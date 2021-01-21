Музыкальное чудо: Пласидо Доминго — великий или ужасный?
О всемирном признании Доминго говорит хотя бы то, что он попал в Книгу рекордов Гиннесса по длительности аплодисментов! В 1991 году после исполнения "Отелло" в Венской опере овации продолжались 80 минут. Доминго выходил на поклоны 101 раз!
Пласидо умеет очаровывать. Так, чтобы впечатлить будущую супругу Марту Орнелас (с которой они вместе почти 60 лет), он пел ей серенады под окнами.
О всемирном признании Доминго говорит хотя бы то, что он попал в Книгу рекордов Гиннесса по длительности аплодисментов! В 1991 году после исполнения "Отелло" в Венской опере овации продолжались 80 минут. Доминго выходил на поклоны 101 раз!
Пласидо умеет очаровывать. Так, чтобы впечатлить будущую супругу Марту Орнелас (с которой они вместе почти 60 лет), он пел ей серенады под окнами.
А началась мировая карьера Доминго в 1960-х, прорывом испанца стал дебют на сцене Метрополитен-опера в 1968 году. Тогда он исполнил партию Маурицио в спектакле "Адриана Лекуврёр". Это произвело фурор — и каждый сезон на протяжении следующих четырех десятилетий Мет не обходился без Доминго.
Кстати, в Метрополитен-опера (среди прочих ведущих площадок) маэстро выступал чаще всего. Он больше 20 раз открывал там сезон, побив рекорд итальянца Энрико Карузо.
А началась мировая карьера Доминго в 1960-х, прорывом испанца стал дебют на сцене Метрополитен-опера в 1968 году. Тогда он исполнил партию Маурицио в спектакле "Адриана Лекуврёр". Это произвело фурор — и каждый сезон на протяжении следующих четырех десятилетий Мет не обходился без Доминго.
Кстати, в Метрополитен-опера (среди прочих ведущих площадок) маэстро выступал чаще всего. Он больше 20 раз открывал там сезон, побив рекорд итальянца Энрико Карузо.
Один из самых известных дуэтов Доминго — с Монтсеррат Кабалье. Первый раз они спели в 1970-м — в "Бале маскараде".
"Ее голос был уникальным, ни с кем не сравнить, с уникальным тембром. Она обладала способностью соединять фразы, одну за другой", — отмечал потом Доминго.
Кстати, чаще всего они вместе выступали в барселонском "Лисео" и нью-йоркском Метрополитен-опера.
Вообще, Пласидо нередко поет дуэтом и пробует новое. Так, в 2008-м на закрытии Олимпийских игр в Пекине он исполнил песню на китайском языке с певицей Сун Цзуин.
Один из самых известных дуэтов Доминго — с Монтсеррат Кабалье. Первый раз они спели в 1970-м — в "Бале маскараде".
"Ее голос был уникальным, ни с кем не сравнить, с уникальным тембром. Она обладала способностью соединять фразы, одну за другой", — отмечал потом Доминго.
Кстати, чаще всего они вместе выступали в барселонском "Лисео" и нью-йоркском Метрополитен-опера.
Вообще, Пласидо нередко поет дуэтом и пробует новое. Так, в 2008-м на закрытии Олимпийских игр в Пекине он исполнил песню на китайском языке с певицей Сун Цзуин.
У Доминго семь "Грэмми" и 11 номинаций на эту престижную награду.
Большинство пластинок маэстро продавались более чем миллионным тиражом, приобретая платиновый статус.
"Я чувствую себя маленьким мальчиком, которому постоянно предлагают новые игрушки", — однажды признался Доминго.
На ТВ тоже отметили выдающегося тенора: присудили "Эмми" за фильмы "Hommage a Sevilla" и "Mets Silver Gala". Кроме того, он стал соавтором четырех оперных фильмов — "Травиата", "Отелло", "Кармен", "Тоска".
У Доминго семь "Грэмми" и 11 номинаций на эту престижную награду.
Большинство пластинок маэстро продавались более чем миллионным тиражом, приобретая платиновый статус.
"Я чувствую себя маленьким мальчиком, которому постоянно предлагают новые игрушки", — однажды признался Доминго.
На ТВ тоже отметили выдающегося тенора: присудили "Эмми" за фильмы "Hommage a Sevilla" и "Mets Silver Gala". Кроме того, он стал соавтором четырех оперных фильмов — "Травиата", "Отелло", "Кармен", "Тоска".
Настоящий блокбастер — проект "Три тенора". Доминго вместе с Лучано Паваротти и Хосе Каррерасом впервые выступили в Риме в 1990 году на закрытии чемпионата мира по футболу.
Это шоу обсуждали все СМИ — и не только поклонники классической музыки. А запись оказалась самым продаваемым классическим альбомом всех времен.
"Лучано — прирожденный коммуникатор, один из самых харизматичных людей, которых я когда-либо видел на сцене. Пласидо — самый целостный артист. Кроме выдающихся вокальных способностей и достижений, он невероятно владеет актерским мастерством. Для меня, любителя теноров, это большая честь и привилегия петь вместе с ними", — говорил потом Каррерас.
Трио за 13 лет дало 34 концерта. И все — на знаменитых сценах и с аншлагами.
Настоящий блокбастер — проект "Три тенора". Доминго вместе с Лучано Паваротти и Хосе Каррерасом впервые выступили в Риме в 1990 году на закрытии чемпионата мира по футболу.
Это шоу обсуждали все СМИ — и не только поклонники классической музыки. А запись оказалась самым продаваемым классическим альбомом всех времен.
"Лучано — прирожденный коммуникатор, один из самых харизматичных людей, которых я когда-либо видел на сцене. Пласидо — самый целостный артист. Кроме выдающихся вокальных способностей и достижений, он невероятно владеет актерским мастерством. Для меня, любителя теноров, это большая честь и привилегия петь вместе с ними", — говорил потом Каррерас.
Трио за 13 лет дало 34 концерта. И все — на знаменитых сценах и с аншлагами.
Доминго много гастролировал, неоднократно посещал Россию. Впервые — в 1974-м.
Он приезжал с сольными концертами, благотворительными (в 2012 году Доминго и Каррерас выступили в храме Христа Спасителя). Пласидо также пел и дирижировал на открытии Новой сцены Мариинского театра. А еще маэстро, заядлый футбольный фанат, выступил на Красной площади на концерте "Звезды мировой оперы в поддержку чемпионата мира по футболу — 2018".
Он называл российскую публику "одной из лучших в мире", отмечал русскую культуру и людей, у которых "какое-то особое великодушие".
Доминго много гастролировал, неоднократно посещал Россию. Впервые — в 1974-м.
Он приезжал с сольными концертами, благотворительными (в 2012 году Доминго и Каррерас выступили в храме Христа Спасителя). Пласидо также пел и дирижировал на открытии Новой сцены Мариинского театра. А еще маэстро, заядлый футбольный фанат, выступил на Красной площади на концерте "Звезды мировой оперы в поддержку чемпионата мира по футболу — 2018".
Он называл российскую публику "одной из лучших в мире", отмечал русскую культуру и людей, у которых "какое-то особое великодушие".
Доминго успевает не только выступать, но и заниматься менеджментом: так, на протяжении 16 лет он руководил оперным театром Лос-Анджелеса.
Маэстро "перезагрузил" эту площадку, заново сделав ей имя и включив в репертуар, помимо классики Моцарта, Пуччини, Верди, американские и русские оперы.
"Пиковая дама" стала настоящим открытием для лос-анджелесской публики. Не меньший успех ждали постановки вагнеровского "Кольца Нибелунгов" и "Макбета" Верди.
Доминго успевает не только выступать, но и заниматься менеджментом: так, на протяжении 16 лет он руководил оперным театром Лос-Анджелеса.
Маэстро "перезагрузил" эту площадку, заново сделав ей имя и включив в репертуар, помимо классики Моцарта, Пуччини, Верди, американские и русские оперы.
"Пиковая дама" стала настоящим открытием для лос-анджелесской публики. Не меньший успех ждали постановки вагнеровского "Кольца Нибелунгов" и "Макбета" Верди.
В 2019-м разразился скандал: против Доминго выдвинули коллективное обвинение в неоднократных сексуальных домогательствах. Женщины заявили, что в течение 30 лет Доминго вел себя неподобающе в гримерках, приставал и пытался поцеловать.
Певец ушел с поста гендиректора оперы Лос-Анджелеса, его концерты отменили Метрополитен-опера, площадки в Сан-Франциско, Филадельфии.
"Я понимаю, эти женщины почувствовали себя достаточно комфортно, чтобы высказаться, и я хочу, чтобы они знали: я искренне сожалею о причиненной им боли. Я беру на себя всю ответственность за свои действия", — заявил тогда Доминго.
Он отметил, что "полон решимости повлиять на позитивные изменения в оперной индустрии, чтобы больше никто не имел такого же опыта".
В 2019-м разразился скандал: против Доминго выдвинули коллективное обвинение в неоднократных сексуальных домогательствах. Женщины заявили, что в течение 30 лет Доминго вел себя неподобающе в гримерках, приставал и пытался поцеловать.
Певец ушел с поста гендиректора оперы Лос-Анджелеса, его концерты отменили Метрополитен-опера, площадки в Сан-Франциско, Филадельфии.
"Я понимаю, эти женщины почувствовали себя достаточно комфортно, чтобы высказаться, и я хочу, чтобы они знали: я искренне сожалею о причиненной им боли. Я беру на себя всю ответственность за свои действия", — заявил тогда Доминго.
Он отметил, что "полон решимости повлиять на позитивные изменения в оперной индустрии, чтобы больше никто не имел такого же опыта".
Маэстро продолжает гастролировать. Так, в феврале прошлого года он выступил в Мариинском театре, исполнив главную партию в опере "Симон Бокканегра", а осенью впервые встал за дирижерский пульт симфонического оркестра Большого театра, представив оперу "Манон Леско" Пуччини.
Потом участвовал в гала-концерте "Большой и Пласидо Доминго: жизнь в опере", где также выступили Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков, Юсиф Эйвазов, Михаэль Фолле, Петр Бечала.
Недавно, накануне юбилея, маэстро признался французским СМИ, что его мечта — еще спеть в Опера Гарнье. И хотя парижская площадка пока не подтверждает такие планы, у Доминго уже намечено несколько концертов на других европейских сценах.
Маэстро продолжает гастролировать. Так, в феврале прошлого года он выступил в Мариинском театре, исполнив главную партию в опере "Симон Бокканегра", а осенью впервые встал за дирижерский пульт симфонического оркестра Большого театра, представив оперу "Манон Леско" Пуччини.
Потом участвовал в гала-концерте "Большой и Пласидо Доминго: жизнь в опере", где также выступили Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков, Юсиф Эйвазов, Михаэль Фолле, Петр Бечала.
Недавно, накануне юбилея, маэстро признался французским СМИ, что его мечта — еще спеть в Опера Гарнье. И хотя парижская площадка пока не подтверждает такие планы, у Доминго уже намечено несколько концертов на других европейских сценах.