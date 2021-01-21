https://ria.ru/20210121/byudzhet-1593982878.html

Дефицит российского бюджета в 2020 году составил 3,8 процента ВВП

Дефицит российского бюджета в 2020 году составил 3,8 процента ВВП

Дефицит федерального бюджета РФ в 2020 году оказался лучше ожиданий, составив 3,8% ВВП, или 4,1 триллиона рублей, сообщил министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T12:47

2021-01-21T12:47

2021-01-21T12:47

россия

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Дефицит федерального бюджета РФ в 2020 году оказался лучше ожиданий, составив 3,8% ВВП, или 4,1 триллиона рублей, сообщил министр финансов Антон Силуанов."Федеральный бюджет по итогам 2020 года исполнен с дефицитом 4,1 триллиона рублей (3,8% ВВП). Фактическое исполнение оказалось лучше ожидаемого. Такой результат достигнут в первую очередь благодаря более динамичному поступлению ненефтегазовых доходов", - сказал он журналистам.По предварительной оценке Минфина, в декабре дефицит бюджета составил 1,699 триллиона рублей. Объем поступивших доходов за год достиг 18,723 триллиона рублей, что составляет 90,9% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному законом на 2020 год. При этом нефтегазовые доходы составили 5,235 триллиона рублей, а ненефтегазовые - 13,487 триллиона рублей.Расходы бюджета были исполнены в объеме 22,824 триллиона рублей, или 116,1% к общему утвержденному годовому объему и 95,7% - к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.Федеральная налоговая служба перечислила в бюджет за год 10,979 триллиона рублей, или 83,4% к прогнозным показателям доходов федерального бюджета на 2020 год; Федеральная таможенная служба - 4,752 триллиона рублей (86,7% к прогнозу). Другие ведомства перечислили в казну 2,992 триллиона рублей, или 153,4% к годовому прогнозу.В середине сентября Силуанов говорил, что в 2020 году дефицит бюджета прогнозируется в 4,4% ВВП, а в декабре он сообщил, что показатель будет лучше ожиданий - 3,9% ВВП.

https://ria.ru/20210120/defitsit-1593783538.html

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россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), экономика