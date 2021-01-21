https://ria.ru/20210121/dtp-1594040524.html
В Калужской области две пациентки скорой погибли в ДТП
В Калужской области две пациентки скорой погибли в ДТП
Два человека погибли, еще два получили травмы в результате столкновения автомобиля скорой помощи с грузовиком в Калужской области, сообщает управление МВД по... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T17:07
2021-01-21T17:07
2021-01-21T17:07
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калуга
калужская область
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 21 янв - РИА Новости. Два человека погибли, еще два получили травмы в результате столкновения автомобиля скорой помощи с грузовиком в Калужской области, сообщает управление МВД по региону.Авария произошла в 15.35 мск на 245-м километре автодороги М3-Украина на территории Сухиничского района."По предварительным данным, автомобиль скорой медицинской помощи, двигающийся из города Людиново в Калугу, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с грузовиком DAF", - говорится в сообщении.По данным полиции, в результате ДТП погибли две пациентки - 1995 и 2003 годов рождения."Травмы получили водитель и фельдшер скорой. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения для оказания квалифицированной помощи", - сообщает УМВД.Обстоятельства ДТП устанавливаются.
https://ria.ru/20210120/dtp-1593767063.html
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людиново, калуга, калужская область, происшествия