https://ria.ru/20210121/chubays-1594006629.html

Чубайс попросил снять его с занимаемых постов в РСПП

Чубайс попросил снять его с занимаемых постов в РСПП

Бывший глава "Роснано" Анатолий Чубайс попросил снять его с занимаемых постов в Российском союзе промышленников и предпринимателей, союз рассмотрит эту просьбу... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T14:17

2021-01-21T14:17

2021-01-21T14:17

российский союз промышленников и предпринимателей

роснано

анатолий чубайс

общество

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Бывший глава "Роснано" Анатолий Чубайс попросил снять его с занимаемых постов в Российском союзе промышленников и предпринимателей, союз рассмотрит эту просьбу согласно правилам, сообщили РИА Новости в РСПП."Шохин (президент союза - ред.) подтверждает, что Чубайс направил в РСПП заявление с просьбой освободить его от обязанностей, добавив, что оно будет рассмотрено "в установленном порядке", - рассказали в союзе.Чубайс после отставки с поста главы "Роснано" был назначен спецпредставителем президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

https://ria.ru/20210116/nalog-1593287951.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российский союз промышленников и предпринимателей, роснано, анатолий чубайс, общество