https://ria.ru/20210121/besporyadki-1594064640.html
В Татарстане возбудили дело о призыве к массовым беспорядкам
В Татарстане возбудили дело о призыве к массовым беспорядкам
Следователи возбудили уголовное дело о призыве к массовым беспорядкам после размещения в одной из соцсетей информации с призывом к совершению массовых... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T19:09
2021-01-21T19:09
2021-01-21T19:09
следственный комитет россии (ск рф)
республика татарстан (татарстан)
происшествия
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КАЗАНЬ, 21 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о призыве к массовым беспорядкам после размещения в одной из соцсетей информации с призывом к совершению массовых беспорядков в предстоящую субботу, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану."Двадцатого января неустановленное лицо разместило в одной из социальных сетей информацию с призывами к совершению массовых беспорядков 23 января 2021 года. При этом злоумышленник снабдил сообщение соответствующими инструкциями по антиобщественному поведению", - говорится в сообщении.Отмечается, что по данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "призывы к массовым беспорядкам". Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, разместившего информацию.
https://ria.ru/20210121/prokuratura-1594058473.html
республика татарстан (татарстан)
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), республика татарстан (татарстан), происшествия