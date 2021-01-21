https://ria.ru/20210121/dogovor-1594025317.html

Захарова назвала виновных в развале Договора по открытому небу

Захарова назвала виновных в развале Договора по открытому небу

Ответственность за развал Договора по открытому небу лежит на Соединенных Штатах и их союзниках, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T15:55

2021-01-21T15:55

2021-01-21T15:59

мария захарова

москва

вашингтон (город)

договор по открытому небу

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Ответственность за развал Договора по открытому небу лежит на Соединенных Штатах и их союзниках, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Вся ответственность за развал Договора по открытому небу лежит на США и их союзниках. Именно выход США из договора кардинально изменил конфигурацию, которая была заложена при формировании договора. Собственно, таким образом был нарушен баланс интересов государств-участниц", - сказала Захарова на брифинге.Высокопоставленный дипломат подчеркнула, что участие Соединенных Штатов в договоре было "важнейшим условием его ратификации российским парламентом в 2001 году". Она добавила, что Москва предприняла максимально возможные усилия для того, чтобы "спасти это соглашение".МИД России 15 января сообщил, что Россия начинает процесс выхода из Договора "Открытое небо". Как сообщил МИД РФ, после выхода США из договора Москва просила от стран-участников предоставить гарантии, что они не будут передавать Вашингтону данные аэрофотосъемки над российской территорией и гарантировать право полетов российских самолетов над американскими военными базами, расположенными в странах-участницах.

https://ria.ru/20210117/zakharova-1593410350.html

москва

вашингтон (город)

сша

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мария захарова, москва, вашингтон (город), договор по открытому небу, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша