https://ria.ru/20210121/dtp-1594037579.html
В центре Москвы автомобиль вылетел на тротуар после ДТП
В центре Москвы автомобиль вылетел на тротуар после ДТП
Легковая машина вылетела на тротуар после ДТП в центре Москвы, по предварительным данным, пострадал мужчина, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T16:50
2021-01-21T16:50
2021-01-21T16:50
москва
происшествия
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Легковая машина вылетела на тротуар после ДТП в центре Москвы, по предварительным данным, пострадал мужчина, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Мужчина пострадал после вылета легковушки на тротуар на улице Воздвиженка", - сказал собеседник агентства.По его словам, ДТП с участием двух машин произошло вблизи дома номер 9. Обстоятельства происшествия выясняются.
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москва, происшествия