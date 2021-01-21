https://ria.ru/20210121/bayden-1593939549.html

Пресс-секретарь Байдена не уверена, что тот захочет общаться с Трампом

Пресс-секретарь Байдена не уверена, что тот захочет общаться с Трампом

Пресс-секретарь президента США Джо Байдена Джен Псаки не уверена, что он захочет общаться с бывшим президентом Дональдом Трампом. РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T03:57

2021-01-21T03:57

2021-01-21T03:57

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента США Джо Байдена Джен Псаки не уверена, что он захочет общаться с бывшим президентом Дональдом Трампом.Ранее Байден сообщил, что получил "великодушное" письмо от Трампа, который, однако, не пришел на его инаугурацию и не встретился с ним лично. По словам Байдена, письмо было частным, так что он не станет разглашать его содержание, пока не поговорит с Трампом.Псаки спросили, значит ли это, что подобный разговор готовится."Я бы не стала воспринимать это как указание на то, что будет разговор с Трампом", - ответила Псаки.

https://ria.ru/20210121/oon-1593937976.html

сша

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2021

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дональд трамп, джо байден, сша, в мире