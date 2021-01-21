Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210121/donbass-1594069574.html
Грызлов заявил о нежелании Киева решать конфликт в Донбассе мирным путем
Грызлов заявил о нежелании Киева решать конфликт в Донбассе мирным путем
Проблемой в украинском урегулировании по-прежнему остается нежелание Киева отказаться от идеи военного подавления Донецка и Луганска, заявил полпред РФ в... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T19:51
2021-01-21T19:56
ситуация в днр и лнр
донбасс
борис грызлов
киев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155882/70/1558827019_0:0:2569:1446_1920x0_80_0_0_d36ffb507ba613420265ac54ee114b90.jpg
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Проблемой в украинском урегулировании по-прежнему остается нежелание Киева отказаться от идеи военного подавления Донецка и Луганска, заявил полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис ГрызловВ четверг состоялось первое в 2021 году заседание контактной группы по урегулированию в Донбассе."В работе контактной группы впервые официально приняли участие представители общественности Донецка и Луганска. Мы приветствуем такое расширение диалога", - сказал Грызлов журналистам.Он напомнил, что киевская сторона уже реализовала возможность расширить свою делегацию в прошлом году, теперь это сделал Донбасс."Очень серьезной проблемой по-прежнему остается нежелание властей Украины отказаться от идеи военного подавления Донецка и Луганска. Даже на уровне политических заявлений киевская власть настраивает себя на войну против Донбасса. И публичные заявления, и линия поведения официального Киева остаются агрессивными и абсолютно безответственными. В том, что киевская власть так начинает новый год, нет ничего хорошего для граждан Украины", - заявил Грызлов.
https://ria.ru/20210121/donbass-1594000921.html
донбасс
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155882/70/1558827019_0:0:2569:1926_1920x0_80_0_0_114a3693d83707f187c0ccf3fc4c708a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в днр и лнр, донбасс, борис грызлов, киев, украина, в мире

Грызлов заявил о нежелании Киева решать конфликт в Донбассе мирным путем

19:51 21.01.2021 (обновлено: 19:56 21.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкБорис Грызлов
Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Проблемой в украинском урегулировании по-прежнему остается нежелание Киева отказаться от идеи военного подавления Донецка и Луганска, заявил полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов
В четверг состоялось первое в 2021 году заседание контактной группы по урегулированию в Донбассе.
"В работе контактной группы впервые официально приняли участие представители общественности Донецка и Луганска. Мы приветствуем такое расширение диалога", - сказал Грызлов журналистам.
Он напомнил, что киевская сторона уже реализовала возможность расширить свою делегацию в прошлом году, теперь это сделал Донбасс.
"Очень серьезной проблемой по-прежнему остается нежелание властей Украины отказаться от идеи военного подавления Донецка и Луганска. Даже на уровне политических заявлений киевская власть настраивает себя на войну против Донбасса. И публичные заявления, и линия поведения официального Киева остаются агрессивными и абсолютно безответственными. В том, что киевская власть так начинает новый год, нет ничего хорошего для граждан Украины", - заявил Грызлов.
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
Вчера, 13:54
Глава ОБСЕ рассказала о посещении Донбасса
 
Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассБорис ГрызловКиевУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:43Поругавшаяся с офицером ВСУ киевская блогерша объяснила "выбор" России
06:19В Кузбассе обнаружили тело третьего горняка, погибшего на шахте
06:03Эксперт: США при любой власти продолжат считать Россию главной угрозой
05:51В США будут судить трех заключенных Гуантанамо за теракт на Бали
05:48Шахта в Кузбассе, где погибли два горняка, приостановила работу
05:27Google пригрозил отключить интернет-поиск в Австралии
05:23Женщина погибла при пожаре в жилом доме в Якутии
05:19Британцев поразили дети из Сибири, закаливающиеся при минус 25 градусах
05:13Девушка с самым красивым в мире лицом пожаловалась на травлю
05:13При обрушении на шахте в Кузбассе погибли три человека
05:10На Чукотке совершил аварийную посадку Ми-8
04:57СМИ: на "Голосе Америки"* начались кадровые чистки
04:09Врач назвал простой способ снизить риск заражения коронавирусом
04:07В Якутии два ребенка погибли при пожаре в частном доме
03:56Начальника службы МЧС в Хабаровске осудили за крупную взятку
03:38В армию поступил новейший комплекс разведки "Пенициллин"
03:27Маск пообещал $100 миллионов за наилучшую технологию улавливания СО2
03:21Покончившую с собой американку обвинили в убийстве пятерых детей
03:16Американца задержали за избиение полицейского при штурме Капитолия
03:03Глава Пентагона резко высказался об F-35
Лента новостейМолния