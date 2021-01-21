https://ria.ru/20210121/duel-1593941250.html

National Interest оценил шансы Су-57 в воздушной дуэли с F-35

National Interest оценил шансы Су-57 в воздушной дуэли с F-35

Американское издание The National Interest сравнило шансы истребителей пятого поколения Су-57 и F-35 в воздушной дуэли. РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T05:56

2021-01-21T05:56

2021-01-21T06:37

су-57

воздушно-космические силы россии

нато

f-35

сша

в мире

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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Американское издание The National Interest сравнило шансы истребителей пятого поколения Су-57 и F-35 в воздушной дуэли.Как отметил автор материала, журналист Марк Эпископос, гипотетическое столкновение двух боевых машин будет происходить в условиях широкого применения систем противоракетной обороны, передовых радиолокационных установок и значительного количества самолетов поддержки. По его словам, воздушная дуэль с участием двух пилотов имеет мало общего с реалиями ведения войн в XXI веке. По словам Эпископоса, при прочих равных пилот F-35 сделает все, что в его силах, чтобы вообще не вступать в бой с Су-57, поскольку российская боевая машина представляет собой усовершенствованный истребитель завоевания превосходства в воздухе, с соответствующими техническими характеристиками, в то время как американский самолет является, прежде всего, ударным истребителем, который проникает в воздушное пространство противника для поражения жизненно важных объектов или инфраструктуры. "По всей вероятности, F-35, оказавшийся в этой надуманной, гипотетической ситуации (воздушной дуэли. – прим. ред.), использовал бы свое преимущество в некоторых стелс-функциях, чтобы попытаться ускользнуть от приближающегося Су-57", - считает он.По мнению журналиста, воздушный бой один на один между Су-57 и F-35 крайне маловероятен не только потому, что это не соответствует реалиям современной войны, но также и по причине того, что подобный сценарий подразумевает "катастрофическую и, к счастью, надуманную перспективу крупной войны между НАТО и Россией".Су-57 (ранее известен как ПАК ФА, опытное название Т-50) — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Контракт на поставку ВКС России 76 истребителей Су-57 был подписан на форуме "Армия-2019". В настоящее время продолжаются испытания этого самолета, в ходе которых проверяется функционирование его систем, а также режимы работы двигателя второго этапа. Минобороны неоднократно заявляло, что Су-57 успешно прошел испытания в Сирии.F-35 — истребитель-бомбардировщик пятого поколения, который, помимо США, состоит на вооружении ряда их союзников (в небольшом количестве). Программа создания Lockheed Martin F-35 Lightning II уже обошлась примерно в 1,5 триллиона долларов — это самая дорогая программа производства оружия в истории.

https://ria.ru/20201212/ugroza-1588876973.html

https://ria.ru/20210113/istrebitel-1592937677.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

су-57, воздушно-космические силы россии, нато, f-35, сша, в мире