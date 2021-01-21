https://ria.ru/20210121/ekonomika-1593985917.html

Путин проведет совещание по экономическим вопросам

Путин проведет совещание по экономическим вопросам

Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет совещание по экономическим вопросам и международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T12:46

2021-01-21T12:46

2021-01-21T12:46

эльвира набиуллина

марат хуснуллин

антон силуанов

дмитрий песков

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет совещание по экономическим вопросам и международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сегодня в графике большое совещание по экономическим вопросам. В новом году он продолжает практику таких совещаний по синхронизации всех действий в области экономики", - сказал Песков.По его словам, кроме Путина на совещании с оценкой предварительных итогов социально-экономического развития в минувшем году и прогнозом на 2021 год выступят министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Марат Хуснуллин, свою оценку перспективам текущего года даст председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.Кроме того, как сообщил Песков, в графике президента, который работает сегодня в Ново-Огарево, есть международный телефонный разговор и непубличные встречи и совещания.

https://ria.ru/20210120/koronavirus-1593797080.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльвира набиуллина, марат хуснуллин, антон силуанов, дмитрий песков, владимир путин, экономика