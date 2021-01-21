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Анимационный фильм Pixar "Душа" вышел в российский прокат
Анимационный фильм Pixar "Душа" вышел в российский прокат
Полнометражный анимационный фильм "Душа" о приключениях школьного учителя музыки в мире, где зарождаются человеческие увлечения, выходит в широкий российский... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T11:04
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Полнометражный анимационный фильм "Душа" о приключениях школьного учителя музыки в мире, где зарождаются человеческие увлечения, выходит в широкий российский прокат в четверг, сообщила пресс-служба дистрибьютора картины."Рады сообщить, что анимационное приключение Disney и Pixar "Душа" выйдет в широкий прокат в России 21 января 2021 года", - сказано в сообщении.По сюжету фильма школьный учитель музыки Джо Гарднер, мечтающий выступать на сцене, случайно попадает в мир, где зарождаются человеческие увлечения, мечты и интересы, и знакомится там с молодой душой по имени 22.Ранее картина была показана на сервисе Disney+, которого пока нет в России.
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кино и сериалы, новости культуры, pixar

Анимационный фильм Pixar "Душа" вышел в российский прокат

11:04 21.01.2021 (обновлено: 11:18 21.01.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Полнометражный анимационный фильм "Душа" о приключениях школьного учителя музыки в мире, где зарождаются человеческие увлечения, выходит в широкий российский прокат в четверг, сообщила пресс-служба дистрибьютора картины.
"Рады сообщить, что анимационное приключение Disney и Pixar "Душа" выйдет в широкий прокат в России 21 января 2021 года", - сказано в сообщении.
По сюжету фильма школьный учитель музыки Джо Гарднер, мечтающий выступать на сцене, случайно попадает в мир, где зарождаются человеческие увлечения, мечты и интересы, и знакомится там с молодой душой по имени 22.
Ранее картина была показана на сервисе Disney+, которого пока нет в России.
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