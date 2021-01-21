https://ria.ru/20210121/dusha-1593967916.html

Анимационный фильм Pixar "Душа" вышел в российский прокат

Анимационный фильм Pixar "Душа" вышел в российский прокат

Полнометражный анимационный фильм "Душа" о приключениях школьного учителя музыки в мире, где зарождаются человеческие увлечения, выходит в широкий российский... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T11:04

2021-01-21T11:04

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Полнометражный анимационный фильм "Душа" о приключениях школьного учителя музыки в мире, где зарождаются человеческие увлечения, выходит в широкий российский прокат в четверг, сообщила пресс-служба дистрибьютора картины."Рады сообщить, что анимационное приключение Disney и Pixar "Душа" выйдет в широкий прокат в России 21 января 2021 года", - сказано в сообщении.По сюжету фильма школьный учитель музыки Джо Гарднер, мечтающий выступать на сцене, случайно попадает в мир, где зарождаются человеческие увлечения, мечты и интересы, и знакомится там с молодой душой по имени 22.Ранее картина была показана на сервисе Disney+, которого пока нет в России.

https://ria.ru/20210120/pixar-1593807655.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, pixar