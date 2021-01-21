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Чубайс попросил снять его с занимаемых постов в РСПП
Чубайс попросил снять его с занимаемых постов в РСПП
Бывший глава "Роснано" Анатолий Чубайс попросил снять его с занимаемых постов в Российском союзе промышленников и предпринимателей, союз рассмотрит эту просьбу... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T14:17
2021-01-21T14:17
2021-01-21T14:17
российский союз промышленников и предпринимателей
роснано
анатолий чубайс
общество
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Бывший глава "Роснано" Анатолий Чубайс попросил снять его с занимаемых постов в Российском союзе промышленников и предпринимателей, союз рассмотрит эту просьбу согласно правилам, сообщили РИА Новости в РСПП."Шохин (президент союза - ред.) подтверждает, что Чубайс направил в РСПП заявление с просьбой освободить его от обязанностей, добавив, что оно будет рассмотрено "в установленном порядке", - рассказали в союзе.Чубайс после отставки с поста главы "Роснано" был назначен спецпредставителем президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.
https://ria.ru/20210116/nalog-1593287951.html
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российский союз промышленников и предпринимателей, роснано, анатолий чубайс, общество