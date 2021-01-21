https://ria.ru/20210121/dtp-1593943164.html
Во Владивостоке водитель сбил школьницу на пешеходном переходе
Во Владивостоке водитель сбил школьницу на пешеходном переходе
Полиция Владивостока ищет водителя, который, сбив на школьницу на пешеходном переходе, скрылся, сообщает управление МВД РФ по региону. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T07:08
2021-01-21T07:08
2021-01-21T07:08
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 21 янв – РИА Новости. Полиция Владивостока ищет водителя, который, сбив на школьницу на пешеходном переходе, скрылся, сообщает управление МВД РФ по региону.По предварительной информации, водитель двигался со стороны проспекта 100-летия Владивостоку в направлении улицы Выселковой, информирует ведомство.Полиция разыскивает водителя, просят откликнуться очевидцев происшествия, а также имеющих записи автомобильных видеорегистраторов.
https://radiosputnik.ria.ru/20210120/dtp-1593801021.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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владивосток, происшествия