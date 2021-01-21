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https://ria.ru/20210121/bayden-1594088730.html
Байден ввел новые требования к въезжающим в США
Байден ввел новые требования к въезжающим в США
Президент США Джо Байден заявил, что от въезжающих в США потребуется не только отрицательный тест на COVID, но и карантин. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T23:14
2021-01-21T23:14
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 21 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что от въезжающих в США потребуется не только отрицательный тест на COVID, но и карантин."В свете новых штаммов вируса, о которых мы узнаем, мы вводим новые меры в отношении тех, кто прилетает в Соединенные Штаты из других стран. В дополнение к ношению маски каждый, кто летит в США из другой страны, должен сдать тест (на коронавирус) перед посадкой в самолет и полетом и должен пройти карантин по прибытии в Америку", - сказал Байден в Белом доме. Местные телеканалы ведут прямую трансляцию.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, джо байден, сша, в мире

Байден ввел новые требования к въезжающим в США

23:14 21.01.2021
 
© AP Photo / Nam Y. Huh Международный аэропорт О'Хара в Чикаго
 Международный аэропорт О'Хара в Чикаго - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© AP Photo / Nam Y. Huh
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что от въезжающих в США потребуется не только отрицательный тест на COVID, но и карантин.
"В свете новых штаммов вируса, о которых мы узнаем, мы вводим новые меры в отношении тех, кто прилетает в Соединенные Штаты из других стран. В дополнение к ношению маски каждый, кто летит в США из другой страны, должен сдать тест (на коронавирус) перед посадкой в самолет и полетом и должен пройти карантин по прибытии в Америку", - сказал Байден в Белом доме. Местные телеканалы ведут прямую трансляцию.
Медицинский персонал в госпитале для пациентов с COVID-19 United Memorial Medical Center в Хьюстоне, штат Техас, США - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
Вчера, 22:56Распространение коронавируса
Байден спрогнозировал ухудшение ситуации с коронавирусом в США
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыДжо БайденСШАВ мире
 
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