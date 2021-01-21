https://ria.ru/20210121/bayden-1594089538.html

Глава совета Бургундии отправила Байдену вино с просьбой отменить пошлины

Глава совета Бургундии отправила Байдену вино с просьбой отменить пошлины

Глава совета французского региона Бургундия - Франш-Конте отправила в подарок вступившему в должность президенту США Джо Байдену две бутылки бургундского вина с РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T23:26

2021-01-21T23:26

2021-01-21T23:26

airbus

франш-конте

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ПАРИЖ, 21 янв - РИА Новости. Глава совета французского региона Бургундия - Франш-Конте отправила в подарок вступившему в должность президенту США Джо Байдену две бутылки бургундского вина с просьбой отменить пошлины, введённые его предшественником Дональдом Трампом."В письме, адресованном Джо Байдену, я прошу отменить введённые Трампом пошлины, которые наказывают виноделов региона. В знак французско-американской дружбы я прилагаю бутылку Côte de Beaune и бутылку Chardonnay из наших винодельческих школ", - написала глава регионального совета Мари-Гит Дюфэ на своей странице в Twitter. Она прикрепила фотографию вина.Осенью 2019 года ВТО разрешила США наложить пошлины на ввоз товаров из ЕС на 7,5 миллиарда долларов в год в рамках разбирательства о субсидировании Евросоюзом Airbus. Затем ВТО разрешила и ЕС ввести пошлины на товары объемом в 4 миллиарда долларов в год в ответ на поддержку, выделенную США Boeing, и ЕС осенью зеркально ответил Штатам на их пошлины по Airbus. ЕС заявлял о необходимости договориться по этим спорам и выражал готовность снять свои новые тарифы.Однако в августе этого года офис торгового представителя США Роберта Лайтхайзера сообщил, что США сохранят встречные пошлины против ЕС по делу Airbus. Меры по-прежнему будут охватывать торговлю на 7,5 миллиарда долларов в год, а пошлины составят прежние 15% для самолетов и 25% для других продуктов.В начале января сообщалось о введении новых пошлин США на некоторую продукцию ЕС, в том числе некоторые вина и коньяки из Франции.

https://ria.ru/20210121/bayden-1594088730.html

https://ria.ru/20210121/koronavirus-1594088868.html

франш-конте

франция

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

airbus, франш-конте, дональд трамп, евросоюз, джо байден, франция, сша