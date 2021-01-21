https://ria.ru/20210121/domingo-1593979704.html

Путин поздравил с 80-летием Пласидо Доминго

Путин поздравил с 80-летием Пласидо Доминго

Президент России Владимир Путин поздравил с 80-летием испанского оперного певца Пласидо Доминго, отметив его яркий талант и внимание к вопросам... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T12:15

2021-01-21T12:15

2021-01-21T12:15

культура

музыка

новости культуры

пласидо доминго

владимир путин

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 80-летием испанского оперного певца Пласидо Доминго, отметив его яркий талант и внимание к вопросам благотворительности, поздравительная телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля."Примите сердечные поздравления с 80-летием... Вас ценят за открытость, обаяние, жизнелюбие, за то искреннее внимание, которое вы уделяете благотворительности, поддержке молодых исполнителей в их стремлении к вершинам мастерства", - говорится в поздравлении.Российский президент отметил, что вместе с Доминго, "человеком необыкновенно яркого таланта", этот юбилей отмечают миллионы людей во всем мире."Желаю здоровья, добра и удачи во всех начинаниях вам и вашим близким", - заключил он.

https://ria.ru/20210121/domingo-1593878293.html

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музыка, новости культуры, пласидо доминго, владимир путин