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Пресс-секретарь Байдена не уверена, что тот захочет общаться с Трампом
Пресс-секретарь Байдена не уверена, что тот захочет общаться с Трампом
Пресс-секретарь президента США Джо Байдена Джен Псаки не уверена, что он захочет общаться с бывшим президентом Дональдом Трампом. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T03:57
2021-01-21T03:57
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента США Джо Байдена Джен Псаки не уверена, что он захочет общаться с бывшим президентом Дональдом Трампом.Ранее Байден сообщил, что получил "великодушное" письмо от Трампа, который, однако, не пришел на его инаугурацию и не встретился с ним лично. По словам Байдена, письмо было частным, так что он не станет разглашать его содержание, пока не поговорит с Трампом.Псаки спросили, значит ли это, что подобный разговор готовится."Я бы не стала воспринимать это как указание на то, что будет разговор с Трампом", - ответила Псаки.
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Пресс-секретарь Байдена не уверена, что тот захочет общаться с Трампом

03:57 21.01.2021
 
© REUTERS / Kevin LamarqueДжо Байден произносит речь, после вступления в должность президента США
Джо Байден произносит речь, после вступления в должность президента США - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© REUTERS / Kevin Lamarque
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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента США Джо Байдена Джен Псаки не уверена, что он захочет общаться с бывшим президентом Дональдом Трампом.
Ранее Байден сообщил, что получил "великодушное" письмо от Трампа, который, однако, не пришел на его инаугурацию и не встретился с ним лично. По словам Байдена, письмо было частным, так что он не станет разглашать его содержание, пока не поговорит с Трампом.
Псаки спросили, значит ли это, что подобный разговор готовится.
"Я бы не стала воспринимать это как указание на то, что будет разговор с Трампом", - ответила Псаки.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
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Дональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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