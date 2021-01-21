https://ria.ru/20210121/besporyadki-1594064640.html

В Татарстане возбудили дело о призыве к массовым беспорядкам

В Татарстане возбудили дело о призыве к массовым беспорядкам

Следователи возбудили уголовное дело о призыве к массовым беспорядкам после размещения в одной из соцсетей информации с призывом к совершению массовых... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T19:09

2021-01-21T19:09

2021-01-21T19:09

следственный комитет россии (ск рф)

республика татарстан (татарстан)

происшествия

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КАЗАНЬ, 21 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о призыве к массовым беспорядкам после размещения в одной из соцсетей информации с призывом к совершению массовых беспорядков в предстоящую субботу, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану."Двадцатого января неустановленное лицо разместило в одной из социальных сетей информацию с призывами к совершению массовых беспорядков 23 января 2021 года. При этом злоумышленник снабдил сообщение соответствующими инструкциями по антиобщественному поведению", - говорится в сообщении.Отмечается, что по данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "призывы к массовым беспорядкам". Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, разместившего информацию.

https://ria.ru/20210121/prokuratura-1594058473.html

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), республика татарстан (татарстан), происшествия