https://ria.ru/20210121/bayden-1593942337.html

Антонов оценил перспективу встречи Путина и Байдена

Антонов оценил перспективу встречи Путина и Байдена

Перспектива встречи Владимира Путина и Джо Байдена в 2021 году будет зависеть в том числе от эпидемиологической ситуации в мире, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T07:02

2021-01-21T07:02

2021-01-21T10:05

россия

анатолий антонов

джо байден

владимир путин

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 21 янв — РИА Новости. Перспектива встречи Владимира Путина и Джо Байдена в 2021 году будет зависеть в том числе от эпидемиологической ситуации в мире, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.Вне зависимости от чего-либо любые планы подлежат обсуждению и согласованию с новой администрацией Соединенных Штатов, добавил он.Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что телефонный разговор между президентами США и России пока не планируется, первые переговоры Байден, по ее словам, планирует провести с "партнерами и союзниками".До сих пор контактов между Путиным и Байденом не было, но 15 декабря российский лидер поздравил его с победой на выборах президента Соединенных Штатов.Читайте полный текст интервью с Анатолием Антоновым >>

https://ria.ru/20210121/bayden-1593939549.html

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россия, анатолий антонов, джо байден, владимир путин, сша, в мире