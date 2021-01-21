https://ria.ru/20210121/dtp-1594037579.html

В центре Москвы автомобиль вылетел на тротуар после ДТП

В центре Москвы автомобиль вылетел на тротуар после ДТП

Легковая машина вылетела на тротуар после ДТП в центре Москвы, по предварительным данным, пострадал мужчина, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T16:50

2021-01-21T16:50

2021-01-21T16:50

москва

происшествия

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Легковая машина вылетела на тротуар после ДТП в центре Москвы, по предварительным данным, пострадал мужчина, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Мужчина пострадал после вылета легковушки на тротуар на улице Воздвиженка", - сказал собеседник агентства.По его словам, ДТП с участием двух машин произошло вблизи дома номер 9. Обстоятельства происшествия выясняются.

https://ria.ru/20210121/avtobus-1593979290.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия