важнейших направлений, которые закреплены в указе о долгосрочных национальных целях.
По его словам, сейчас необходимо действовать "максимально оперативно, своевременно принимать решения, которые будут востребованы бизнесом и гражданами, дадут реальный позитивный эффект для предприятий, организаций, регионов и для всей страны в целом".

Рынок труда

Глава государства заявил, что к концу 2021 года необходимо добиться полного восстановления рынка труда в России. Эта задача уже поставили перед правительством и "она должна быть выполнена".
"Безусловно, нужно сохранить и усилить тенденцию на увеличение занятости в российской экономике", — указал он.
По словам Путина, в последние месяцы наметилась тенденция на снижение безработицы —благодаря мерам поддержки экономики, предприятий, малого и среднего бизнеса, причем как на федеральном, так и на региональном уровне.
"После максимума в 6,4% в августе безработица снизилась до 6,3% в октябре, а в ноябре — уже 6,1%. Однако это по-прежнему высокий уровень, примерно на полтора процентных пункта выше, чем в 2019 году", — указал президент.
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