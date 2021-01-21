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Первый блок Белорусской АЭС вновь включили в сеть
Первый блок Белорусской АЭС вновь включили в сеть
Первый энергоблок Белорусской АЭС вновь включен в сеть, сообщила в четверг пресс-служба минэнерго республики. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T13:20
2021-01-21T13:20
2021-01-21T13:20
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МИНСК, 21 янв – РИА Новости. Первый энергоблок Белорусской АЭС вновь включен в сеть, сообщила в четверг пресс-служба минэнерго республики.В субботу минэнерго Белоруссии сообщило, что первый энергоблок БелАЭС в 19.02 (совпадает с мск) отключен от сети после срабатывания системы защиты генератора. Система защиты сработала в ходе опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока, в рамках которого проводится тестирование систем и оборудования. Отмечалось, что радиационный фон в районе станции в норме. До этого энергоблок №1 БелАЭС был выведен на 100% мощности."Двадцать первого января в 12.19 (совпадает с мск) первый энергоблок БелАЭС включен в сеть. Идет плановое повышение его мощности до номинальной, в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства.В министерстве подчеркнули, что испытания систем и оборудования на номинальной мощности будут продолжены.
https://ria.ru/20201110/belaes-1583905250.html
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