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Путин заявил о тенденции на снижение уровня безработицы в России
Путин заявил о тенденции на снижение уровня безработицы в России
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в последнее время наметилась тенденция на снижение безработицы в России. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T14:06
2021-01-21T14:06
2021-01-21T14:12
экономика
владимир путин
общество
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в последнее время наметилась тенденция на снижение безработицы в России."В последние месяцы наметилась тенденция на снижение безработицы. Отмечу, что в напряжённый период эпидемии нам удалось не допустить её резкого всплеска", - сказал Путин в четверг на совещании по экономическим вопросам.По его словам, это было сделано в том числе благодаря мерам поддержки экономики, предприятий, малого и среднего бизнеса, причём как на федеральном, так и на региональном уровне, на местах."После максимума в 6,4% в августе безработица снизилась до 6,3% в октябре, а в ноябре – уже 6,1%. Однако это по-прежнему высокий уровень, примерно на полтора процентных пункта выше, чем в 2019 году", - указал президент.
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экономика, владимир путин, общество
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
заявил, что в последнее время наметилась тенденция на снижение безработицы в России.
"В последние месяцы наметилась тенденция на снижение безработицы. Отмечу, что в напряжённый период эпидемии нам удалось не допустить её резкого всплеска", - сказал Путин в четверг на совещании по экономическим вопросам.
По его словам, это было сделано в том числе благодаря мерам поддержки экономики, предприятий, малого и среднего бизнеса, причём как на федеральном, так и на региональном уровне, на местах.
"После максимума в 6,4% в августе безработица снизилась до 6,3% в октябре, а в ноябре – уже 6,1%. Однако это по-прежнему высокий уровень, примерно на полтора процентных пункта выше, чем в 2019 году", - указал президент.