https://ria.ru/20210121/bayden-1593939549.html
Пресс-секретарь Байдена не уверена, что тот захочет общаться с Трампом
Пресс-секретарь Байдена не уверена, что тот захочет общаться с Трампом
Пресс-секретарь президента США Джо Байдена Джен Псаки не уверена, что он захочет общаться с бывшим президентом Дональдом Трампом. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T03:57
2021-01-21T03:57
2021-01-21T03:57
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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента США Джо Байдена Джен Псаки не уверена, что он захочет общаться с бывшим президентом Дональдом Трампом.Ранее Байден сообщил, что получил "великодушное" письмо от Трампа, который, однако, не пришел на его инаугурацию и не встретился с ним лично. По словам Байдена, письмо было частным, так что он не станет разглашать его содержание, пока не поговорит с Трампом.Псаки спросили, значит ли это, что подобный разговор готовится."Я бы не стала воспринимать это как указание на то, что будет разговор с Трампом", - ответила Псаки.
https://ria.ru/20210121/oon-1593937976.html
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости.
Пресс-секретарь президента США Джо Байдена
Джен Псаки не уверена, что он захочет общаться с бывшим президентом Дональдом Трампом
.
Ранее Байден сообщил, что получил "великодушное" письмо от Трампа, который, однако, не пришел на его инаугурацию и не встретился с ним лично. По словам Байдена, письмо было частным, так что он не станет разглашать его содержание, пока не поговорит с Трампом.
Псаки спросили, значит ли это, что подобный разговор готовится.
"Я бы не стала воспринимать это как указание на то, что будет разговор с Трампом", - ответила Псаки.