Глава ОБСЕ рассказала о посещении Донбасса
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Швеции Анн Линде на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Пресс-служба госпогранслужбы Украины сообщила, что в среду Линде вместе с украинской делегацией находилась на КПВВ "Золотое" и ознакомилась с ситуацией на линии разграничения в Донбассе. В частности, она осмотрела инфраструктуру КПВВ после реконструкции и ознакомились с порядком его функционирования.
"Для меня символично, что я нахожусь на востоке Украины и имею возможность говорить с вами на КПВВ в Золотом. Именно здесь я встречалась с представителями гражданского общества, и они мне рассказали о гуманитарной ситуации, усилиях, которые прилагают для того, чтобы облегчить жизнь гражданского населения. Мой визит непосредственно на линию разграничения еще больше открыл мне глаза, и я теперь действительно вижу, что до сих пор продолжается война на Украине, до сих пор фиксируются жертвы и смерти", - цитирует Линде пресс-служба погранслужбы.
Как отмечается, делегацию также ознакомили с политикой безопасности на КПВВ и заверили, что все пункты в районе проведения операции Объединенных сил готовы осуществлять пропускные операции, но ополченцы якобы всячески препятствуют пропуску граждан через линию разграничения.
Линде 19-20 января в рамках своего первого визита на этом посту находилась на Украине, где провела встречи с главой МИД Дмитрием Кулебой и президентом Владимиром Зеленским. Швеция председательствует в ОБСЕ в 2021 году.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.