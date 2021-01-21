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Антонов оценил перспективу встречи Путина и Байдена
Антонов оценил перспективу встречи Путина и Байдена
Перспектива встречи Владимира Путина и Джо Байдена в 2021 году будет зависеть в том числе от эпидемиологической ситуации в мире, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T07:02
2021-01-21T10:05
россия
анатолий антонов
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 21 янв — РИА Новости. Перспектива встречи Владимира Путина и Джо Байдена в 2021 году будет зависеть в том числе от эпидемиологической ситуации в мире, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.Вне зависимости от чего-либо любые планы подлежат обсуждению и согласованию с новой администрацией Соединенных Штатов, добавил он.Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что телефонный разговор между президентами США и России пока не планируется, первые переговоры Байден, по ее словам, планирует провести с "партнерами и союзниками".До сих пор контактов между Путиным и Байденом не было, но 15 декабря российский лидер поздравил его с победой на выборах президента Соединенных Штатов.Читайте полный текст интервью с Анатолием Антоновым &gt;&gt;
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россия, анатолий антонов, джо байден, владимир путин, сша, в мире

Антонов оценил перспективу встречи Путина и Байдена

07:02 21.01.2021 (обновлено: 10:05 21.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Владимир Путин встречается с Джозефом Байденом в Москве
Премьер-министр РФ Владимир Путин встречается с Джозефом Байденом в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ВАШИНГТОН, 21 янв — РИА Новости. Перспектива встречи Владимира Путина и Джо Байдена в 2021 году будет зависеть в том числе от эпидемиологической ситуации в мире, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"В условиях пандемии пока трудно говорить о перспективах возобновления очных мероприятий, в том числе на высшем уровне. Исходим из того, что формирование графика политических контактов будет зависеть от нормализации эпидемобстановки, содержательного наполнения таких встреч, возможностей общения на полях многосторонних мероприятий", — сказал дипломат.

Вне зависимости от чего-либо любые планы подлежат обсуждению и согласованию с новой администрацией Соединенных Штатов, добавил он.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что телефонный разговор между президентами США и России пока не планируется, первые переговоры Байден, по ее словам, планирует провести с "партнерами и союзниками".
До сих пор контактов между Путиным и Байденом не было, но 15 декабря российский лидер поздравил его с победой на выборах президента Соединенных Штатов.
Читайте полный текст интервью с Анатолием Антоновым >>
Джо Байден произносит речь, после вступления в должность президента США - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
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РоссияАнатолий АнтоновДжо БайденВладимир ПутинСШАВ мире
 
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