https://ria.ru/20210121/dtp-1593946492.html
В аварии с микроавтобусом и легковушкой в Оренбуржье погибли три человека
В аварии с микроавтобусом и легковушкой в Оренбуржье погибли три человека
Три человека погибли в Оренбургской области при столкновении микроавтобуса с легковой автомашиной, сообщили в пресс-службе УМВД России по области. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T08:10
2021-01-21T08:10
2021-01-21T09:31
авто
оренбургская область
оренбург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/154921/97/1549219703_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_65cecec3e1d0d27ed6c0d03b7252948e.jpg
УФА, 21 янв - РИА Новости. Три человека погибли в Оренбургской области при столкновении микроавтобуса с легковой автомашиной, сообщили в пресс-службе УМВД России по области.По данным ведомства, авария произошла на дороге-обходе Оренбурга в районе поселка Заречье. Столкнулись микроавтобус Ford Transit и автомобиль Kia Cerato."Предварительно установлено, что в результате столкновения автомобилей погибли три человека. Среди погибших водитель и два пассажира легкового автомобиля", - говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Оренбургской области.На месте ДТП работают сотрудники полиции, спасатели и врачи скорой медицинской помощи."Среди трех погибших один ребёнок. В микроавтобусе Ford Transit находилось четыре человека, двое из них пострадали. Они госпитализированы в лечебные учреждения Оренбурга", - сообщает ГУ МЧС по Оренбургской области.
https://ria.ru/20201227/dtp-1591142323.html
оренбургская область
оренбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/154921/97/1549219703_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_0bffc85f367046569399f5dbf5f89f3e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, оренбургская область, оренбург, происшествия
УФА, 21 янв - РИА Новости.
Три человека погибли в Оренбургской области
при столкновении микроавтобуса с легковой автомашиной, сообщили в пресс-службе УМВД России по области.
По данным ведомства, авария произошла на дороге-обходе Оренбурга
в районе поселка Заречье. Столкнулись микроавтобус Ford Transit и автомобиль Kia Cerato.
"Предварительно установлено, что в результате столкновения автомобилей погибли три человека. Среди погибших водитель и два пассажира легкового автомобиля", - говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Оренбургской области.
На месте ДТП работают сотрудники полиции, спасатели и врачи скорой медицинской помощи.
"Среди трех погибших один ребёнок. В микроавтобусе Ford Transit находилось четыре человека, двое из них пострадали. Они госпитализированы в лечебные учреждения Оренбурга", - сообщает ГУ МЧС по Оренбургской области.