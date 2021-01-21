https://ria.ru/20210121/dtp-1593961126.html
Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Электростали
Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Электростали
Восемь пострадавших в аварии в подмосковной Электростали находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T10:27
2021-01-21T10:27
2021-01-21T13:46
электросталь
происшествия
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Восемь пострадавших в аварии в подмосковной Электростали находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.Ранее сообщалось, что в Электростали на улице Николаева рейсовый автобус врезался в угол кинотеатра "Современник"."В результате аварии в Электростали пострадали 8 человек. Все пострадавшие доставлены в Ногинскую больницу. В настоящее время состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести", - говорится в сообщении.Медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20210120/dtp-1593767063.html
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Кадры с места аварии в подмосковной Элекстростали
Рейсовый автобус врезался в здание кинотеатра "Современник" в подмосковном городе Электросталь в четверг. По сообщениям СМИ, на момент аварии в автобусе находились около 20 человек, как минимум четыре пассажира пострадали. Причины ДТП выясняются.
2021-01-21T10:27
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РИА Новости
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электросталь, происшествия