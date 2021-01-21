https://ria.ru/20210121/davlenie-1594001394.html

Глава радио Sputnik рассказал о давлении на Sputnik

Глава радио Sputnik рассказал о давлении на Sputnik

Руководитель русскоязычной версии радио Sputnik Алексей Орлов выступил на онлайн-конференции Азиатско-тихоокеанского института развития радиовещания (AIBD) по... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T13:57

2021-01-21T13:57

2021-01-21T13:57

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Руководитель русскоязычной версии радио Sputnik Алексей Орлов выступил на онлайн-конференции Азиатско-тихоокеанского института развития радиовещания (AIBD) по теме безопасности журналистов, организованной совместно с Международной программой развития коммуникации ЮНЕСКО. Орлов в том числе рассказал о давлении на Международное информационное агентство и радио Sputnik.В ходе мероприятия медиаэксперты из Австралии, Великобритании, Египта, Индии, Малайзии и Нигерии обсудили психологическую подготовку кадров для работы в зонах конфликта, вопросы цифровой безопасности, а также актуальные кейсы по нарушению прав журналистов.Азиатско-тихоокеанский институт развития радиовещания, созданный в 1977 году под эгидой ЮНЕСКО, является уникальной региональной межправительственной организацией стран Экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН). Деятельность института направлена на развитие в электронных медиа. Институт курирует правительство Малайзии, а его секретариат находится в Куала-Лумпуре.Международная программа развития коммуникации ЮНЕСКО была учреждена в 1980 году как ключевая инициатива в системе ООН по развитию медиапроектов, направленных на укрепление свободы СМИ и предоставления равного доступа к информации в разных регионах мира.Радио Sputnik — одна из самых цитируемых радиостанций России в 2020 году. Об этом свидетельствуют данные компании "Медиалогия". Сайт радио Sputnik был запущен в начале лета 2019 года. На нем можно слушать прямой эфир радиостанции, а также все ранее вышедшие программы (подкасты). На сайте публикуются новости, аналитические и авторские статьи по самым ключевым новостям в России и мире. Ежедневно на радио Sputnik ссылаются ключевые российские СМИ.Sputnik – международное информационное агентство и радио — часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 31 языке, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.

https://radiosputnik.ria.ru/20210118/lavrov-1593494496.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

миа "россия сегодня", sputnik, медиалогия, юнеско, оон, новости агентства