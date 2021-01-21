https://ria.ru/20210121/bayden-1593951502.html

Байден будет вести переговоры с Россией с позиции силы, считает эксперт

Байден будет вести переговоры с Россией с позиции силы, считает эксперт

Новый президент США Джо Байден будет действовать в традиционном для демократов ключе и вести переговоры с Россией с позиции силы, читает член совета директоров... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T09:12

2021-01-21T09:12

2021-01-21T09:12

россия

джо байден

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Новый президент США Джо Байден будет действовать в традиционном для демократов ключе и вести переговоры с Россией с позиции силы, читает член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.В среду Байден принес присягу и вступил в должность президента США. В инаугурационной речи он заявил, что Америка восстановит союзы и вновь будет общаться с миром. По его словам, США будут сильным и надежным партнером в деле мира и безопасности."Байден заявлял о намерении наладить партнерские отношения США с миром, однако Америка, согласно его видению, должна выступать с лидерских позиций… Думаю, что новый президент США будет действовать в традиционном для демократов ключе и вести переговоры с Россией с позиции силы. Полагаю, что Россия к таким договоренностям не будет готова ", - сказал РИА Новости Микаэлян.По его словам, последние 10 лет продемонстрировали, что Россия и США едва ли способны прийти к взаимопониманию.

https://ria.ru/20210119/sanktsii-1593732441.html

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россия, джо байден, сша, в мире