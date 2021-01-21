https://ria.ru/20210121/donbass-1594069574.html

Грызлов заявил о нежелании Киева решать конфликт в Донбассе мирным путем

Грызлов заявил о нежелании Киева решать конфликт в Донбассе мирным путем

Проблемой в украинском урегулировании по-прежнему остается нежелание Киева отказаться от идеи военного подавления Донецка и Луганска, заявил полпред РФ в... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T19:51

2021-01-21T19:51

2021-01-21T19:56

ситуация в днр и лнр

донбасс

борис грызлов

киев

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155882/70/1558827019_0:0:2569:1446_1920x0_80_0_0_d36ffb507ba613420265ac54ee114b90.jpg

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Проблемой в украинском урегулировании по-прежнему остается нежелание Киева отказаться от идеи военного подавления Донецка и Луганска, заявил полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис ГрызловВ четверг состоялось первое в 2021 году заседание контактной группы по урегулированию в Донбассе."В работе контактной группы впервые официально приняли участие представители общественности Донецка и Луганска. Мы приветствуем такое расширение диалога", - сказал Грызлов журналистам.Он напомнил, что киевская сторона уже реализовала возможность расширить свою делегацию в прошлом году, теперь это сделал Донбасс."Очень серьезной проблемой по-прежнему остается нежелание властей Украины отказаться от идеи военного подавления Донецка и Луганска. Даже на уровне политических заявлений киевская власть настраивает себя на войну против Донбасса. И публичные заявления, и линия поведения официального Киева остаются агрессивными и абсолютно безответственными. В том, что киевская власть так начинает новый год, нет ничего хорошего для граждан Украины", - заявил Грызлов.

https://ria.ru/20210121/donbass-1594000921.html

донбасс

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, донбасс, борис грызлов, киев, украина, в мире