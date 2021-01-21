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Байден ввел новые требования к въезжающим в США
Байден ввел новые требования к въезжающим в США
Президент США Джо Байден заявил, что от въезжающих в США потребуется не только отрицательный тест на COVID, но и карантин. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T23:14
2021-01-21T23:14
2021-01-21T23:14
распространение коронавируса
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в мире
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ВАШИНГТОН, 21 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что от въезжающих в США потребуется не только отрицательный тест на COVID, но и карантин."В свете новых штаммов вируса, о которых мы узнаем, мы вводим новые меры в отношении тех, кто прилетает в Соединенные Штаты из других стран. В дополнение к ношению маски каждый, кто летит в США из другой страны, должен сдать тест (на коронавирус) перед посадкой в самолет и полетом и должен пройти карантин по прибытии в Америку", - сказал Байден в Белом доме. Местные телеканалы ведут прямую трансляцию.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, джо байден, сша, в мире