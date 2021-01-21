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Глава совета Бургундии отправила Байдену вино с просьбой отменить пошлины
Глава совета Бургундии отправила Байдену вино с просьбой отменить пошлины
Глава совета французского региона Бургундия - Франш-Конте отправила в подарок вступившему в должность президенту США Джо Байдену две бутылки бургундского вина с РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T23:26
2021-01-21T23:26
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ПАРИЖ, 21 янв - РИА Новости. Глава совета французского региона Бургундия - Франш-Конте отправила в подарок вступившему в должность президенту США Джо Байдену две бутылки бургундского вина с просьбой отменить пошлины, введённые его предшественником Дональдом Трампом."В письме, адресованном Джо Байдену, я прошу отменить введённые Трампом пошлины, которые наказывают виноделов региона. В знак французско-американской дружбы я прилагаю бутылку Côte de Beaune и бутылку Chardonnay из наших винодельческих школ", - написала глава регионального совета Мари-Гит Дюфэ на своей странице в Twitter. Она прикрепила фотографию вина.Осенью 2019 года ВТО разрешила США наложить пошлины на ввоз товаров из ЕС на 7,5 миллиарда долларов в год в рамках разбирательства о субсидировании Евросоюзом Airbus. Затем ВТО разрешила и ЕС ввести пошлины на товары объемом в 4 миллиарда долларов в год в ответ на поддержку, выделенную США Boeing, и ЕС осенью зеркально ответил Штатам на их пошлины по Airbus. ЕС заявлял о необходимости договориться по этим спорам и выражал готовность снять свои новые тарифы.Однако в августе этого года офис торгового представителя США Роберта Лайтхайзера сообщил, что США сохранят встречные пошлины против ЕС по делу Airbus. Меры по-прежнему будут охватывать торговлю на 7,5 миллиарда долларов в год, а пошлины составят прежние 15% для самолетов и 25% для других продуктов.В начале января сообщалось о введении новых пошлин США на некоторую продукцию ЕС, в том числе некоторые вина и коньяки из Франции.
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airbus, франш-конте, дональд трамп, евросоюз, джо байден, франция, сша

Глава совета Бургундии отправила Байдену вино с просьбой отменить пошлины

23:26 21.01.2021
 
© REUTERS / Patrick SemanskyДжо Байден произносит речь, после вступления в должность президента США
Джо Байден произносит речь, после вступления в должность президента США - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© REUTERS / Patrick Semansky
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ПАРИЖ, 21 янв - РИА Новости. Глава совета французского региона Бургундия - Франш-Конте отправила в подарок вступившему в должность президенту США Джо Байдену две бутылки бургундского вина с просьбой отменить пошлины, введённые его предшественником Дональдом Трампом.
"В письме, адресованном Джо Байдену, я прошу отменить введённые Трампом пошлины, которые наказывают виноделов региона. В знак французско-американской дружбы я прилагаю бутылку Côte de Beaune и бутылку Chardonnay из наших винодельческих школ", - написала глава регионального совета Мари-Гит Дюфэ на своей странице в Twitter. Она прикрепила фотографию вина.
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Осенью 2019 года ВТО разрешила США наложить пошлины на ввоз товаров из ЕС на 7,5 миллиарда долларов в год в рамках разбирательства о субсидировании Евросоюзом Airbus. Затем ВТО разрешила и ЕС ввести пошлины на товары объемом в 4 миллиарда долларов в год в ответ на поддержку, выделенную США Boeing, и ЕС осенью зеркально ответил Штатам на их пошлины по Airbus. ЕС заявлял о необходимости договориться по этим спорам и выражал готовность снять свои новые тарифы.
Однако в августе этого года офис торгового представителя США Роберта Лайтхайзера сообщил, что США сохранят встречные пошлины против ЕС по делу Airbus. Меры по-прежнему будут охватывать торговлю на 7,5 миллиарда долларов в год, а пошлины составят прежние 15% для самолетов и 25% для других продуктов.
В начале января сообщалось о введении новых пошлин США на некоторую продукцию ЕС, в том числе некоторые вина и коньяки из Франции.
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AirbusФранш-КонтеДональд ТрампЕвросоюзДжо БайденФранцияСША
 
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