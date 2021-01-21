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В аварии с микроавтобусом и легковушкой в Оренбуржье погибли три человека
В аварии с микроавтобусом и легковушкой в Оренбуржье погибли три человека
Три человека погибли в Оренбургской области при столкновении микроавтобуса с легковой автомашиной, сообщили в пресс-службе УМВД России по области. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T08:10
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авто
оренбургская область
оренбург
происшествия
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УФА, 21 янв - РИА Новости. Три человека погибли в Оренбургской области при столкновении микроавтобуса с легковой автомашиной, сообщили в пресс-службе УМВД России по области.По данным ведомства, авария произошла на дороге-обходе Оренбурга в районе поселка Заречье. Столкнулись микроавтобус Ford Transit и автомобиль Kia Cerato."Предварительно установлено, что в результате столкновения автомобилей погибли три человека. Среди погибших водитель и два пассажира легкового автомобиля", - говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Оренбургской области.На месте ДТП работают сотрудники полиции, спасатели и врачи скорой медицинской помощи."Среди трех погибших один ребёнок. В микроавтобусе Ford Transit находилось четыре человека, двое из них пострадали. Они госпитализированы в лечебные учреждения Оренбурга", - сообщает ГУ МЧС по Оренбургской области.
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авто, оренбургская область, оренбург, происшествия

В аварии с микроавтобусом и легковушкой в Оренбуржье погибли три человека

08:10 21.01.2021 (обновлено: 09:31 21.01.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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УФА, 21 янв - РИА Новости. Три человека погибли в Оренбургской области при столкновении микроавтобуса с легковой автомашиной, сообщили в пресс-службе УМВД России по области.
По данным ведомства, авария произошла на дороге-обходе Оренбурга в районе поселка Заречье. Столкнулись микроавтобус Ford Transit и автомобиль Kia Cerato.
"Предварительно установлено, что в результате столкновения автомобилей погибли три человека. Среди погибших водитель и два пассажира легкового автомобиля", - говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Оренбургской области.
На месте ДТП работают сотрудники полиции, спасатели и врачи скорой медицинской помощи.
"Среди трех погибших один ребёнок. В микроавтобусе Ford Transit находилось четыре человека, двое из них пострадали. Они госпитализированы в лечебные учреждения Оренбурга", - сообщает ГУ МЧС по Оренбургской области.
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