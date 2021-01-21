https://ria.ru/20210121/dolgoletie-1593966044.html

Названы четыре правила питания для продления жизни

Названы четыре правила питания для продления жизни

Нутрициолог Марк Гилберт в беседе с Express рассказал о правилах питания, способных улучшить здоровье и продлить жизнь. РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T10:51

2021-01-21T10:51

2021-01-21T12:47

здоровье

общество

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Нутрициолог Марк Гилберт в беседе с Express рассказал о правилах питания, способных улучшить здоровье и продлить жизнь.В первую очередь необходимо сократить общее потребление калорий. По словам специалиста, низкокалорийный рацион может замедлить старение и защитить от развития рака, диабета и болезни Альцгеймера.Не менее важен баланс витамина D в организме. Как объяснил собеседник издания, уровень этого витамина в организме обратно пропорционален риску смерти.Гилберт также рекомендовал добавить в рацион ягоды, поскольку они улучшают здоровье сердца, укрепляют иммунитет и снижают кровяное давление. Кроме того, ягоды способствуют нормальному кровотоку и предотвращают накопление холестерина.Для снижения риска диабета второго типа нутрициолог посоветовал регулярно пить зеленый чай.Соблюдение всех четырех правил даже за короткий промежуток времени значительно улучшает общее состояние человека, а в долгосрочной перспективе значительно увеличивает шансы на долгую жизнь, заключил эксперт.

https://radiosputnik.ria.ru/20210120/sakhar-1593857005.html

https://ria.ru/20210105/dolgoletie-1592008423.html

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2021

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здоровье, общество