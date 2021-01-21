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Музыкальное чудо: Пласидо Доминго — великий или ужасный?
Музыкальное чудо: Пласидо Доминго — великий или ужасный?
Артистичный и уникальный тенор, последняя легенда оперы, человек Ренессанса — как только не называют Пласидо Доминго, которому исполняется 80 лет. За более чем... РИА Новости, 21.01.2021
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лос-анджелес
мадрид
культура
музыка
знаменитости
юсиф эйвазов
ильдар абдразаков
метрополитен-опера
джузеппе верди
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. Артистичный и уникальный тенор, последняя легенда оперы, человек Ренессанса — как только не называют Пласидо Доминго, которому исполняется 80 лет. За более чем полувековую карьеру маэстро исполнил около 150 оперных партий, выступал в самых известных театрах мира. Получил множество "Грэмми", "Эмми" и других престижных наград. О настоящем музыкальном гении — в материале РИА Новости.
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лос-анджелес, мадрид, музыка, знаменитости, юсиф эйвазов, ильдар абдразаков, метрополитен-опера, джузеппе верди, хосе каррерас (жозеп каррерас-и-колл), монсеррат кабалье, большой театр, вольфганг амадей моцарт, лучано паваротти, фото, пласидо доминго

Музыкальное чудо: Пласидо Доминго — великий или ужасный?

08:00 21.01.2021
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. Артистичный и уникальный тенор, последняя легенда оперы, человек Ренессанса — как только не называют Пласидо Доминго, которому исполняется 80 лет. За более чем полувековую карьеру маэстро исполнил около 150 оперных партий, выступал в самых известных театрах мира. Получил множество "Грэмми", "Эмми" и других престижных наград. О настоящем музыкальном гении — в материале РИА Новости.
© AP Photo

О всемирном признании Доминго говорит хотя бы то, что он попал в Книгу рекордов Гиннесса по длительности аплодисментов! В 1991 году после исполнения "Отелло" в Венской опере овации продолжались 80 минут. Доминго выходил на поклоны 101 раз!

Пласидо умеет очаровывать. Так, чтобы впечатлить будущую супругу Марту Орнелас (с которой они вместе почти 60 лет), он пел ей серенады под окнами.

Пласидо Доминго и Елена Образцова в сцене из спектакля Кармен в Венской государственной опере
1 из 9

О всемирном признании Доминго говорит хотя бы то, что он попал в Книгу рекордов Гиннесса по длительности аплодисментов! В 1991 году после исполнения "Отелло" в Венской опере овации продолжались 80 минут. Доминго выходил на поклоны 101 раз!

Пласидо умеет очаровывать. Так, чтобы впечатлить будущую супругу Марту Орнелас (с которой они вместе почти 60 лет), он пел ей серенады под окнами.

© AP Photo
© AP Photo / Carlos Rene Perez

А началась мировая карьера Доминго в 1960-х, прорывом испанца стал дебют на сцене Метрополитен-опера в 1968 году. Тогда он исполнил партию Маурицио в спектакле "Адриана Лекуврёр". Это произвело фурор — и каждый сезон на протяжении следующих четырех десятилетий Мет не обходился без Доминго.

Кстати, в Метрополитен-опера (среди прочих ведущих площадок) маэстро выступал чаще всего. Он больше 20 раз открывал там сезон, побив рекорд итальянца Энрико Карузо.

Пласидо Доминго возле Метрополитен-опера в Нью-Йорке
2 из 9

А началась мировая карьера Доминго в 1960-х, прорывом испанца стал дебют на сцене Метрополитен-опера в 1968 году. Тогда он исполнил партию Маурицио в спектакле "Адриана Лекуврёр". Это произвело фурор — и каждый сезон на протяжении следующих четырех десятилетий Мет не обходился без Доминго.

Кстати, в Метрополитен-опера (среди прочих ведущих площадок) маэстро выступал чаще всего. Он больше 20 раз открывал там сезон, побив рекорд итальянца Энрико Карузо.

© AP Photo / Carlos Rene Perez
© AP Photo / Matthias Rietsche

Один из самых известных дуэтов Доминго — с Монтсеррат Кабалье. Первый раз они спели в 1970-м — в "Бале маскараде".

"Ее голос был уникальным, ни с кем не сравнить, с уникальным тембром. Она обладала способностью соединять фразы, одну за другой", — отмечал потом Доминго.

Кстати, чаще всего они вместе выступали в барселонском "Лисео" и нью-йоркском Метрополитен-опера.

Вообще, Пласидо нередко поет дуэтом и пробует новое. Так, в 2008-м на закрытии Олимпийских игр в Пекине он исполнил песню на китайском языке с певицей Сун Цзуин.

Испанская певица Монсеррат Кабалье
3 из 9

Один из самых известных дуэтов Доминго — с Монтсеррат Кабалье. Первый раз они спели в 1970-м — в "Бале маскараде".

"Ее голос был уникальным, ни с кем не сравнить, с уникальным тембром. Она обладала способностью соединять фразы, одну за другой", — отмечал потом Доминго.

Кстати, чаще всего они вместе выступали в барселонском "Лисео" и нью-йоркском Метрополитен-опера.

Вообще, Пласидо нередко поет дуэтом и пробует новое. Так, в 2008-м на закрытии Олимпийских игр в Пекине он исполнил песню на китайском языке с певицей Сун Цзуин.

© AP Photo / Matthias Rietsche
© AP Photo / Lennox McLendon

У Доминго семь "Грэмми" и 11 номинаций на эту престижную награду.

Большинство пластинок маэстро продавались более чем миллионным тиражом, приобретая платиновый статус.

"Я чувствую себя маленьким мальчиком, которому постоянно предлагают новые игрушки", — однажды признался Доминго.

На ТВ тоже отметили выдающегося тенора: присудили "Эмми" за фильмы "Hommage a Sevilla" и "Mets Silver Gala". Кроме того, он стал соавтором четырех оперных фильмов — "Травиата", "Отелло", "Кармен", "Тоска".

Пласидо Доминго на церемонии вручения премии Грэмми в Лос-Анджелесе
4 из 9

У Доминго семь "Грэмми" и 11 номинаций на эту престижную награду.

Большинство пластинок маэстро продавались более чем миллионным тиражом, приобретая платиновый статус.

"Я чувствую себя маленьким мальчиком, которому постоянно предлагают новые игрушки", — однажды признался Доминго.

На ТВ тоже отметили выдающегося тенора: присудили "Эмми" за фильмы "Hommage a Sevilla" и "Mets Silver Gala". Кроме того, он стал соавтором четырех оперных фильмов — "Травиата", "Отелло", "Кармен", "Тоска".

© AP Photo / Lennox McLendon
© AP Photo / Uwe Lein

Настоящий блокбастер — проект "Три тенора". Доминго вместе с Лучано Паваротти и Хосе Каррерасом впервые выступили в Риме в 1990 году на закрытии чемпионата мира по футболу.

Это шоу обсуждали все СМИ — и не только поклонники классической музыки. А запись оказалась самым продаваемым классическим альбомом всех времен.

"Лучано — прирожденный коммуникатор, один из самых харизматичных людей, которых я когда-либо видел на сцене. Пласидо — самый целостный артист. Кроме выдающихся вокальных способностей и достижений, он невероятно владеет актерским мастерством. Для меня, любителя теноров, это большая честь и привилегия петь вместе с ними", — говорил потом Каррерас.

Трио за 13 лет дало 34 концерта. И все — на знаменитых сценах и с аншлагами.

Хосе Каррерас, Лучано Паваротти и Пласидо Доминго во время пресс-конференции в Мюнхене
5 из 9

Настоящий блокбастер — проект "Три тенора". Доминго вместе с Лучано Паваротти и Хосе Каррерасом впервые выступили в Риме в 1990 году на закрытии чемпионата мира по футболу.

Это шоу обсуждали все СМИ — и не только поклонники классической музыки. А запись оказалась самым продаваемым классическим альбомом всех времен.

"Лучано — прирожденный коммуникатор, один из самых харизматичных людей, которых я когда-либо видел на сцене. Пласидо — самый целостный артист. Кроме выдающихся вокальных способностей и достижений, он невероятно владеет актерским мастерством. Для меня, любителя теноров, это большая честь и привилегия петь вместе с ними", — говорил потом Каррерас.

Трио за 13 лет дало 34 концерта. И все — на знаменитых сценах и с аншлагами.

© AP Photo / Uwe Lein
© РИА Новости / Владимир Родионов

Доминго много гастролировал, неоднократно посещал Россию. Впервые — в 1974-м.

Он приезжал с сольными концертами, благотворительными (в 2012 году Доминго и Каррерас выступили в храме Христа Спасителя). Пласидо также пел и дирижировал на открытии Новой сцены Мариинского театра. А еще маэстро, заядлый футбольный фанат, выступил на Красной площади на концерте "Звезды мировой оперы в поддержку чемпионата мира по футболу — 2018".

Он называл российскую публику "одной из лучших в мире", отмечал русскую культуру и людей, у которых "какое-то особое великодушие".

Испанский тенор Пласидо Доминго выступает в Москве на Красной площади летом 2001 года
6 из 9

Доминго много гастролировал, неоднократно посещал Россию. Впервые — в 1974-м.

Он приезжал с сольными концертами, благотворительными (в 2012 году Доминго и Каррерас выступили в храме Христа Спасителя). Пласидо также пел и дирижировал на открытии Новой сцены Мариинского театра. А еще маэстро, заядлый футбольный фанат, выступил на Красной площади на концерте "Звезды мировой оперы в поддержку чемпионата мира по футболу — 2018".

Он называл российскую публику "одной из лучших в мире", отмечал русскую культуру и людей, у которых "какое-то особое великодушие".

© РИА Новости / Владимир Родионов
© AFP 2020 / Getty Images / Amanda Edwards

Доминго успевает не только выступать, но и заниматься менеджментом: так, на протяжении 16 лет он руководил оперным театром Лос-Анджелеса.

Маэстро "перезагрузил" эту площадку, заново сделав ей имя и включив в репертуар, помимо классики Моцарта, Пуччини, Верди, американские и русские оперы.

"Пиковая дама" стала настоящим открытием для лос-анджелесской публики. Не меньший успех ждали постановки вагнеровского "Кольца Нибелунгов" и "Макбета" Верди.

Пласидо Доминго выступает после открытия 18-го сезона Лос-Анджелесской оперы
7 из 9

Доминго успевает не только выступать, но и заниматься менеджментом: так, на протяжении 16 лет он руководил оперным театром Лос-Анджелеса.

Маэстро "перезагрузил" эту площадку, заново сделав ей имя и включив в репертуар, помимо классики Моцарта, Пуччини, Верди, американские и русские оперы.

"Пиковая дама" стала настоящим открытием для лос-анджелесской публики. Не меньший успех ждали постановки вагнеровского "Кольца Нибелунгов" и "Макбета" Верди.

© AFP 2020 / Getty Images / Amanda Edwards
© AP Photo / Matthias Schrader

В 2019-м разразился скандал: против Доминго выдвинули коллективное обвинение в неоднократных сексуальных домогательствах. Женщины заявили, что в течение 30 лет Доминго вел себя неподобающе в гримерках, приставал и пытался поцеловать.

Певец ушел с поста гендиректора оперы Лос-Анджелеса, его концерты отменили Метрополитен-опера, площадки в Сан-Франциско, Филадельфии.

"Я понимаю, эти женщины почувствовали себя достаточно комфортно, чтобы высказаться, и я хочу, чтобы они знали: я искренне сожалею о причиненной им боли. Я беру на себя всю ответственность за свои действия", — заявил тогда Доминго.

Он отметил, что "полон решимости повлиять на позитивные изменения в оперной индустрии, чтобы больше никто не имел такого же опыта".

Пласидо Доминго разговаривает с поклонниками возле оперного театра в Зальцбурге
8 из 9

В 2019-м разразился скандал: против Доминго выдвинули коллективное обвинение в неоднократных сексуальных домогательствах. Женщины заявили, что в течение 30 лет Доминго вел себя неподобающе в гримерках, приставал и пытался поцеловать.

Певец ушел с поста гендиректора оперы Лос-Анджелеса, его концерты отменили Метрополитен-опера, площадки в Сан-Франциско, Филадельфии.

"Я понимаю, эти женщины почувствовали себя достаточно комфортно, чтобы высказаться, и я хочу, чтобы они знали: я искренне сожалею о причиненной им боли. Я беру на себя всю ответственность за свои действия", — заявил тогда Доминго.

Он отметил, что "полон решимости повлиять на позитивные изменения в оперной индустрии, чтобы больше никто не имел такого же опыта".

© AP Photo / Matthias Schrader
© Фото : Дамир Юсупов / Большой театр

Маэстро продолжает гастролировать. Так, в феврале прошлого года он выступил в Мариинском театре, исполнив главную партию в опере "Симон Бокканегра", а осенью впервые встал за дирижерский пульт симфонического оркестра Большого театра, представив оперу "Манон Леско" Пуччини.

Потом участвовал в гала-концерте "Большой и Пласидо Доминго: жизнь в опере", где также выступили Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков, Юсиф Эйвазов, Михаэль Фолле, Петр Бечала.

Недавно, накануне юбилея, маэстро признался французским СМИ, что его мечта — еще спеть в Опера Гарнье. И хотя парижская площадка пока не подтверждает такие планы, у Доминго уже намечено несколько концертов на других европейских сценах.

Притти Йенде, Туган Сохиев, Пласидо Доминго, Кристина Нильссон на гала-концерте Жизнь в опере в Большом театре
9 из 9

Маэстро продолжает гастролировать. Так, в феврале прошлого года он выступил в Мариинском театре, исполнив главную партию в опере "Симон Бокканегра", а осенью впервые встал за дирижерский пульт симфонического оркестра Большого театра, представив оперу "Манон Леско" Пуччини.

Потом участвовал в гала-концерте "Большой и Пласидо Доминго: жизнь в опере", где также выступили Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков, Юсиф Эйвазов, Михаэль Фолле, Петр Бечала.

Недавно, накануне юбилея, маэстро признался французским СМИ, что его мечта — еще спеть в Опера Гарнье. И хотя парижская площадка пока не подтверждает такие планы, у Доминго уже намечено несколько концертов на других европейских сценах.

© Фото : Дамир Юсупов / Большой театр
 
КультураЛос-АнджелесМадридМузыкаЗнаменитостиЮсиф ЭйвазовИльдар АбдразаковМетрополитен-операДжузеппе ВердиХосе Каррерас (Жозеп Каррерас-и-Колл)Монсеррат КабальеБольшой театрВольфганг Амадей МоцартЛучано ПавароттиПласидо Доминго
 
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