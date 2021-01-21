https://ria.ru/20210121/deportatsiya-1593942955.html

США приостановят депортацию на 100 дней

США приостановят депортацию на 100 дней

США на 100 дней приостановят депортацию, чтобы повысить эффективность работы министерства внутренней безопасности, заявило ведомство. РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T07:06

2021-01-21T07:06

2021-01-21T07:06

сша

в мире

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. США на 100 дней приостановят депортацию, чтобы повысить эффективность работы министерства внутренней безопасности, заявило ведомство.Отмечается, что эта мера позволит министерству направить ресурсы на решение самых насущных проблем страны, в том числе оперативных задач на юго-западной границе в разгар самого серьезного кризиса в сфере общественного здравоохранения за век.Ранее министерство заявило, что США прекращают принимать новых мигрантов в программу, которая позволяла им дожидаться решения о возможности приезда в США на территории Мексики.

https://radiosputnik.ria.ru/20201225/oberlender-1590861278.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, в мире