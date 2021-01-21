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Названы четыре правила питания для продления жизни
Названы четыре правила питания для продления жизни
Нутрициолог Марк Гилберт в беседе с Express рассказал о правилах питания, способных улучшить здоровье и продлить жизнь. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T10:51
2021-01-21T10:51
2021-01-21T12:47
здоровье
общество
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Нутрициолог Марк Гилберт в беседе с Express рассказал о правилах питания, способных улучшить здоровье и продлить жизнь.В первую очередь необходимо сократить общее потребление калорий. По словам специалиста, низкокалорийный рацион может замедлить старение и защитить от развития рака, диабета и болезни Альцгеймера.Не менее важен баланс витамина D в организме. Как объяснил собеседник издания, уровень этого витамина в организме обратно пропорционален риску смерти.Гилберт также рекомендовал добавить в рацион ягоды, поскольку они улучшают здоровье сердца, укрепляют иммунитет и снижают кровяное давление. Кроме того, ягоды способствуют нормальному кровотоку и предотвращают накопление холестерина.Для снижения риска диабета второго типа нутрициолог посоветовал регулярно пить зеленый чай.Соблюдение всех четырех правил даже за короткий промежуток времени значительно улучшает общее состояние человека, а в долгосрочной перспективе значительно увеличивает шансы на долгую жизнь, заключил эксперт.
https://radiosputnik.ria.ru/20210120/sakhar-1593857005.html
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здоровье, общество
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости.
Нутрициолог Марк Гилберт в беседе с Express
рассказал о правилах питания, способных улучшить здоровье и продлить жизнь.
В первую очередь необходимо сократить общее потребление калорий. По словам специалиста, низкокалорийный рацион может замедлить старение и защитить от развития рака, диабета и болезни Альцгеймера.
Не менее важен баланс витамина D в организме. Как объяснил собеседник издания, уровень этого витамина в организме обратно пропорционален риску смерти.
"Витамин D тесно связан с иммунитетом и помогает нашему Т-клеточному иммунному ответу", — объяснил он.
Гилберт также рекомендовал добавить в рацион ягоды, поскольку они улучшают здоровье сердца, укрепляют иммунитет и снижают кровяное давление. Кроме того, ягоды способствуют нормальному кровотоку и предотвращают накопление холестерина.
Для снижения риска диабета второго типа нутрициолог посоветовал регулярно пить зеленый чай.
Соблюдение всех четырех правил даже за короткий промежуток времени значительно улучшает общее состояние человека, а в долгосрочной перспективе значительно увеличивает шансы на долгую жизнь, заключил эксперт.