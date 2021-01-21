Антонов оценил перспективу встречи Путина и Байдена
07:02 21.01.2021 (обновлено: 10:05 21.01.2021)
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Владимир Путин встречается с Джозефом Байденом в Москве
ВАШИНГТОН, 21 янв — РИА Новости. Перспектива встречи Владимира Путина и Джо Байдена в 2021 году будет зависеть в том числе от эпидемиологической ситуации в мире, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"В условиях пандемии пока трудно говорить о перспективах возобновления очных мероприятий, в том числе на высшем уровне. Исходим из того, что формирование графика политических контактов будет зависеть от нормализации эпидемобстановки, содержательного наполнения таких встреч, возможностей общения на полях многосторонних мероприятий", — сказал дипломат.
Вне зависимости от чего-либо любые планы подлежат обсуждению и согласованию с новой администрацией Соединенных Штатов, добавил он.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что телефонный разговор между президентами США и России пока не планируется, первые переговоры Байден, по ее словам, планирует провести с "партнерами и союзниками".
До сих пор контактов между Путиным и Байденом не было, но 15 декабря российский лидер поздравил его с победой на выборах президента Соединенных Штатов.