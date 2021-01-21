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США приостановят депортацию на 100 дней
США приостановят депортацию на 100 дней
США на 100 дней приостановят депортацию, чтобы повысить эффективность работы министерства внутренней безопасности, заявило ведомство. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T07:06
2021-01-21T07:06
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. США на 100 дней приостановят депортацию, чтобы повысить эффективность работы министерства внутренней безопасности, заявило ведомство.Отмечается, что эта мера позволит министерству направить ресурсы на решение самых насущных проблем страны, в том числе оперативных задач на юго-западной границе в разгар самого серьезного кризиса в сфере общественного здравоохранения за век.Ранее министерство заявило, что США прекращают принимать новых мигрантов в программу, которая позволяла им дожидаться решения о возможности приезда в США на территории Мексики.
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сша, в мире

США приостановят депортацию на 100 дней

07:06 21.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМонумент Вашингтона
Монумент Вашингтона - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. США на 100 дней приостановят депортацию, чтобы повысить эффективность работы министерства внутренней безопасности, заявило ведомство.
"На 100 дней, начиная с 22 января 2021 года, министерство внутренней безопасности приостановит высылку неграждан, которые должны были быть депортированы, чтобы обеспечить справедливую и эффективную систему исполнения миграционного законодательства, в которой первостепенное внимание уделяется защите национальной безопасности, безопасности границ и общественной безопасности", - говорится в заявлении.
Отмечается, что эта мера позволит министерству направить ресурсы на решение самых насущных проблем страны, в том числе оперативных задач на юго-западной границе в разгар самого серьезного кризиса в сфере общественного здравоохранения за век.
Ранее министерство заявило, что США прекращают принимать новых мигрантов в программу, которая позволяла им дожидаться решения о возможности приезда в США на территории Мексики.
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