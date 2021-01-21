https://ria.ru/20210121/dtp-1593961126.html

Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Электростали

Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Электростали

Восемь пострадавших в аварии в подмосковной Электростали находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T10:27

2021-01-21T10:27

2021-01-21T13:46

электросталь

происшествия

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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Восемь пострадавших в аварии в подмосковной Электростали находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.Ранее сообщалось, что в Электростали на улице Николаева рейсовый автобус врезался в угол кинотеатра "Современник"."В результате аварии в Электростали пострадали 8 человек. Все пострадавшие доставлены в Ногинскую больницу. В настоящее время состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести", - говорится в сообщении.Медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20210120/dtp-1593767063.html

электросталь

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с места аварии в подмосковной Элекстростали Рейсовый автобус врезался в здание кинотеатра "Современник" в подмосковном городе Электросталь в четверг. По сообщениям СМИ, на момент аварии в автобусе находились около 20 человек, как минимум четыре пассажира пострадали. Причины ДТП выясняются. 2021-01-21T10:27 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

электросталь, происшествия