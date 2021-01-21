https://ria.ru/20210121/blogery-1594077399.html

МВД привлечет к ответственности блогеров, выдававших себя за полицейских

МВД привлечет к ответственности блогеров, выдававших себя за полицейских

В МВД пообещали привлечь к ответственности блогеров, которые снимали с себя форму сотрудников полиции на видео в социальных сетях. РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T20:54

2021-01-21T20:54

2021-01-21T20:57

россия

tiktok

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

технологии

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. В МВД пообещали привлечь к ответственности блогеров, которые снимали с себя форму сотрудников полиции на видео в социальных сетях.Ранее в разных соцсетях, в частности в TikTok, появились видео, на которых люди в форме полиции срывают с себя знаки отличия.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, tiktok, министерство внутренних дел рф (мвд россии), технологии