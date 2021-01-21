https://ria.ru/20210121/donbass-1594000921.html

Глава ОБСЕ рассказала о посещении Донбасса

Глава ОБСЕ рассказала о посещении Донбасса

Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде посетила КПВВ "Золотое" в Донбассе и заявила, что ее визит на линию разграничения "открыл ей глаза"... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T13:54

2021-01-21T13:54

2021-01-21T13:54

анн линде (мид швеции)

дмитрий кулеба

обсе

луганская народная республика

донецкая народная республика

владимир зеленский

оон

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564292007_0:0:3324:1871_1920x0_80_0_0_2265a0c413825d06dffd62095f7d173a.jpg

КИЕВ, 21 янв – РИА Новости. Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде посетила КПВВ "Золотое" в Донбассе и заявила, что ее визит на линию разграничения "открыл ей глаза" - конфликт на Украине продолжается, до сих пор гибнут люди.Пресс-служба госпогранслужбы Украины сообщила, что в среду Линде вместе с украинской делегацией находилась на КПВВ "Золотое" и ознакомилась с ситуацией на линии разграничения в Донбассе. В частности, она осмотрела инфраструктуру КПВВ после реконструкции и ознакомились с порядком его функционирования."Для меня символично, что я нахожусь на востоке Украины и имею возможность говорить с вами на КПВВ в Золотом. Именно здесь я встречалась с представителями гражданского общества, и они мне рассказали о гуманитарной ситуации, усилиях, которые прилагают для того, чтобы облегчить жизнь гражданского населения. Мой визит непосредственно на линию разграничения еще больше открыл мне глаза, и я теперь действительно вижу, что до сих пор продолжается война на Украине, до сих пор фиксируются жертвы и смерти", - цитирует Линде пресс-служба погранслужбы.Как отмечается, делегацию также ознакомили с политикой безопасности на КПВВ и заверили, что все пункты в районе проведения операции Объединенных сил готовы осуществлять пропускные операции, но ополченцы якобы всячески препятствуют пропуску граждан через линию разграничения.Линде 19-20 января в рамках своего первого визита на этом посту находилась на Украине, где провела встречи с главой МИД Дмитрием Кулебой и президентом Владимиром Зеленским. Швеция председательствует в ОБСЕ в 2021 году.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210120/kiev-1593863946.html

https://ria.ru/20210120/donbass-1593775018.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анн линде (мид швеции), дмитрий кулеба, обсе, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир зеленский, оон, украина, в мире