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Глава ОБСЕ рассказала о посещении Донбасса
Глава ОБСЕ рассказала о посещении Донбасса
Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде посетила КПВВ "Золотое" в Донбассе и заявила, что ее визит на линию разграничения "открыл ей глаза"... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T13:54
2021-01-21T13:54
анн линде (мид швеции)
дмитрий кулеба
обсе
луганская народная республика
донецкая народная республика
владимир зеленский
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украина
в мире
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КИЕВ, 21 янв – РИА Новости. Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде посетила КПВВ "Золотое" в Донбассе и заявила, что ее визит на линию разграничения "открыл ей глаза" - конфликт на Украине продолжается, до сих пор гибнут люди.Пресс-служба госпогранслужбы Украины сообщила, что в среду Линде вместе с украинской делегацией находилась на КПВВ "Золотое" и ознакомилась с ситуацией на линии разграничения в Донбассе. В частности, она осмотрела инфраструктуру КПВВ после реконструкции и ознакомились с порядком его функционирования."Для меня символично, что я нахожусь на востоке Украины и имею возможность говорить с вами на КПВВ в Золотом. Именно здесь я встречалась с представителями гражданского общества, и они мне рассказали о гуманитарной ситуации, усилиях, которые прилагают для того, чтобы облегчить жизнь гражданского населения. Мой визит непосредственно на линию разграничения еще больше открыл мне глаза, и я теперь действительно вижу, что до сих пор продолжается война на Украине, до сих пор фиксируются жертвы и смерти", - цитирует Линде пресс-служба погранслужбы.Как отмечается, делегацию также ознакомили с политикой безопасности на КПВВ и заверили, что все пункты в районе проведения операции Объединенных сил готовы осуществлять пропускные операции, но ополченцы якобы всячески препятствуют пропуску граждан через линию разграничения.Линде 19-20 января в рамках своего первого визита на этом посту находилась на Украине, где провела встречи с главой МИД Дмитрием Кулебой и президентом Владимиром Зеленским. Швеция председательствует в ОБСЕ в 2021 году.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210120/kiev-1593863946.html
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анн линде (мид швеции), дмитрий кулеба, обсе, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир зеленский, оон, украина, в мире

Глава ОБСЕ рассказала о посещении Донбасса

13:54 21.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Швеции Анн Линде на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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КИЕВ, 21 янв – РИА Новости. Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде посетила КПВВ "Золотое" в Донбассе и заявила, что ее визит на линию разграничения "открыл ей глаза" - конфликт на Украине продолжается, до сих пор гибнут люди.
Пресс-служба госпогранслужбы Украины сообщила, что в среду Линде вместе с украинской делегацией находилась на КПВВ "Золотое" и ознакомилась с ситуацией на линии разграничения в Донбассе. В частности, она осмотрела инфраструктуру КПВВ после реконструкции и ознакомились с порядком его функционирования.
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
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"Для меня символично, что я нахожусь на востоке Украины и имею возможность говорить с вами на КПВВ в Золотом. Именно здесь я встречалась с представителями гражданского общества, и они мне рассказали о гуманитарной ситуации, усилиях, которые прилагают для того, чтобы облегчить жизнь гражданского населения. Мой визит непосредственно на линию разграничения еще больше открыл мне глаза, и я теперь действительно вижу, что до сих пор продолжается война на Украине, до сих пор фиксируются жертвы и смерти", - цитирует Линде пресс-служба погранслужбы.
Как отмечается, делегацию также ознакомили с политикой безопасности на КПВВ и заверили, что все пункты в районе проведения операции Объединенных сил готовы осуществлять пропускные операции, но ополченцы якобы всячески препятствуют пропуску граждан через линию разграничения.
Линде 19-20 января в рамках своего первого визита на этом посту находилась на Украине, где провела встречи с главой МИД Дмитрием Кулебой и президентом Владимиром Зеленским. Швеция председательствует в ОБСЕ в 2021 году.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Анн Линде (МИД Швеции)Дмитрий КулебаОБСЕЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийООНУкраинаВ мире
 
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