https://ria.ru/20210121/bezrabotitsa-1594003686.html

Путин заявил о тенденции на снижение уровня безработицы в России

Путин заявил о тенденции на снижение уровня безработицы в России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в последнее время наметилась тенденция на снижение безработицы в России. РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T14:06

2021-01-21T14:06

2021-01-21T14:12

экономика

владимир путин

общество

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в последнее время наметилась тенденция на снижение безработицы в России."В последние месяцы наметилась тенденция на снижение безработицы. Отмечу, что в напряжённый период эпидемии нам удалось не допустить её резкого всплеска", - сказал Путин в четверг на совещании по экономическим вопросам.По его словам, это было сделано в том числе благодаря мерам поддержки экономики, предприятий, малого и среднего бизнеса, причём как на федеральном, так и на региональном уровне, на местах."После максимума в 6,4% в августе безработица снизилась до 6,3% в октябре, а в ноябре – уже 6,1%. Однако это по-прежнему высокий уровень, примерно на полтора процентных пункта выше, чем в 2019 году", - указал президент.

https://ria.ru/20201225/bezrabotitsa-1590882698.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, владимир путин, общество