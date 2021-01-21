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Восемь пострадавших в ДТП с автобусом в Электростали доставили в больницу
Восемь пострадавших в ДТП с автобусом в Электростали доставили в больницу
Восемь из девяти пострадавших в результате столкновения рейсового автобуса с кинотеатром в подмосковной Электростали доставлены в больницу, рассказал РИА... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T10:11
2021-01-21T10:11
2021-01-21T10:11
электросталь
происшествия
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Восемь из девяти пострадавших в результате столкновения рейсового автобуса с кинотеатром в подмосковной Электростали доставлены в больницу, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.Ранее сообщалось, что в Электростали на улице Николаева рейсовый автобус врезался в угол кинотеатра "Современник", в результате ДТП пострадали девять человек, у одного из них перелом."По уточненной информации, доставлены в больницу восемь человек, по количеству госпитализированных уточняется", - сказал собеседник агентства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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электросталь, происшествия