https://ria.ru/20210121/cherv-1594028020.html
Палеонтологи восстановили облик гигантского хищного червя
Палеонтологи восстановили облик гигантского хищного червя
Ученые нашли доказательства существования гигантского червя-хищника, который буквально колонизировал морское дно двадцать миллионов лет назад. Результаты... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T19:00
2021-01-21T19:00
2021-01-21T19:00
наука
палеонтология
биология
земля - риа наука
тайвань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1593993699_0:76:401:301_1920x0_80_0_0_5ac3f02d34d874c37d6a9b150996929e.jpg
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Ученые нашли доказательства существования гигантского червя-хищника, который буквально колонизировал морское дно двадцать миллионов лет назад. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.Хотя морские черви существуют с раннего палеозоя, их тела, состоящие из мягких тканей, редко сохраняются в геологической летописи. Поэтому палеонтологи в основном изучают следы их ходов и норы и пытаются по ним восстановить облик самих животных.Исследователи под руководством Людвига Левемарка (Ludvig Löwemark) из департамента наук о Земле Тайваньского национального университета впервые реконструировали целиком L-образную нору гигантского червя, общая длина которой составляет около двух метров, а диаметр — 2-3 сантиметра. Для этого они использовали 319 образцов, собранных в отложениях миоценового возраста на северо-востоке Тайваня, а также седиментологические и геохимические данные.Новый вид морского червя-хищника, который обитал в этом регионе двадцать миллионов лет назад, ученые назвали Pennichnus formosae и отнесли к классу многощетинковых червей-полихетов, которые известны с начала кембрийского периода.По мнению авторов, по своему внешнему виду и повадкам Pennichnus formosae был похож на современного боббитового червя Eunice aphroditois, который, как в засаде, прячется в таких же L-образных длинных узких норах на морском дне и выдвигается вверх, чтобы схватить добычу своими мощными челюстями. Некоторые виды полихетов используют для привлечения добычи свои, похожие на маленьких червячков, усики-антенны, торчащие из норы.Длина взрослой особи эвницид достигает двух-трех метров, а диаметр составляет около двух сантиметров. Этот червь питается двустворчатыми моллюсками, а также охотится на проплывающих мимо рыб, быстрым движением захватывая их и утаскивая в нору, где затем поедает.Ученые предполагают, что характерные перьевидные структуры обрушения, которые они наблюдали в норах пеннихнуса, это следы наносов, окружавших нору и обрушившихся во время отступления червя-хищника вместе со своей жертвой.Детальный геохимический анализ выявил высокую концентрацию железа в верхней части норы. По мнению исследователей, червь, выделял слизь для укрепления стенок входа. А бактерии, которые питаются слизью морских беспозвоночных, как известно, создают вокруг себя среду, богатую железом.Современные эвницидные полихеты широко распространены в тропических и умеренных частях Атлантического, Индийского и Тихого океанов, населяя мелководные и приливные зоны. Авторы считают, что в миоцене ту же нишу занимал Pennichnus formosae.
https://ria.ru/20210120/svetlyachki-1593715505.html
https://ria.ru/20210119/zhuk-1593696464.html
тайвань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1593993699_0:19:401:319_1920x0_80_0_0_f0b45a2b0e6577070be420b5aecdc30f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
палеонтология, биология, земля - риа наука, тайвань
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости.
Ученые нашли доказательства существования гигантского червя-хищника, который буквально колонизировал морское дно двадцать миллионов лет назад. Результаты исследования опубликованы
в журнале Scientific Reports.
Хотя морские черви существуют с раннего палеозоя, их тела, состоящие из мягких тканей, редко сохраняются в геологической летописи. Поэтому палеонтологи в основном изучают следы их ходов и норы и пытаются по ним восстановить облик самих животных.
Исследователи под руководством Людвига Левемарка (Ludvig Löwemark) из департамента наук о Земле Тайваньского национального университета впервые реконструировали целиком L-образную нору гигантского червя, общая длина которой составляет около двух метров, а диаметр — 2-3 сантиметра. Для этого они использовали 319 образцов, собранных в отложениях миоценового возраста на северо-востоке Тайваня
, а также седиментологические и геохимические данные.
Новый вид морского червя-хищника, который обитал в этом регионе двадцать миллионов лет назад, ученые назвали Pennichnus formosae и отнесли к классу многощетинковых червей-полихетов, которые известны с начала кембрийского периода.
По мнению авторов, по своему внешнему виду и повадкам Pennichnus formosae был похож на современного боббитового червя Eunice aphroditois, который, как в засаде, прячется в таких же L-образных длинных узких норах на морском дне и выдвигается вверх, чтобы схватить добычу своими мощными челюстями. Некоторые виды полихетов используют для привлечения добычи свои, похожие на маленьких червячков, усики-антенны, торчащие из норы.
Длина взрослой особи эвницид достигает двух-трех метров, а диаметр составляет около двух сантиметров. Этот червь питается двустворчатыми моллюсками, а также охотится на проплывающих мимо рыб, быстрым движением захватывая их и утаскивая в нору, где затем поедает.
Ученые предполагают, что характерные перьевидные структуры обрушения, которые они наблюдали в норах пеннихнуса, это следы наносов, окружавших нору и обрушившихся во время отступления червя-хищника вместе со своей жертвой.
Детальный геохимический анализ выявил высокую концентрацию железа в верхней части норы. По мнению исследователей, червь, выделял слизь для укрепления стенок входа. А бактерии, которые питаются слизью морских беспозвоночных, как известно, создают вокруг себя среду, богатую железом.
Современные эвницидные полихеты широко распространены в тропических и умеренных частях Атлантического, Индийского и Тихого океанов
, населяя мелководные и приливные зоны. Авторы считают, что в миоцене ту же нишу занимал Pennichnus formosae.