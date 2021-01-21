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Глава радио Sputnik рассказал о давлении на Sputnik
Глава радио Sputnik рассказал о давлении на Sputnik
Руководитель русскоязычной версии радио Sputnik Алексей Орлов выступил на онлайн-конференции Азиатско-тихоокеанского института развития радиовещания (AIBD) по... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T13:57
2021-01-21T13:57
миа "россия сегодня"
sputnik
медиалогия
юнеско
оон
новости агентства
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Руководитель русскоязычной версии радио Sputnik Алексей Орлов выступил на онлайн-конференции Азиатско-тихоокеанского института развития радиовещания (AIBD) по теме безопасности журналистов, организованной совместно с Международной программой развития коммуникации ЮНЕСКО. Орлов в том числе рассказал о давлении на Международное информационное агентство и радио Sputnik.В ходе мероприятия медиаэксперты из Австралии, Великобритании, Египта, Индии, Малайзии и Нигерии обсудили психологическую подготовку кадров для работы в зонах конфликта, вопросы цифровой безопасности, а также актуальные кейсы по нарушению прав журналистов.Азиатско-тихоокеанский институт развития радиовещания, созданный в 1977 году под эгидой ЮНЕСКО, является уникальной региональной межправительственной организацией стран Экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН). Деятельность института направлена на развитие в электронных медиа. Институт курирует правительство Малайзии, а его секретариат находится в Куала-Лумпуре.Международная программа развития коммуникации ЮНЕСКО была учреждена в 1980 году как ключевая инициатива в системе ООН по развитию медиапроектов, направленных на укрепление свободы СМИ и предоставления равного доступа к информации в разных регионах мира.Радио Sputnik — одна из самых цитируемых радиостанций России в 2020 году. Об этом свидетельствуют данные компании "Медиалогия". Сайт радио Sputnik был запущен в начале лета 2019 года. На нем можно слушать прямой эфир радиостанции, а также все ранее вышедшие программы (подкасты). На сайте публикуются новости, аналитические и авторские статьи по самым ключевым новостям в России и мире. Ежедневно на радио Sputnik ссылаются ключевые российские СМИ.Sputnik – международное информационное агентство и радио — часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 31 языке, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.
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миа "россия сегодня", sputnik, медиалогия, юнеско, оон, новости агентства

Глава радио Sputnik рассказал о давлении на Sputnik

13:57 21.01.2021
 
© SputnikРуководитель русскоязычной версии радио Sputnik Алексей Орлов во время участия в онлайн-конференции Азиатско-тихоокеанского института развития радиовещания (AIBD)
Руководитель русскоязычной версии радио Sputnik Алексей Орлов во время участия в онлайн-конференции Азиатско-тихоокеанского института развития радиовещания (AIBD) - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© Sputnik
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Руководитель русскоязычной версии радио Sputnik Алексей Орлов выступил на онлайн-конференции Азиатско-тихоокеанского института развития радиовещания (AIBD) по теме безопасности журналистов, организованной совместно с Международной программой развития коммуникации ЮНЕСКО. Орлов в том числе рассказал о давлении на Международное информационное агентство и радио Sputnik.
© SputnikУчастники онлайн-конференции Азиатско-тихоокеанского института развития радиовещания (AIBD)
Участники онлайн-конференции Азиатско-тихоокеанского института развития радиовещания (AIBD) - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© Sputnik
Участники онлайн-конференции Азиатско-тихоокеанского института развития радиовещания (AIBD)
В ходе мероприятия медиаэксперты из Австралии, Великобритании, Египта, Индии, Малайзии и Нигерии обсудили психологическую подготовку кадров для работы в зонах конфликта, вопросы цифровой безопасности, а также актуальные кейсы по нарушению прав журналистов.
"Удалось рассказать, что безопасность журналиста – это не только про войну и горячие точки, хотя это прежде всего. Удалось объяснить коллегам, что безопасности журналиста угрожают и в, казалось бы, мирных, цивильных государствах. Когда морозят банковские счета корреспондентов, лишают виз и запрещают въезд в страну – это нарушение прав и свобод. Когда личные учетные записи в соцсетях блокируют, а корпоративные группы убирают из поисковой системы – это тоже про безопасность работы журналиста, точнее ее отсутствие. И очень опасно такие истории не замечать" - отметил после своего выступления Орлов.
Азиатско-тихоокеанский институт развития радиовещания, созданный в 1977 году под эгидой ЮНЕСКО, является уникальной региональной межправительственной организацией стран Экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН). Деятельность института направлена на развитие в электронных медиа. Институт курирует правительство Малайзии, а его секретариат находится в Куала-Лумпуре.
Международная программа развития коммуникации ЮНЕСКО была учреждена в 1980 году как ключевая инициатива в системе ООН по развитию медиапроектов, направленных на укрепление свободы СМИ и предоставления равного доступа к информации в разных регионах мира.
Радио Sputnik — одна из самых цитируемых радиостанций России в 2020 году. Об этом свидетельствуют данные компании "Медиалогия". Сайт радио Sputnik был запущен в начале лета 2019 года. На нем можно слушать прямой эфир радиостанции, а также все ранее вышедшие программы (подкасты). На сайте публикуются новости, аналитические и авторские статьи по самым ключевым новостям в России и мире. Ежедневно на радио Sputnik ссылаются ключевые российские СМИ.
Sputnik – международное информационное агентство и радио — часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 31 языке, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
18 января, 12:50
Есть факты. Лавров оценил ситуацию с травлей журналистов Sputnik в Латвии
 
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