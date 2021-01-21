https://ria.ru/20210121/dtp-1594040524.html

В Калужской области две пациентки скорой погибли в ДТП

В Калужской области две пациентки скорой погибли в ДТП

Два человека погибли, еще два получили травмы в результате столкновения автомобиля скорой помощи с грузовиком в Калужской области, сообщает управление МВД по... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T17:07

2021-01-21T17:07

2021-01-21T17:07

людиново

калуга

калужская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_bcf3234541ef11af4585c59864fef3d8.jpg

ВОРОНЕЖ, 21 янв - РИА Новости. Два человека погибли, еще два получили травмы в результате столкновения автомобиля скорой помощи с грузовиком в Калужской области, сообщает управление МВД по региону.Авария произошла в 15.35 мск на 245-м километре автодороги М3-Украина на территории Сухиничского района."По предварительным данным, автомобиль скорой медицинской помощи, двигающийся из города Людиново в Калугу, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с грузовиком DAF", - говорится в сообщении.По данным полиции, в результате ДТП погибли две пациентки - 1995 и 2003 годов рождения."Травмы получили водитель и фельдшер скорой. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения для оказания квалифицированной помощи", - сообщает УМВД.Обстоятельства ДТП устанавливаются.

https://ria.ru/20210120/dtp-1593767063.html

людиново

калуга

калужская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

людиново, калуга, калужская область, происшествия