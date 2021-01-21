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National Interest оценил шансы Су-57 в воздушной дуэли с F-35
National Interest оценил шансы Су-57 в воздушной дуэли с F-35
Американское издание The National Interest сравнило шансы истребителей пятого поколения Су-57 и F-35 в воздушной дуэли. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T05:56
2021-01-21T06:37
су-57
воздушно-космические силы россии
нато
f-35
сша
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Американское издание The National Interest сравнило шансы истребителей пятого поколения Су-57 и F-35 в воздушной дуэли.Как отметил автор материала, журналист Марк Эпископос, гипотетическое столкновение двух боевых машин будет происходить в условиях широкого применения систем противоракетной обороны, передовых радиолокационных установок и значительного количества самолетов поддержки. По его словам, воздушная дуэль с участием двух пилотов имеет мало общего с реалиями ведения войн в XXI веке. По словам Эпископоса, при прочих равных пилот F-35 сделает все, что в его силах, чтобы вообще не вступать в бой с Су-57, поскольку российская боевая машина представляет собой усовершенствованный истребитель завоевания превосходства в воздухе, с соответствующими техническими характеристиками, в то время как американский самолет является, прежде всего, ударным истребителем, который проникает в воздушное пространство противника для поражения жизненно важных объектов или инфраструктуры. "По всей вероятности, F-35, оказавшийся в этой надуманной, гипотетической ситуации (воздушной дуэли. – прим. ред.), использовал бы свое преимущество в некоторых стелс-функциях, чтобы попытаться ускользнуть от приближающегося Су-57", - считает он.По мнению журналиста, воздушный бой один на один между Су-57 и F-35 крайне маловероятен не только потому, что это не соответствует реалиям современной войны, но также и по причине того, что подобный сценарий подразумевает "катастрофическую и, к счастью, надуманную перспективу крупной войны между НАТО и Россией".Су-57 (ранее известен как ПАК ФА, опытное название Т-50) — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Контракт на поставку ВКС России 76 истребителей Су-57 был подписан на форуме "Армия-2019". В настоящее время продолжаются испытания этого самолета, в ходе которых проверяется функционирование его систем, а также режимы работы двигателя второго этапа. Минобороны неоднократно заявляло, что Су-57 успешно прошел испытания в Сирии.F-35 — истребитель-бомбардировщик пятого поколения, который, помимо США, состоит на вооружении ряда их союзников (в небольшом количестве). Программа создания Lockheed Martin F-35 Lightning II уже обошлась примерно в 1,5 триллиона долларов — это самая дорогая программа производства оружия в истории.
https://ria.ru/20201212/ugroza-1588876973.html
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су-57, воздушно-космические силы россии, нато, f-35, сша, в мире

National Interest оценил шансы Су-57 в воздушной дуэли с F-35

05:56 21.01.2021 (обновлено: 06:37 21.01.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Катаев / Перейти в фотобанкМногофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Андрей Катаев
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Американское издание The National Interest сравнило шансы истребителей пятого поколения Су-57 и F-35 в воздушной дуэли.
Как отметил автор материала, журналист Марк Эпископос, гипотетическое столкновение двух боевых машин будет происходить в условиях широкого применения систем противоракетной обороны, передовых радиолокационных установок и значительного количества самолетов поддержки. По его словам, воздушная дуэль с участием двух пилотов имеет мало общего с реалиями ведения войн в XXI веке.
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
12 декабря 2020, 07:33
National Interest объяснил, почему Су-57 является "реальной угрозой" НАТО
По словам Эпископоса, при прочих равных пилот F-35 сделает все, что в его силах, чтобы вообще не вступать в бой с Су-57, поскольку российская боевая машина представляет собой усовершенствованный истребитель завоевания превосходства в воздухе, с соответствующими техническими характеристиками, в то время как американский самолет является, прежде всего, ударным истребителем, который проникает в воздушное пространство противника для поражения жизненно важных объектов или инфраструктуры.
"По всей вероятности, F-35, оказавшийся в этой надуманной, гипотетической ситуации (воздушной дуэли. – прим. ред.), использовал бы свое преимущество в некоторых стелс-функциях, чтобы попытаться ускользнуть от приближающегося Су-57", - считает он.
По мнению журналиста, воздушный бой один на один между Су-57 и F-35 крайне маловероятен не только потому, что это не соответствует реалиям современной войны, но также и по причине того, что подобный сценарий подразумевает "катастрофическую и, к счастью, надуманную перспективу крупной войны между НАТО и Россией".
Су-57 (ранее известен как ПАК ФА, опытное название Т-50) — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Контракт на поставку ВКС России 76 истребителей Су-57 был подписан на форуме "Армия-2019". В настоящее время продолжаются испытания этого самолета, в ходе которых проверяется функционирование его систем, а также режимы работы двигателя второго этапа. Минобороны неоднократно заявляло, что Су-57 успешно прошел испытания в Сирии.
F-35 — истребитель-бомбардировщик пятого поколения, который, помимо США, состоит на вооружении ряда их союзников (в небольшом количестве). Программа создания Lockheed Martin F-35 Lightning II уже обошлась примерно в 1,5 триллиона долларов — это самая дорогая программа производства оружия в истории.
Американские истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 Lightning II - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
13 января, 21:41
У истребителя F-35 нашли почти 900 дефектов
 
Су-57Воздушно-космические силы РоссииНАТОF-35СШАВ мире
 
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