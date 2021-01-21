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В ДНР назвали обстрел окраин Донецка сознательной провокацией
В ДНР назвали обстрел окраин Донецка сознательной провокацией
Руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T14:16
2021-01-21T14:17
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ДОНЕЦК, 21 янв - РИА Новости. Руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов назвал обстрел окраин Донецка со стороны украинских силовиков "сознательной провокацией, нацеленной на срыв всех договоренностей".Ранее представитель ДНР в СЦКК заявил, что в четверг украинские силовики обстреляли окраины Донецка, повреждения получили два дома в поселке Старомихайловка.Якубов отметил, что активизация боевых действий на донецком направлении происходит на фоне недавнего прогресса с согласованием ремонтно-восстановительных работ на газораспределительной станции в подконтрольной Киеву Марьинке, а также в преддверии видеоконференции контактной группы по Донбассу."Расцениваем факт агрессии вооруженных формирований Украины как сознательную провокацию, нацеленную на срыв всех договоренностей. Требуем от украинской стороны проведения разбирательства по факту обстрела жилого квартала Старомихайловки с последующим привлечением к ответственности всех виновных", - заявил журналистам Якубов.Кроме того, в ДНР призвали представителей ОБСЕ зафиксировать последствия обстрела окраин Донецка.Якубов отметил, что жертв среди мирного населения удалось избежать благодаря "счастливой случайности".
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сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире

В ДНР назвали обстрел окраин Донецка сознательной провокацией

14:16 21.01.2021 (обновлено: 14:17 21.01.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСлужащий народной милиции Донецкой народной республики с автоматом в окопе
Служащий народной милиции Донецкой народной республики с автоматом в окопе - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 21 янв - РИА Новости. Руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов назвал обстрел окраин Донецка со стороны украинских силовиков "сознательной провокацией, нацеленной на срыв всех договоренностей".
Ранее представитель ДНР в СЦКК заявил, что в четверг украинские силовики обстреляли окраины Донецка, повреждения получили два дома в поселке Старомихайловка.
Якубов отметил, что активизация боевых действий на донецком направлении происходит на фоне недавнего прогресса с согласованием ремонтно-восстановительных работ на газораспределительной станции в подконтрольной Киеву Марьинке, а также в преддверии видеоконференции контактной группы по Донбассу.
"Расцениваем факт агрессии вооруженных формирований Украины как сознательную провокацию, нацеленную на срыв всех договоренностей. Требуем от украинской стороны проведения разбирательства по факту обстрела жилого квартала Старомихайловки с последующим привлечением к ответственности всех виновных", - заявил журналистам Якубов.
Обмен пленными между ДНР и Киевом на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
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Жест гуманизма. ЛНР и ДНР решили передать Киеву группу удерживаемых лиц
Кроме того, в ДНР призвали представителей ОБСЕ зафиксировать последствия обстрела окраин Донецка.
Якубов отметил, что жертв среди мирного населения удалось избежать благодаря "счастливой случайности".
 
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