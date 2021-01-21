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Грызлов заявил о нежелании Киева решать конфликт в Донбассе мирным путем
Грызлов заявил о нежелании Киева решать конфликт в Донбассе мирным путем
Проблемой в украинском урегулировании по-прежнему остается нежелание Киева отказаться от идеи военного подавления Донецка и Луганска, заявил полпред РФ в... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T19:51
2021-01-21T19:51
2021-01-21T19:56
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Проблемой в украинском урегулировании по-прежнему остается нежелание Киева отказаться от идеи военного подавления Донецка и Луганска, заявил полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис ГрызловВ четверг состоялось первое в 2021 году заседание контактной группы по урегулированию в Донбассе."В работе контактной группы впервые официально приняли участие представители общественности Донецка и Луганска. Мы приветствуем такое расширение диалога", - сказал Грызлов журналистам.Он напомнил, что киевская сторона уже реализовала возможность расширить свою делегацию в прошлом году, теперь это сделал Донбасс."Очень серьезной проблемой по-прежнему остается нежелание властей Украины отказаться от идеи военного подавления Донецка и Луганска. Даже на уровне политических заявлений киевская власть настраивает себя на войну против Донбасса. И публичные заявления, и линия поведения официального Киева остаются агрессивными и абсолютно безответственными. В том, что киевская власть так начинает новый год, нет ничего хорошего для граждан Украины", - заявил Грызлов.
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ситуация в днр и лнр, донбасс, борис грызлов, киев, украина, в мире