https://ria.ru/20210121/blogery-1594077399.html
МВД привлечет к ответственности блогеров, выдававших себя за полицейских
МВД привлечет к ответственности блогеров, выдававших себя за полицейских
В МВД пообещали привлечь к ответственности блогеров, которые снимали с себя форму сотрудников полиции на видео в социальных сетях. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T20:54
2021-01-21T20:54
2021-01-21T20:57
россия
tiktok
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технологии
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. В МВД пообещали привлечь к ответственности блогеров, которые снимали с себя форму сотрудников полиции на видео в социальных сетях.Ранее в разных соцсетях, в частности в TikTok, появились видео, на которых люди в форме полиции срывают с себя знаки отличия.
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РИА Новости
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россия, tiktok, министерство внутренних дел рф (мвд россии), технологии