https://ria.ru/20210121/dusha-1593967916.html
Анимационный фильм Pixar "Душа" вышел в российский прокат
Анимационный фильм Pixar "Душа" вышел в российский прокат
Полнометражный анимационный фильм "Душа" о приключениях школьного учителя музыки в мире, где зарождаются человеческие увлечения, выходит в широкий российский... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T11:04
2021-01-21T11:04
2021-01-21T11:18
культура
кино и сериалы
новости культуры
pixar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579909509_48:0:1099:591_1920x0_80_0_0_d7228d3cbaf1711085e62ca3fa775093.jpg
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Полнометражный анимационный фильм "Душа" о приключениях школьного учителя музыки в мире, где зарождаются человеческие увлечения, выходит в широкий российский прокат в четверг, сообщила пресс-служба дистрибьютора картины."Рады сообщить, что анимационное приключение Disney и Pixar "Душа" выйдет в широкий прокат в России 21 января 2021 года", - сказано в сообщении.По сюжету фильма школьный учитель музыки Джо Гарднер, мечтающий выступать на сцене, случайно попадает в мир, где зарождаются человеческие увлечения, мечты и интересы, и знакомится там с молодой душой по имени 22.Ранее картина была показана на сервисе Disney+, которого пока нет в России.
https://ria.ru/20210120/pixar-1593807655.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579909509_179:0:967:591_1920x0_80_0_0_abf7ad458190a0174b2385fcc0d750a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, pixar
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Полнометражный анимационный фильм "Душа" о приключениях школьного учителя музыки в мире, где зарождаются человеческие увлечения, выходит в широкий российский прокат в четверг, сообщила пресс-служба дистрибьютора картины.
"Рады сообщить, что анимационное приключение Disney и Pixar "Душа" выйдет в широкий прокат в России 21 января 2021 года", - сказано в сообщении.
По сюжету фильма школьный учитель музыки Джо Гарднер, мечтающий выступать на сцене, случайно попадает в мир, где зарождаются человеческие увлечения, мечты и интересы, и знакомится там с молодой душой по имени 22.
Ранее картина была показана на сервисе Disney+, которого пока нет в России.