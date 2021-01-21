https://ria.ru/20210121/dtp-1593958963.html

Восемь пострадавших в ДТП с автобусом в Электростали доставили в больницу

Восемь пострадавших в ДТП с автобусом в Электростали доставили в больницу

Восемь из девяти пострадавших в результате столкновения рейсового автобуса с кинотеатром в подмосковной Электростали доставлены в больницу, рассказал РИА... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T10:11

2021-01-21T10:11

2021-01-21T10:11

электросталь

происшествия

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Восемь из девяти пострадавших в результате столкновения рейсового автобуса с кинотеатром в подмосковной Электростали доставлены в больницу, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.Ранее сообщалось, что в Электростали на улице Николаева рейсовый автобус врезался в угол кинотеатра "Современник", в результате ДТП пострадали девять человек, у одного из них перелом."По уточненной информации, доставлены в больницу восемь человек, по количеству госпитализированных уточняется", - сказал собеседник агентства.

электросталь

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

электросталь, происшествия