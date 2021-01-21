https://ria.ru/20210121/dtp-1593946492.html

В аварии с микроавтобусом и легковушкой в Оренбуржье погибли три человека

В аварии с микроавтобусом и легковушкой в Оренбуржье погибли три человека

Три человека погибли в Оренбургской области при столкновении микроавтобуса с легковой автомашиной, сообщили в пресс-службе УМВД России по области. РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T08:10

2021-01-21T08:10

2021-01-21T09:31

авто

оренбургская область

оренбург

происшествия

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УФА, 21 янв - РИА Новости. Три человека погибли в Оренбургской области при столкновении микроавтобуса с легковой автомашиной, сообщили в пресс-службе УМВД России по области.По данным ведомства, авария произошла на дороге-обходе Оренбурга в районе поселка Заречье. Столкнулись микроавтобус Ford Transit и автомобиль Kia Cerato."Предварительно установлено, что в результате столкновения автомобилей погибли три человека. Среди погибших водитель и два пассажира легкового автомобиля", - говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Оренбургской области.На месте ДТП работают сотрудники полиции, спасатели и врачи скорой медицинской помощи."Среди трех погибших один ребёнок. В микроавтобусе Ford Transit находилось четыре человека, двое из них пострадали. Они госпитализированы в лечебные учреждения Оренбурга", - сообщает ГУ МЧС по Оренбургской области.

https://ria.ru/20201227/dtp-1591142323.html

оренбургская область

оренбург

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авто, оренбургская область, оренбург, происшествия