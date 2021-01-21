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Во Владивостоке водитель сбил школьницу на пешеходном переходе
Во Владивостоке водитель сбил школьницу на пешеходном переходе
Полиция Владивостока ищет водителя, который, сбив на школьницу на пешеходном переходе, скрылся, сообщает управление МВД РФ по региону. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T07:08
2021-01-21T07:08
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 21 янв – РИА Новости. Полиция Владивостока ищет водителя, который, сбив на школьницу на пешеходном переходе, скрылся, сообщает управление МВД РФ по региону.По предварительной информации, водитель двигался со стороны проспекта 100-летия Владивостоку в направлении улицы Выселковой, информирует ведомство.Полиция разыскивает водителя, просят откликнуться очевидцев происшествия, а также имеющих записи автомобильных видеорегистраторов.
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владивосток, происшествия

Во Владивостоке водитель сбил школьницу на пешеходном переходе

07:08 21.01.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВЛАДИВОСТОК, 21 янв – РИА Новости. Полиция Владивостока ищет водителя, который, сбив на школьницу на пешеходном переходе, скрылся, сообщает управление МВД РФ по региону.
По предварительной информации, водитель двигался со стороны проспекта 100-летия Владивостоку в направлении улицы Выселковой, информирует ведомство.
"Наезд на 13-летнюю девочку произошел в районе дома №47 на улице Днепровской. Ребенок переходил проезжую часть в зоне действия пешеходного перехода. В результате удара школьница получила сотрясение головного мозга. Водитель с места происшествия скрылся", - говорится в сообщении.
Полиция разыскивает водителя, просят откликнуться очевидцев происшествия, а также имеющих записи автомобильных видеорегистраторов.
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