https://ria.ru/20210121/dtp-1593943164.html

Во Владивостоке водитель сбил школьницу на пешеходном переходе

Во Владивостоке водитель сбил школьницу на пешеходном переходе

Полиция Владивостока ищет водителя, который, сбив на школьницу на пешеходном переходе, скрылся, сообщает управление МВД РФ по региону. РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T07:08

2021-01-21T07:08

2021-01-21T07:08

владивосток

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 21 янв – РИА Новости. Полиция Владивостока ищет водителя, который, сбив на школьницу на пешеходном переходе, скрылся, сообщает управление МВД РФ по региону.По предварительной информации, водитель двигался со стороны проспекта 100-летия Владивостоку в направлении улицы Выселковой, информирует ведомство.Полиция разыскивает водителя, просят откликнуться очевидцев происшествия, а также имеющих записи автомобильных видеорегистраторов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210120/dtp-1593801021.html

владивосток

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владивосток, происшествия