https://ria.ru/20210121/bayden-1594088730.html

Байден ввел новые требования к въезжающим в США

Байден ввел новые требования к въезжающим в США

Президент США Джо Байден заявил, что от въезжающих в США потребуется не только отрицательный тест на COVID, но и карантин. РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T23:14

2021-01-21T23:14

2021-01-21T23:14

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 21 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что от въезжающих в США потребуется не только отрицательный тест на COVID, но и карантин."В свете новых штаммов вируса, о которых мы узнаем, мы вводим новые меры в отношении тех, кто прилетает в Соединенные Штаты из других стран. В дополнение к ношению маски каждый, кто летит в США из другой страны, должен сдать тест (на коронавирус) перед посадкой в самолет и полетом и должен пройти карантин по прибытии в Америку", - сказал Байден в Белом доме. Местные телеканалы ведут прямую трансляцию.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210121/koronavirus-1594087553.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, джо байден, сша, в мире