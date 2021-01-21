Музыкальное чудо: Пласидо Доминго — великий или ужасный?

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О всемирном признании Доминго говорит хотя бы то, что он попал в Книгу рекордов Гиннесса по длительности аплодисментов! В 1991 году после исполнения "Отелло" в Венской опере овации продолжались 80 минут. Доминго выходил на поклоны 101 раз!

Пласидо умеет очаровывать. Так, чтобы впечатлить будущую супругу Марту Орнелас (с которой они вместе почти 60 лет), он пел ей серенады под окнами.